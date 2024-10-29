2500 شخصية من الرواد العالميين، والحائزين على جائزة نوبل، والمسؤولين التنفيذين، والعلماء، والوزراء، وخبراء التكنولوجيا يجتمعون في دولة الإمارات بين يومي 20 و22 نوفمبر.

أبوظبي: عقد منتدى "إكسبانس 2024"، الذي تستضيفه "القابضة" (ADQ) وتشارك في تنظيمه "كابيتال للفعاليات"، إحدى شركات مجموعة أدنيك، شراكة مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة. وينضم المجلس إلى المنتدى باعتباره راعياً رئيسياً للفعالية الرائدة ضمن مجالي العلوم والتكنولوجيا، حيث يقدّم خبراءه ومبتكري التكنولوجيا الرائدين عالمياً في الشركات التابعة له (أسباير ومعهد الابتكار التكنولوجي وفينتشر ون)، ويستعرض مجموعة من مشاريعه المتطورة في منطقة التجارب "Xperience Zone". ومن المتوقع أن يضيف هذا التعاون الاستراتيجي خبرة علمية هائلة إلى قائمة المتحدثين في منتدى "إكسبانس"، الذي ينعقد بين يومي 20 و22 نوفمبر في أبوظبي، كما يعزز نطاق وصول الفعالية عالمياً.

ويعد المجلس من الجهات الرائدة للبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا، ويقوم بدور محوري في تشكيل مستقبل الابتكار في دولة الإمارات وخارجها. وتعزز رسالة المجلس الرامية إلى بناء منظومة ديناميكية للبحث والتطوير مكانة أبوظبي ودولة الإمارات كمركز عالمي للتكنولوجيا المتقدمة والإنجازات التكنولوجية، حيث يركز المجلس على ست قطاعات ذات أولوية تشمل الطيران والفضاء، والغذاء والزراعة، والرعاية الصحية، والسلامة والأمن، والاستدامة والبيئة والطاقة، والنقل.

وسيسهم "إكسبانس 2024" في إحداث تغيير نوعي في مجتمع التكنولوجيا العالمي، إذ يوفر منصة ديناميكية لاستكشاف الابتكارات المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتحول الجيني. وسيجمع الحدث 2500 شخصية من الرواد عالمياً، والحائزين على جائزة نوبل، والمسؤولين التنفيذيين، والعلماء، والوزراء، وخبراء التكنولوجيا بهدف التعاون وتسهيل تبادل المعرفة وإبراز استعداد المنطقة لقيادة الموجة التالية من التحول التكنولوجي.

وقالت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث التطبيقية لدى المجلس: "يتيح منتدى إكسبانس 2024 فرصة متميزة للباحثين والمبتكرين للتواصل واستكشاف أحدث تطورات التكنولوجيا. ويسرّنا التواصل مع العقول اللامعة والحلول المستقبلية التي يجمعها إكسبانس، إذ ترتقي هذه المنصة بالحوار العالمي حول العلوم والتكنولوجيا، ونتطلع إلى النقاشات الهادفة التي سيشهدها الحدث".

وقالت الدكتورة زينة جراحي سينكر، المدير العام لمركز ماتر والمؤسس الرئيسي لإكسبانس: "مع انضمام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة كشريك رئيسي لنا، يتخذ إكسبانس خطوة استراتيجية نحو تحقيق رسالتنا بتحويل انتباه العالم إلى أبوظبي كمركز عالمي للاستشراف والتقدم التكنولوجي. وتجسد هذه الشراكة التزامنا المتبادل بوضع أجندة عالمية تحويلية والجمع بين كبار صناع القرار الدوليين والإقليميين في عالم التكنولوجيا والعلوم والسياسة والاستثمار لتشكيل الآفاق القادمة للتكنولوجيا".

وتشكّل الشراكة بين "إكسبانس 2024" والمجلس خطوة نوعية للمنطقة من شأنها أن تحقق أثراً واسع النطاق على مشهد التكنولوجيا العالمي. وتهدف المؤسستان عبر توحيد جهودهما إلى إلهام الابتكار ودفع عجلة النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة رائدة عالمياً لأبوظبي في مجال التقدم التكنولوجي.

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