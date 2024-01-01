• رحلات يومية إلى كوزيكود وتيروفانانتابورام تنطلق مع بداية السنة الجديدة

أبوظبي، الامارات العربية المتحدة: اطلقت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة مع بداية العام الجديد خدمتين جديدتين على شبكة وجهاتها. حيث أعلنت الناقلة عن بدء رحلاتها اليومية من أبوظبي إلى كوزيكود (CCJ) وتيروفانانتابورام (TRV) في إقليم كيرالا في الهند في اليوم الأول من السنة الجديدة.

وترفع هذه الخدمات المباشرة عدد المحطات التي تسّيرها الاتحاد للطيران إلى الهند إلى 10 وجهات، مما يؤكد التزام الناقلة بتوفير وصول سهل إلى شبكتها العالمية المتنامية للمسافرين من وإلى شبة القارة الهندية.

وبهذه المناسبة قال أنطوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "لقد أنشأنا مجموعة رائعة من الرحلات المباشرة بين الهند وأبوظبي، مما يوفر للعملاء وصولًا أسهل إلى شبكتنا المتنامية دون الحاجة إلى عبور أحد مطارات الهند الرئيسية.

" وتضمن هذه الرحلات السلسة والعملية من أبوظبي وصول الضيوف بكل يَسّر إلى وجهات في مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا - بما في ذلك خدماتنا اليومية الأربع إلى لندن – وأمريكا الشمالية. علاوة على ذلك، يحظى المسافرون بفرصة الاستمتاع بتوقف رائع في أبوظبي كجزء أساسي من رحلتهم."

وتوفر هذه الخدمة المباشرة إمكانية الوصول إلى أرياف وشواطئ كيرالا الخلابة التي اشتهرت بها، مما يسهم في زيادة السياحة الوافدة إلى المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تسهل الخدمة من وصول المهنيين والمحترفيين الذين يزورون مراكز الأعمال المتنامية في المنطقة.

وفي عام 2023، استأنفت الناقلة رحلاتها إلى كولكاتا، بوابة الهند النابضة بالحياة التي تربط شرق الهند بوجهات عالمية. وعلاوة على ذلك، رفعت الاتحاد من رحلاتها إلى خطوطها الأكثر شعبية، مومباي ودلهي من رحلتين يوميًا إلى أربع رحلات يوميًا.

لعام 2024، أعلنت الاتحاد عن رحلات جديدة إلى بوسطن في الولايات المتحدة اعتبارًا من 31 مارس، والعاصمة الكينية نيروبي في 1 مايو، ويتضمن جدول رحلات الصيف المثير خدمة جديدة مباشرة إلى مدينة نيس الفرنسية، ورحلات مباشرة إلى جزر اليونان ميكونوس وسانتوريني.

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