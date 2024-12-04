دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "سالك ش.م.ع"، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، عن مشاركتها في منتدى الاستدامة المستقبلية 2024، الذي سيقام يومي 4 و5 ديسمبر في مدينة جميرا، كشريك كالراعي الرسمي للتنقل للحدث، وذلك تماشياً مع التزامها بدعم حلول التنقل المستدام وتعزيز الوعي البيئي ضمن قطاع النقل في دولة الإمارات.

وسيوفر هذا المنتدى منصة فريدة تجمع نخبة من القادة والخبراء وصناع القرار من حول العالم لبحث سبل تعزيز الممارسات المستدامة في القطاعات المختلفة. وستؤدي سالك، في هذا الإطار وبصفتها كالراعي الرسمي للتنقل للحدث، دوراً جوهرياً في إرساء معايير جديدة ومبتكرة لاقتصاد أكثر خضراء ومرونة، مساهمة في الحدّ من البصمة الكربونية لهذا الحدث دعماً لاستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.

وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: "نحرص، في سالك، على الارتقاء بالمعايير البيئية وتقديم حلول مبتكرة تتوافق مع مستهدفات منتدى الاستدامة المستقبلية في مجالات الطاقة المتجددة وممارسات الاقتصاد الدائري والمرونة المناخية والعدالة الاجتماعية. وتأتي هذه الشراكة تأكيداً على التزامنا بتبني الممارسات المستدامة والمسؤولة على المدى الطويل ورسم ملامح مستقبل أكثر مرونة للأجيال القادمة عبر تقديم أبرز حلول التنقل الخضراء والابتكارية التي تسهم في التخفيف من الأثر البيئي وتعزيز التنقل الحضري".

وأضاف الحداد: "ونهدف من خلال مشاركتنا في هذا المنتدى الى إطلاق مبادرات فعالة تعالج شتى الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالاستدامة لبناء دولة أكثر ازدهاراً واستدامة".

ومن المتوقع أن يتيح منتدى الاستدامة المستقبلية لعام 2024 فرصة مميزة أمام أبرز المفكرين والمبتكرين وصناع السياسات العالميين للتواصل وبحث أهم القضايا العالقة في هذا المجال. كما ستعمل سالك على الاستفادة من هذه المنصة التفاعلية لاستعراض مشاريعها التي تعنى بالاستدامة وتقديم حلقات نقاشية تتناول مستقبل التنقل الأخضر.

لمحة عن سالك

تم تأسيس الشركة بشكلها الحالي كشركة مساهمة عامة في يونيو 2022 بموجب قانون رقم (12) لسنة 2022. سالك، وتعني "انسيابية الحركة المرورية"، تعتبر المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، وتتولى إدارة بوابات التعرفة الأتوماتيكية في إمارة دبي باستخدام تقنية موجات الراديو (RFID) وتقنية التعرف التلقائي على لوحات الأرقام (ANPR). وتدير الشركة حالياً 10 بوابات تعرفة مرورية تتوزع عبر معابر استراتيجية، لا سيما على شارع الشيخ زايد الذي يعتبر الشارع الحيوي في دبي. وفي عام 2023، تم تسجيل 593 مليون رحلة عبر بوابات سالك، سواء للسكان أثناء تنقلهم في الإمارة لمزاولة نشاطاتهم اليومية، أو السياح الذين يقصدون معالم دبي السياحية. وبموجب اتفاقية امتياز لمدة 49 عاماً (تنتهي في عام 2071)، مع هيئة الطرق والمواصلات، تمتلك سالك الحق الحصري في تشغيل أي من بوابات التعرفة المرورية الحالية والمستقبلية في دبي.

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