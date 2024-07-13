كشفت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، عن النتائج الأولية لحركة المسافرين لشهر يونيو 2024.

ونقلت الشركة 1.5 مليون ضيف، فيما بلغ متوسط نسبة إشغال المقاعد 86 بالمئة على مدار الشهر.

وبهذه المناسبة قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "خلال يونيو 2024، حققنا نمواً بلغ 34% بالمئة على أساس سنوي في أعداد المسافرين، ما يعكس نمونا المستمر. وارتفعت أعداد المسافرين إلى 8.7 مليون ما يعني أننا استقبلنا 2.5 مليون ضيف أكثر أو ما يقارب 40% مقارنة بمايو 2023، ليبلغ عدد المسافرين معنا هذا العام 16.4 ملايين مسافر.

وتابع: "كما حافظ عامل الحمولة على نسبة 85% ، على الرغم من الارتفاع الكبير في السعة مقارنة بالفترة نفسها في 2023. و أصبح عدد الطائرات المشغّلة 92 طائرة مقارنة بـ76 طائرة في يونيو 2023، مع إضافة 10 وجهات جديدة إلى الشبكة مقارنة بالعام الماضي."

في يونيو، استمرت الاتحاد في تنفيذ خططها مع اطلاق رحلاتها إلى ثماني وجهات جديدة منها بالي، جايبور والقصيم مع الوجهات الموسمية وهي نيس، أنطاليا، ميكونوس، سانتوريني ومالقة. كما كشفت عن تصميم خاص على إحدى طائرات A321neo الثلاثة التي تم استلامها هذا العام، مع ثلاثة أخرى مفترض استلامها في وقت لاحق.

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نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. تعتبر الاتحاد للطيران أن معالجة أزمة المناخ هي أهم قضية في عصرنا، وقد حصلت على لقب أفضل شركة طيران بيئية لعامي 2022 و2023 من إيرلاين رايتينغز لتصنيف شركات الطيران. وقد استثمرت الشركة مبالغ ضخمة في الطائرات الموفّرة للوقود. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مع كبرى العلامات التجارية العالمية للطيران ومصنعي المعدات الأصلية، تواصل الاتحاد للطيران سعيها الدؤوب لإزالة الكربون من القطاع.

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