الدوحة – دولة قطر: أقامت شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال مؤخرًا فعاليات اجتماعها السنوي للموظفين، حيث جمع الحدث الذي أُقيم في الدوحة والخور موظفي الشركة للوقوف على الإنجازات التي حقَّقتها الشركة واستعراض أولوياتها المستقبلية.

وافتتح الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي للشركة، الاجتماع بتسليط الضوء على أهم المحاور الاستراتيجية التي ستقود مسيرة الشركة، وهي: توسيع أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال، وتحسين معايير السلامة، وتطوير قدرات الموظفين، وتعزيز الابتكار، وتتماشى هذه المحاور بوضوح مع ركائز الشركة والتزامها بالنمو والريادة العالمية في هذا القطاع.

كما تم تسليط الضوء على الإنجازات البارزة التي حققتها الشركة خلال العام 2024، وفي مقدمتها مشروع توسعة حقل الشمال الذي يسهم في زيادة القدرة الإنتاجية وتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.

وتم التأكيد على ضرورة تطوير الكوادر المحلية والتقطير باعتباره أمرًا بالغ الأهمية لنجاح الشركة، مما يدل على استثمار الشركة في المواهب والخبرات المحلية. كما تظلُّ السلامة أولوية قصوى، مع استمرار التقدُّم في تعزيز مكان عمل خالٍ من الحوادث والإصابات، وذلك من خلال الأنظمة والدورات التدريبية الفعَّالة.

وتخلَّل الاجتماع جلسة أسئلة وأجوبة تفاعلية أتاحت للموظفين فرصة لطرح استفساراتهم وأسئلتهم مباشرة على الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة العليا، حيث كان الابتكار والتحوُّل الرقمي من أبرز المواضيع التي تمت مناقشتها، مما يؤكد أهميتهما في تطور الشركة ومكانتها التنافسية في السوق العالمية.

وأكدت الشركة من جديد تركيزها على تقديم حلول طاقة موثوقة ومستدامة مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة والتميُّز التشغيلي. وتضمن هذه الاستراتيجية استمرار قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال في تعزيز مكانتها الريادية في صناعة الغاز الطبيعي المسال العالمية مستقبلًا.

وفي نهاية الاجتماع، تم تكريم الموظفين من أصحاب الخدمة الطويلة ممَّن أمضوا 15 سنة أو أكثر في الشركة، تعبيرًا عن شكر الشركة لجهودهم وعطائهم، حيث لعب العديد منهم أدوارا رئيسية في نمو الشركة.

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