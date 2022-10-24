تتطلع الشركة العالمية القابضة إلى تعميق مشاركتها واستثمارها في مجال التكنولوجيا.

استثمرت الشركة العالمية القابضة 15% في الاكتتاب العام المقبل لشركة بيانات.

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الشركة العالمية القابضة (ADX: IHC)، إحدى أكبر شركات الاستثمار القابضة في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومقرها في أبو ظبي، عن عزمها في توسيع نطاق أعمالها في مجال تكنولوجيا المعلومات، كجزء من استراتيجيتها طويلة المدى لتنمية أعمالها و قدراتها في مجال صناعة التكنولوجيا عبر مختلف قطاعاتها.

و لتسريع وتيرة نمو محفظة أعمالها التقنية، زادت الشركة العالمية القابضة من صفقاتها في قطاع التكنولوجيا بنسبة 100٪ مقارنة بالعام الماضي ، لتتخطى مليار درهم إماراتي في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام. كما تضمنت عمليات الاستحواذ 55٪ من أسهم شركة CyberGate المزودة لخدمات الأمن السيبراني، وزيادة في ملكية ايسيا سوفت من 20٪ إلى 42٪، و 54٪ في شركة إميركوم الشرق الأوسط، المزود الرائد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و 15٪ في شركة بيانات، وهي شركة تكنولوجيا معلومات جغرافية وتقنيات تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتخطط لإدراج 22.22٪ من أسهمها في أبو ظبي عبر الاكتتاب العام هذا الشهر.

وعلق سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة:" إننا نعمل على توسيع نطاق محفظة أعمالنا في مجال صناعة التكنولوجيا بسرعة، ونعمل بالفعل على زيادة أهداف الاستحواذ قصيرة وطويلة الأجل مع مسار واضح لتحقيق المزيد من الربحية في الأشهر الـ 12 المقبلة".

و في وقت تستمر الصفقات التقنية في دفع المعاملات العالمية، كما يتضح من تزايد عدد وحجم عمليات الدمج والاستحواذ للتكنولوجيا والوسائط والاتصالات في السنوات الأخيرة. فأن الشركة المخطط لإطلاقها من الشركة العالمية القابضة لن تركز فقط على الاستحواذ على حصة أغلبية في شركات التكنولوجيا كبيرة الحجم، ولكن أيضًا على الشركات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة حيث ستحتفظ بقطاعات تكنولوجية متنوعة تحت مظلتها بهدف أن تصبح أكبر شركة قابضة في مجال صناعة التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

و تتطلع الشركة العالمية القابضة إلى تعميق مشاركتها واستثمارها في مجال التكنولوجيا إقليمياً وعالمياً حيث سيطر قطاع التكنولوجيا على عمليات الاندماج و عمليات الاستحواذ في عام 2021، وسجلت أرقامًا قياسية في قيمة الصفقة وحجمها. و زادت عمليات الدمج والاستحواذ في مجال التكنولوجيا في عام 2021 بنسبة 71٪ عن مستويات عام 2020 ، حيث بلغ إجمالي الصفقات 1.1 تريليون دولار أمريكي وتمثل 20٪ من إجمالي قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية.

وأضاف شعيب: "نحن على يقين من أن هناك إمكانية لمزيد من النمو في قطاع التكنولوجيا، محليًا وإقليميًا، حيث يظل سوقنا المحلي و الاقليمي مستقرًا و بمعدل نمو جذاب. هذه فترة ممتازة لفرص عقد الصفقات إذا تمكنت الشركات من تحقيق أهدافها في خلق القيمة التي تطمح اليها. نحن نخطط لنهج الاستحواذ لهدفنا التكنولوجي، والذي سيكون له محفظة صناعية متنوعة لكنها قوية ".

و تهدف شركة التكنولوجيا القابضة المخطط لها إلى تسريع نمو محفظة التكنولوجيا الخاصة بالشركة العالمية القابضة وتقويتها إلى نفس المستوى مثل القطاعات الأخرى و التي تعمل بها الشركة، مثل الإنشاءات والطاقة النظيفة والأغذية والتكنولوجيا الزراعية، والتطوير العقاري، والرعاية الصحية.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1998، كجزء من مبادرة لتنويع وتنمية قطاعات الأعمال غير النفطية في الإمارات العربية المتحدة، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ648 مليار درهم حتى تاريخ 30 سبتمبر 2022. والتزامًا بـ "رؤية أبوظبي 2030"، تسعى الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي من خلال ما بات الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. وانضمت الشركة العالمية القابضة إلى مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 "فاداكس 15" والذي يضم الشركات الخمسة عشرة الأعلى سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.وتتمثل أهداف الشركة العالمية القابضة في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية وتجميع الأعمال. وتضم الشركة أكثر من 372 شركة تابعة و52,345 موظفاً، وتسعى إلى توسيع أصولها وتنويعها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك العقارات، والزراعة، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والخدمات، والصناعات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة والترفيه، ورأس المال.

ومن خلال استراتيجية أساسية لتعزيز القيمة للمساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التكامل التشغيلي وتعمل على تعزيز مستويات الكفاءة في التكاليف عبر جميع قطاعات أعمالها. كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وفي ظل التغيرات التي يشهدها العالم ومع ظهور فرص جديدة، تركز الشركة العالمية القابضة على المرونة والابتكار وإرساء معايير جديدة في السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

للاستفسارات الإعلامية المتعلقة بالشركة العالمية القابضة، يرجى التواصل مع:

أحمد إبراهيم

رئيس إدارة الاتصالات المؤسسية والشؤون الإعلامية

Ahmad.ibrahim@ihcuae.com