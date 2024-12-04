الدوحة، قطر: فازت الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات "مطار"، بجائزة "أفضل حل في مجال الذكاء الاصطناعي – الشركات الكبرى " عن "الإنسان الرقمي لخدمة العملاء" المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وذلك خلال حفل توزيع جائزة قطر للأعمال الرقمية 2024 الذي نظمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 27 من نوفمبر الماضي.

وتكرّم جائزة قطر للأعمال الرقمية الشركات والأفراد في دولة قطر على التحول الرقمي والابتكار وريادة الأعمال، حيث تهدف الجائزة إلى تشجيع المؤسسات على تطوير وتقديم الحلول الرقمية وتعزيز المهارات والقدرات التي من شأنها رفع جودة الخدمات ومعاييرها في المنطقة.

في هذا العام، قدمت فئة جديدة بعنوان "أفضل حل في مجال الذكاء الاصطناعي – الشركات الكبرى"، لاستكشاف المؤسسات التي طبقت حلول الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات الرئيسية في الأعمال، وتحسين العمليات، وتعزيز خدمة العملاء. وقد تفوقت شركة " مطار " في هذه الفئة بفضل حل “الإنسان الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء” في مطار حمد الدولي ، الذي يمثل أحدث الحلول المبتكرة، حيث أبرز الاستخدام الفعّال للذكاء الاصطناعي، مما يؤكد التزام المطار بتحسين وتطوير تجربة المسافرين عبر الابتكار.

وتعليقاً على الجائزة، قال السيد حمد علي الخاطر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي: "يمثل الابتكار حجر الزاوية في نهج عملنا في مطار حمد الدولي، حيث نعمل باستمرار على تسخير إمكانيات الذكاء الاصطناعي لإعادة تعريف تجربة المسافرين بما يواكب تطور صناعة الطيران. ويعد حصولنا على هذا التكريم شهادة على التزامنا باستخدام التكنولوجيا لتوفير رحلة سلسة، ومخصصة، وفعّالة لجميع المسافرين. وسنواصل السعي بتحقيق التميز وترسيخ المكانة العالمية لمطار حمد الدولي في قطاع الطيران، مسهمين بذلك في تحقيق رؤية دولة قطر ودعم اقتصادها."

يواصل مطار حمد الدولي تحقيق ارتفاعاً ملحوظاً في حركة المسافرين، حيث حقق خلال النصف الأول من عام 2024 زيادة بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. ومع استمرار تحقيق أداء مميز خلال الربع الثالث من هذا العام فإن المطار في طريقه لتحقيق أرقام قياسية في حركة المسافرين المتوقعة بنهاية العام 2024.

ومع تدفق حركة المسافرين عبر مطار حمد الدولي، استخدم المطار الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز تجربة المسافرين، من خلال تقديم خدمة "الإنسان الرقمي لخدمة العملاء" المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وبفضل قدراته في الرد على الأسئلة المتداولة من قبل المسافرين، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالرحلات الجوية والخدمات والمرافق ومحلات التجزئة والمطاعم في المطار، فإن هذه الإضافة الأخيرة دليل على التزام المطار بالاستثمار وتقديم الحلول الرقمية التي من شأنها الارتقاء بالتجربة التي يقدمها مطار حمد الدولي لمسافريه.

مطار حمد الدولي، بوابة السفر إلى قطر والعالم

يسعى مطار حمد الدولي إلى تلبية توقعات مسافريه حول العالم وتجاوزها، وقد أصبح المطار في حد ذاته وجهة مميزة لأنماط الحياة العصرية المتنوعة. ويضم مطار حمد الدولي تحت سقف واحد مجموعة متنوعة من خيارات الضيافة ومرافق الترفيه والاسترخاء، وكذلك مجموعة من الأعمال والقطع الفنية رفيعة المستوى التي تعود لنخبة من أبرز الفنانين بالعالم.

وفي عام 2024، حصل مطار حمد الدولي على لقب "أفضل مطار في العالم" خلال حفل جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات، حيث فاز باللقب للمرة الثالثة. كما حصد المطار جائزة “أفضل مطار للتسوق في العالم" للعام الثاني على التوالي، وجائزة "أفضل مطار في الشرق الأوسط" للعام العاشر على التوالي، وجائزة "أفضل مطار في الفئة من 40 إلى 50 مليون مسافر"، وجائزة "أنظف مطار في الشرق الأوسط" للمرة الثانية.

وقد أكمل مطار حمد الدولي بنجاح المرحلة الأولى من مشروع توسعة المطار، والذي ساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتعزيز التنوع في خدماته . وفي إطار سعيه للوفاء بوعده بأن يكون "مطار المستقبل"، سيوفّر المطار لمسافريه، من خلال مشروع التوسعة، بيئة متجدّدة من المساحات الخضراء المنعشة، بالإضافة إلى إطلاقه مفاهيم عصرية جديدة للتسوق والضيافة، وغير ذلك من المرافق الترفيهية الأخرى.

وتتولى الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات (مطار)، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إدارة العمليات التجارية والتشغيلية للمطار.

-انتهى-

#بياناتشركات