إيرادات المجموعة: شهدت انخفاضًا بنسبة 4.1% على أساس سنوي لتصل إلى 802.5 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2024، بسبب التوترات الجيوسياسية العالمية المستمرة، والاضطرابات السياسية في بنغلاديش التي أثرت بشكل كبير على الأعمال التجارية، وتقلبات السوق، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض قيمة العملات.

شهدت انخفاضًا بنسبة 4.1% على أساس سنوي لتصل إلى 802.5 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2024، بسبب التوترات الجيوسياسية العالمية المستمرة، والاضطرابات السياسية في بنغلاديش التي أثرت بشكل كبير على الأعمال التجارية، وتقلبات السوق، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض قيمة العملات. هامش الربح الإجمالي: تحسن قوي بمقدار 250 نقطة أساس سنوياً بنسبة 41.2% للربع الثالث من عام 2024.

تحسن قوي بمقدار 250 نقطة أساس سنوياً بنسبة 41.2% للربع الثالث من عام 2024. أداء التسغيلي للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين: انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين بنسبة 13.5% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024 لتبلغ 146.2 مليون درهم إماراتي. وكما انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بنسبة 9.8% على أساس سنوي لتصل إلى 434.2 مليون درهم إماراتي.

انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين بنسبة 13.5% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024 لتبلغ 146.2 مليون درهم إماراتي. وكما انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بنسبة 9.8% على أساس سنوي لتصل إلى 434.2 مليون درهم إماراتي. صافي الربح بعد الضريبة: انخفض صافي ربح الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 33.3% على أساس سنوي لتصل إلى 55.9 مليون درهم إماراتي. وكان تأثير ضريبة الشركات الإماراتية بنسبة 9% حوالي 7.9 مليون درهم إماراتي. وبلغت أرباح الـ 9 أشهر من عام 2024 ما قيمته 169.9 مليون درهم، بإنخفاض نسبته 29.0٪ على أساس سنوي. وكان تأثير ضريبة الشركات الإماراتية بنسبة 9٪ حوالي 22.3 مليون درهم إماراتي.

انخفض صافي ربح الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 33.3% على أساس سنوي لتصل إلى 55.9 مليون درهم إماراتي. وكان تأثير ضريبة الشركات الإماراتية بنسبة 9% حوالي 7.9 مليون درهم إماراتي. وبلغت أرباح الـ 9 أشهر من عام 2024 ما قيمته 169.9 مليون درهم، بإنخفاض نسبته 29.0٪ على أساس سنوي. وكان تأثير ضريبة الشركات الإماراتية بنسبة 9٪ حوالي 22.3 مليون درهم إماراتي. الصحة المالية: زاد صافي الدين بمقدار 14.0 مليون درهم إماراتي على أساس ربع سنوي في الربع الثالث ليصل إلى 1.57 مليار درهم إماراتي. كما ارتفع نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك إطفاء الدين من 2.50 مرة في الربع الثاني من عام 2024 إلى 2.61 مرة في الربع الثالث من عام 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين في آخر فترة.

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع. (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز :(RAKCEC)، والتي تعد إحدي أكبر العلامات التجارية العالمية، اليوم، عن نتائجها المالية للربع الثالث المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

ملامح الأداء حسب القطاعات

شهد قسم البلاط زيادة في هامش الربح الإجمالي بمقدار 350 نقطة اساس بنسبة 42.5% على أساس سنوي. ومع ذلك، كان هناك انخفاض طفيف بنسبة 1.5% في الإيرادات لنفس الفترة، ويرجع ذلك تحديداً إلى إنخفاض المبيعات في أسواق الهند، بنغلاديش و أوروبا.

شهد قسم الأدوات الصحية انخفاضًا بنسبة 4.5% على أساس سنوي في الإيرادات لتصل إلى 117.5 مليون درهم إماراتي، حيث واجهة الأسواق الرئيسية مثل بنجلاديش وأوروبا والمملكة المتحدة ضعف الطلب نتيجة التوترات الجيوسياسية المستمرة.

انخفضت إيرادات قسم أدوات المائدة بنسبة 7.8% على أساس سنوي لتبلغ 85.3 مليون درهم إماراتي، وذلك نتيجة تباطؤ الطلب العام وتراجع مشاريع الفنادق الجديدة بسبب الصراعات الإقليمية المستمرة، كما تأثرت الإيرادات في الأسواق الرئيسية مثل مصر وآسيا وأفريقيا بالتحديات سلسلة التوريد المستمرة وانخفاض قيمة العملات. ومع ذلك، تحسن هامش الربح الإجمالي بمقدار 270 نقطة أساس سنوياً بنسبة 52.7%، بعد تغيير في مزيج الأرباح.

انخفضت إيرادات إكسسوارات الحمامات بنسبة 5.3% على أساس سنوي لتبلغ 108.8 مليون درهم إماراتي، كما انخفض هامش الربح الإجمالي بمقدار 360 نقطة أساس سنوياً نتيجة ضعف الطلب في أوروبا وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة، وتراجع قطاع العقارات في الصين تأثير العقوبات الجديدة على روسيا.

