أبوظبي: تعرض شركة "هيتاشي إنرجي" أحدث ابتكاراتها وحلولها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2024، الذي تقام فعالياته في الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). وتُسلّط الأضواء هذا العام على تسريع الانتقال في قطاع الطاقة من خلال التقنيات المتطورة والحلول المستدامة لتلبية المتطلبات المتزايدة على أنظمة طاقة قوية ومتقدمة.

ويعتمد "أديبك 2024" على 40 عامًا من الريادة في مجال الطاقة ويوحد المجتمعات والأمم والصناعات في جميع أنحاء العالم لدفع العمل التعاوني في الصناعة نحو توفير طاقة منخفضة التكلفة وآمنة ومستدامة للجميع. وستعمل أيام "أديبك" الأربعة على تعزيز التعاون والحوار المهم عبر القطاعات، بما في ذلك الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والنقل البحري والخدمات اللوجستية والتصنيع والنقل. وهذا أمر ضروري لتعزيز انتقال الطاقة وتسريع العمل المناخي.

هذا العام، تعرض شركة "هيتاشي إنرجي" مبادراتها الاستراتيجية وتقنياتها المتطورة التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لشبكة الطاقة، وتحسين إدارة الطاقة، ودفع الرقمنة في قطاع الطاقة. وتعد هذه الجهود ضرورية لتحقيق مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة.

وتعقيباً على مشاركة "هيتاشي إنرجي" في "أديبك 2024"، قال الدكتور "مصطفى الجزيري"، العضو المنتدب لمنطقة الخليج والمغرب في شركة "هيتاشي إنرجي": "إن مشاركة هيتاشي إنرجي في أديبك 2024 تسلط الضوء على التزامنا بالابتكار والمرونة في قطاع الطاقة. إننا نهدف إلى ابتكار حلول تعزز مرونة الشبكة وتدفع عجلة التحول الرقمي. نحن ندرك الدور الحاسم الذي تلعبه هذه التطورات في تأمين إمدادات طاقة موثوقة للأجيال الحالية والمستقبلية. ومعاً، نعمل على تحقيق مستقبل فعّال ومرن ومستدام للطاقة".

وينطوي نهج الشركة لتعزيز شبكات الطاقة من خلال جعلها أكثر مرونة على نشر تقنيات حديثة وعصرية مثل الأتمتة المتقدمة للشبكة، والمحطات الفرعية الرقمية، وأنظمة إدارة الأصول الذكية. وتمكّن هذه الابتكارات المرافق الخدمية من مراقبة عمليات الشبكة والتحكم بها وتحسينها في الوقت الفعلي، مما يضمن استقرار وثبات الشبكة وكفاءتها حتى في ظل الظروف الصعبة.

ويعد التحول الرقمي حجر الزاوية في إنشاء شبكة طاقة فعالة ومرنة ومستدامة، مع التركيز على تسخير تحليلات البيانات، والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لتطوير أنظمة طاقة أكثر ذكاء وقدرة على التكيف. وتقدم حلول منصة "لومادا" حزمة شاملة من الأدوات الرقمية التي تمكّن مزوّدي الطاقة من اتخاذ قرارات مستنيرة، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم مستوى فائق من الخدمة للعملاء. وتماشياً مع هذه المبادرات، ستعرض "هيتاشي إنرجي" محفظتها المبتكرة من حلول محولات الطاقة، التي تعتبر ذات أهمية بالغة لتوفير إمدادات طاقة موثوقة وفعالة عبر سلسلة القيمة للطاقة. وكمزوّد رائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تتعاون "هيتاشي إنرجي" مع العملاء لتلبية احتياجاتهم وتحدياتهم الفريدة. وسواءً كان الأمر يتعلق بدمج مصادر الطاقة المتجددة، أو ربط الشبكات، أو تشغيل مراكز البيانات، أو كهربة قطاع النقل، فإن محولات "هيتاشي إنرجي" تؤدي دوراً أساسياً في تسهيل إزالة الكربون من أنظمة الطاقة.

