المنامة، مملكة البحرين: أعلن خليجي بنك، أحد البنوك الرائدة بمملكة البحرين، عن عقد جمعيته العمومية غير العادية الإثنين الموافق 4 مارس 2024، حيث تم خلالها اتخاذ جملة من القرارات، لا سيما الموافقة على زيادة رأس مال البنك الصادر والمدفوع إلى 113,044,071 دينار بحريني، بزيادة قدرها 28,261,018 دينار بحريني.

ترأس الاجتماع السيد هشام الريس، رئيس مجلس إدارة خليجي بنك، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك السيد سطام القصيبي. حيث صادقت الجمعية العمومية غير العادية على توصية مجلس الإدارة على تحويل ما يقارب من 47٪ من صكوك رأس المال الإضافية فئة 1 التي تم الموافقة على إصدارها وطرحها في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في 25 مارس 2020 بقيمة اسمية تبلغ 74,962,912 دولار أمريكي إلى 282,610,178 سهم عادي بما يعادل 25٪ من رأس البنك الصادر والمدفوع (باستثناء أسهم الخزينة)، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

كما شهدت الجمعية العمومية الغير عادية الموافقة على توصية مجلس الإدارة بسداد النسبة المتبقية من صكوك رأس المال الإضافة فئة 1 والبالغة 53٪ نقداً قبل تاريخ استحقاقها، وذلك بعد اتخاذ اللازم لتعديل المستندات ذات العلاقة وتخويل مجلس الادارة لاتخاذ كل ما يلزم من قرارات بخصوصه، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

وبمناسبة انعقاد الجمعية العامة غير العادية، صرّح السيد هشام الريس، رئيس مجلس إدارة خليجي بنك، بالقول: "نجدّد شكرنا وتقديرنا للمساهمين الكرام على مساندتهم ودعمهم لسياسات مجلس الإدارة وهو ما كان له عظيم الأثر فيما تحقق من نجاح على صعيدي الأداء المالي والتشغيلي للبنك، مُجددين التزامنا بأن نواصل السير بثبات حتى يُسجل خليجي بنك المزيد من النمو والازدهار بعملياته المصرفية. ونعد مساهمينا الأعزاء بحصد إنجازات جديدة من خلال الارتكاز على نموذج عمل مُبتكر لينعكس إيجابا على العوائد."

وتابع: "تؤكد القرارات التي صادق عليها مساهمونا الكرام الموقع القوي لخليجي بنك الذي بات اليوم علامة فارقة في القطاع المصرفي والمالي في مملكة البحرين بفضل مساهماته القوية والملموسة وما تركه من بصمة واضحة فيما يشهده القطاع من تطور وتقدم. نحن فخورون بما أنجزه البنك خلال السنوات الماضية، وصولاً لإطلاق هويته الجديدة التي نتطلع من خلالها لمواصلة العمل للوصول لأهدافنا المنشودة."

من جانبه، قال السيد سطام القصيبي، الرئيس التنفيذي لخليجي بنك: "يفخر خليجي بنك بتبنيه لرؤية استراتيجية مرنة تواكب المتغيرات والتنافسية في السوق المحلي، مما يجعله من رواد القطاع المصرفي. نتطلع قدمًا من خلال ما اتخذ من قرارات لتعزيز موقعنا الريادي من خلال مواصلة تطوير وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة لعملائنا الكرام بما يسهم في ترسيخ ما يحظون به من تجربة مصرفية متميزة."

الجدير بالذكر إن خليجي بنك هو أحد البنوك الإسلامية المتميزة التي تسعى لتحقيق طموحات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء.

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