نظرة عامة على سوق البلاط والأدوات الصحية

الإمارات العربية المتحدة: سجلت نموًا في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 13.6% في الربع الثالث من عام 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى النمو في قطاع العقارات.

المملكة العربية السعودية: شهدت انخفاضًا معتدلًا في الإيرادات بنسبة 6.5% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024، بسبب الضغوط المستمرة للتسعير التنافسي والمنافسة المحلية. بالإضافة إلى ذلك، أثر ارتفاع تكلفة النقل سلبًا على هوامش وإيرادات سيراميك رأس الخيمة. ومع ذلك، ومع الإعفاء من الرسوم الجمركية على صادراتنا وتغيير في مزيج منتجاتنا، تمكنا من الحفاظ على هوامشنا من خلال تنفيذ استراتيجيات تسعير مستدامة.

أوروبا: انخفضت الإيرادات بنسبة 8.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024، بسبب تأثر الطلب بالضغوط التضخمية وظروف الركود والأزمة الجيوسياسية المستمرة. كما لا يزال إرتفاع تكاليف النقل يمثل تحديًا، مما يؤثر على قدرتنا على الحفاظ على هوامش صحية.

الهند: انخفضت الإيرادات بنسبة 7.2% على أساس سنوي حيث أدى التضخم وارتفاع تكاليف الفائدة وانخفاض إنفاق المستهلكين إلى تراجع عام في الطلب، وخاصة بسبب انخفاض حجم المبيعات في قطاع البلاط.

بنجلاديش: شهدت الإيرادات إنخفاضاً كبيراً بنسبة 31.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024، ويرجع ذلك أساساً إلى عدم الإستقرار السياسي في البلاد، مما كان له تأثير كبير على السوق والظروف الإقتصادية بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، أثرت أزمة الغاز المستمرة على إنتاجنا مما أدى إلى خسائر في بنغلاديش.

وفي تعليقه على النتائج، صرّح عبد الله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة: "ما زلنا نواجه تحديات كبيرة عبر عملياتنا في الربع الثالث، حيث أثرت التوترات الجيوسياسية المستمرة وعدم الاستقرار السياسي، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية والانكماشية في الأسواق الرئيسية، على إنفاق المستهلكين والطلب العام. كما أدت التحديات المستمرة في سلاسل التوريد، وضغوط أسعار الصرف نتيجة انخفاض قيمة العملات، والمنافسة المحلية ومنخفضة التكلفة في بعض الأسواق، وارتفاع تكاليف النقل إلى تأثير سلبي على هوامشنا وإيراداتنا.

في الوقت نفسه، نحن ملتزمون بالاستثمار في علامتنا التجارية وتحسين هوامشنا. سنظل نركز على تقديم تصاميم ومنتجات متميزة وفاخرة، وطرح منتجات جديدة للأسواق، وتوسيع حضورنا في قطاع التجزئة، وتعزيز الوعي بالعلامة التجارية من خلال الفعاليات والمشاركات.

وبالنظر إلى المستقبل، تكمن أولوياتنا في حماية حصتنا السوقية، وتحسين عملياتنا، وتنويع عروضنا بشكل أكبر، وتسريع عملية التحول الرقمي، وزيادة قدراتنا الإنتاجية."

أبرز الجوانب الإستراتيجية

التوسعات والمشاريع الجديدة

في الإمارات العربية المتحدة، نواصل الاستثمار في تطوير منشآت إنتاج البلاط لدينا لتمكيننا من إنتاج بلاط متميز وكبير الحجم .

كما نستثمر في منشأة إنتاج الأدوات الصحية في الإمارات لتحسين الكفاءة وتقليل انبعاثات الكربون واستهلاك الطاقة .

في المملكة العربية السعودية، نواصل العمل على إنشاء منشأة إنتاج في المملكة.

عن شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع

شركة سيراميك رأس الخيمة هي إحدى كبرى العلامات التجارية للسيراميك في العالم، ومتخصصة في بلاط السيراميك والخزف الحجري من البروسلين للحوائط والأرضيات، ومستلزمات المائدة، والأدوات الصحية، ومستلزمات الحمامات. تنتج الشركة 118 مليون متر مربع من البلاط و5 ملايين قطعة من الأدوات الصحية سنويا، 26 مليون قطعة من بورسيلان مستلزمات المائدة و 2.6 مليون قطعة من مستلزمات الحمامات سنوياً في 24 مصنعا من الطراز الأول في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والهند وبنغلاديش.

تم تأسيس شركة سيراميك رأس الخيمة في عام 1989 ويقع مقرنا الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة، ونخدم عملائنا في أكثر من 150 بلدا من خلال شبكة من المراكز التشغيلية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا.

وعلاوة على ذلك، فإن شركة سيراميك رأس الخيمة مدرجة بشكل علني في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الإمارات العربية المتحدة، وفي بورصة دكا في بنغلاديش وكمجموعة تحقق مبيعات سنوية بنحو 1 مليار دولار.