ويأتي في طليعة الحلول التي تستعرضها الشركة منصة TXpert™ Hub، وهي منصة رقمية ثورية تمكّن العملاء من رقمنة أي محول للطاقة، بصرف النظر عن نوع المحول أو العلامة التجارية التي يحملها، وتسخير بيانات أجهزة الاستشعار لتحسين العمليات، والحد من الانقطاعات، ودعم الاستدامة، وتعزيز الأداء. بالإضافة إلى ذلك، تقدم "هيتاشي إنرجي" تقنية الحماية من الجهد العابر (TVP) الحصرية، وهي ابتكار رائد لتعزيز موثوقية المحولات ومرونتها، وقد تم التحقق من فعاليتها عبر تطبيقات مختلفة بما في ذلك مراكز البيانات، وقطاعات الصناعة، والبنية التحتية للسكك الحديدية.

ويعد التحول نحو نظام طاقة رقمي ومرن أمراً بالغ الأهمية لتحقيق النمو الاقتصادي، والاستدامة البيئية والرفاهية المجتمعية. ويشكل التعاون مع العملاء والشركاء وأصحاب المصلحة ركيزة أساسية للمشاركة في ابتكار حلول تدفع عجلة الانتقال نحو نظام طاقة محايد كربونياً. وفي هذا الإطار، تؤدي الخبرة الواسعة وروح الابتكار دوراً محورياً في التنقل ضمن تعقيدات مشهد الطاقة الحديث.

وجدير بالذكر أن "أديبك 2024" يضم أكثر من 2200 جهة عارضة تستعرض ابتكارات من شأنها أن تحدث ثورة في قطاع الطاقة. حيث يتبادل المسؤولون الحكوميون والرؤساء التنفيذيون وصانعو السياسات وخبراء الطاقة والمبتكرون الرؤى حول أحدث الاتجاهات والتحديات في قطاع الطاقة. ومن خلال العمل مع شركاء الصناعة، يمكن تحقيق مستقبل مرن ومستدام للجميع في مجال الطاقة.

نبذة عن شركة "هيتاشي إنرجي":

تُعد شركة "هيتاشي إنرجي" شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا تعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة. نحن نقوم بخدمة العملاء في قطاعات المرافق والصناعة والبنية التحتية من خلال حلول وخدمات مبتكرة عبر سلسلة القيمة. وبالتعاون مع كل من العملاء والشركاء، نعمل على ابتكار التقنيات وتمكين التحول الرقمي المطلوب لتسريع تحول الطاقة للوصول إلى مستقبل محايد للكربون. إننا نعمل على تطوير نظام الطاقة العالمي ليكون أكثر استدامةً ومرونةً وأماناً مع تحقيق التوازن بين القيم الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وتتمتع شركة "هيتاشي إنرجي" بسجل حافل مثبت وقاعدة تركيبات لا مثيل لها في أكثر من 140 دولة. لقد قمنا بدمج أكثر من 150 جيجا واط في منظومة الطاقة عبر وصلات تيار الجهد العالي المستمر HVDC، لمساعدة عملائنا على تمكين المزيد من طاقة الرياح والطاقة الشمسية. يقع مقر الشركة الرئيسي في سويسرا، ويعمل لديها أكثر من 45000 موظف في 90 دولة ويبلغ حجم أعمالها حوالي 13 مليار دولار أمريكي.

حول شركة هيتاشي المحدودة:

تقود شركة هيتاشي أعمال الابتكار الاجتماعي، لبناء مجتمع مستدام من خلال استخدام البيانات والتكنولوجيا. تعمل هيتاشي على حل المشكلات التي يواجهها العملاء والمجتمع من خلال حلول Lumada، عبر الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا التشغيلية، والمنتجات. تدير هيتاشي عملياتها تحت ثلاثة قطاعات تجارية وهي "الأنظمة والخدمات الرقمية" – لدعم التحول الرقمي لعملائنا، و"الطاقة والتنقل الأخضر" – للمساهمة في بناء مجتمع خال من الكربون من خلال الطاقة وأنظمة السكك الحديدية، و"الصناعات المتصلة" – لربط المنتجات من خلال التكنولوجيا الرقمية لتوفير حلول في صناعات مختلفة. مدفوعين بالرقمنة والاستدامة والابتكار، نهدف إلى تحقيق النمو من خلال التعاون المشترك مع عملائنا. بلغ إجمالي الإيرادات للشركة في 3 قطاعات للسنة المالية 2023 (المنتهية في 31 مارس 2024) 8,564.3 مليار ين، ويتبعها حوالي 573 شركة تابعة وما يقرب من 270,000 ألف موظف حول العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة على الإنترنت: https://www.hitachi.com

-انتهى-

#بياناتشركات