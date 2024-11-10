نموذج رائد للمجتمعات المستدامة حيادية الانبعاثات

مسقط، عُمان: تستعد المدينة المستدامة – يتي لاستعراض ريادتها في مجال الحياة المستدامة في معرض سيتي سكيب العالمي 2024 في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية. وتمثل هذه المشاركة الحدث الأبرز للمدينة ضمن سلسلة من الفعاليات العقارية الدولية والإقليمية، وتأتي في سياق تعزيز مكانتها كنموذج عالمي للمعيشة المنخفضة الانبعاثات.

وستعرض المدينة المستدامة - يتي التزامها بالحياة المستدامة من خلال تبنيها استراتيجيات شاملة للاستدامة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. ويقلل تصميم هذا المجتمع من التأثير البيئي كما أنه يزيد من جودة الحياة، مما يتيح لسكانه وفورات كبيرة في التكاليف، بما في ذلك توفير يصل إلى 100٪ في تكاليف الكهرباء، وما يصل إلى 50٪ في فواتير المياه، مع الحفاظ على رسوم صيانة مجانية. وتقدم المدينة المستدامة بصفتها نموذجاً مجتمعياً رائداً في القطاع العقاري، وسائل راحة عالمية المستوى، إذ تتضمن مدرسة ومركز تسوق ومرافق رياضية ونادي فروسية ومركزاً للتوحد، فضلاً عن مساحات خضراء وتجمعات خالية من السيارات، ومزارع تعزز جودة الحياة بشكل عام.

وبعد مشاركتها في فعاليات عقارية بارزة في كلٍّ من ألمانيا وفرنسا واليونان وروسيا والهند، حظيت المدينة المستدامة - يتي بردود إيجابية من الأسواق التي تسعى خلف حلول معيشية مستدامة. وتسلط سرعة بيع المرحلة الأولى من المشروع الضوء على الطلب القوي على هذا النموذج المجتمعي المبتكر والمسؤول بيئياً، والذي يعكس تحولاً عالمياً نحو المشاريع المستدامة التي تهتم بكفاءة الطاقة وجودة الحياة.

وفي تعليقه على المشاركة في المعرض، قال محمود شحادة، رئيس المبيعات والتسويق في المدينة المستدامة – يتي: "تمثل مشاركتنا في معرض سيتي سكيب العالمي 2024 فرصة مهمة لعرض نهج المدينة المستدامة - يتي المبتكر في الحياة المستدامة. ويعكس الطلب الهائل وسرعة بيع المرحلة الأولى من المشروع تحولاً واضحاً في تفضيلات المشترين وتوجههم نحو مجتمعات لا توفر لهم المال فحسب، بل وتلتزم بالمسؤولية البيئية وجودة الحياة. ونحن سعداء جداً برؤية مثل هذا الاهتمام الكبير بمشروعنا، ونتطلع إلى توسيع نموذج الحياة الحضرية المستدامة هذا في أسواق جديدة حول العالم".

هذا ويجري تطوير هذا المشروع المتميز بواسطة شركة "دايموند ديفيلوبرز" إحدى شركات مجموعة سي القابضة، بالتعاون مع الشركة العمانية للتنمية السياحية (مجموعة عُمران)، وهو يرسي معياراً لمشاريع التطوير العقاري المجتمعية الصديقة للبيئة في المنطقة وخارجها. وتقع المدينة المستدامة - يتي على طول الساحل العُماني بالقرب من مسقط، ومن المقرر أن تصبح أكبر مجتمع مستدام تشغيلي في المنطقة، كما تسعى لتصبح أول مدينة حيادية الانبعاثات في العالم بحلول عام 2040. وقد تم تصميم المشروع استناداً إلى العناصر الستة للاستدامة البيئية، والتي تتمثل في الغذاء والطاقة والمياه والمنتجات والتنقل والنفايات. ويهدف هذا المشروع المتكامل لتوليد كامل الطاقة اللازمة لتشغيله، وبنسبة 100%، من مصادر متجددة، فضلاً عن إعادة تدوير المياه بنسبة 100%، وفرز النفايات بنسبة 100% لتفادي رميها في المكبّات، وكذلك سيحقق المشروع الاكتفاء الذاتي من الغذاء بنسبة 80%.

وجدير بالذكر أن أعمال البناء في مشروع المدينة المستدامة - ييتي تتقدم بوتيرة عالية، ومن المقرر الانتهاء منها في عام 2026. وقد بيعت المرحلة الأولى من المشروع بالكامل، وتشهد المرحلة الثانية طلباً ملحوظاً، كما أن العمل لإنجاز المرافق الرئيسية في المجتمع، بما في ذلك المدرسة المستدامة، يسير وفق الجدول الزمني المعتمد لتكون جاهزة في الوقت المحدد.

وبعد معرض سيتي سكيب العالمي، تعتزم المدينة المستدامة – يتي المشاركة في معرض العقارات الفاخرة في شنغهاي في ديسمبر 2024، لدعم طموحاتها في التوسع في السوق الصينية. كما تهدف المدينة إلى المشاركة في فعاليات عقارية كبرى أخرى خلال عام 2025، في سياق تعزيز التزامها بالحياة الحضرية المستدامة.

نبذة عن المدينة المستدامة – يتي:

تم تصميم مشروع المدينة المستدامة يتي ليكون أول مجتمع عالمي خالٍ تماماً من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2040، متماشياً مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ لعام 2050 ورؤية عمان 2040. يقع المشروع على بعد 30 كيلومترًا من وسط العاصمة مسقط، ويتميز بإطلالته الساحرة على بحر عُمان. يعد هذا المشروع العمراني الرائد من تطوير شركة "دايموند ديفيلوبرز"، التي تحمل علامة المدينة المستدامة، وهي إحدى شركات مجموعة سي القابضة، بالتعاون مع الشركة العمانية للتنمية السياحية (مجموعة عُمران). من المخطط استكمال المشروع بحلول عام 2026، مما يجعله نموذجًا فريدًا للاستدامة والابتكار في المنطقة.

صُممت المدينة المستدامة – يتي بما يتماشى مع رؤية عمان 2040، ووفق أعلى المعايير البيئية والاقتصادية والاجتماعية للاستدامة. تتبنى المدينة نموذج العيش منخفض الانبعاثات، الذي تم تطبيقه بنجاح في أول مدينة مستدامة في دبي، لتقدم لسكانها بيئة متكاملة ومزدهرة تتيح لهم فرصًا مثالية للعيش والعمل.

يمتد مشروع المدينة المستدامة – يتي، الذي يتوقع تسليمه في العام 2026، على مساحة مليون متر مربع، ويتسع لما يزيد عن 10 آلاف نسمة. ويضم وحدات سكنية متنوعة، منها الفلل والتاون هاوس والشقق، بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من المرافق الحديثة، بما في ذلك منطقة زراعية وساحة مركزية فيها مركز تجاري ومدرسة ودار حضانة ومركز تأهيل لأصحاب الهمم، إلى جانب مجمع رياضي داخلي ونادٍ للفروسية، مع توفر العديد من الأنشطة الترفيهية الخارجية. ويضم المشروع فندقين و132 شقة فندقية فاخرة تحمل علامة "Nikki Beach". بالإضافة لذلك، تحتضن المدينة المستدامة -يتي العديد من المرافق التعليمية والثقافية رفيعة المستوى، لتوفير مساحة خلّاقة للبحث والتطوير في مجال الاستدامة، وبيئة مواتية لتبادل الخبرات والمعارف.

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