القاهرة: أعلنت شركة بلتون القابضة- إحدى المؤسسات المالية الأسرع نموًا- عن نتائجها المالية والتشغيلية المجمعة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024.

نجحت بلتون القابضة في الحفاظ على مسارها الاستثنائي للنمو خلال النصف الأول من العام الحالي محققة إيرادات تشغيلية بقيمة 2.9 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 818%، محققة صافي ربح بقيمة 817 مليون جنيه بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية، مقارنة بخسارة قدرها 146 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، وجاءت هذه النتائج غير المسبوقة بفضل الأداء القوي لكل من قطاعي بنك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية مما أسفر عن نمو هامش صافي الربح التشغيلي إلى 64%.

وخلال الربع الثاني من عام 2024، حققت شركة بلتون القابضة، إيرادات تشغيلية بقيمة 1.6 مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 822%، وبلغ صافي الربح التشغيلي 1 مليار جنيه مصحوبًا بوصول هامش الربح التشغيلي إلى 62%.

وفي هذا السياق أعربت داليا خورشيد، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون القابضة، عن سعادتها بالأداء القوي الذي حققته الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري، باعتباره شهادة على مواصلة الشركة مسار النمو المالي في ضوء التوجهات الاستراتيجية التي تنفذها الإدارة، ومن بينها التوسع بأنشطة الشركة في قطاعات محورية مثل التمويل العقاري، ورأس المال المخاطر.

أضافت "خورشيد"، أن المردود الإيجابي لعملية التحول التي شهدتها بلتون تجاوزت النتائج المستهدفة، فضلاً عن دورها في ترسيخ المكانة الرائدة للشركة على مستوى قطاع الخدمات المالية.

وذكرت "خورشيد"، أن بلتون القابضة أحرزت تقدمًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام على صعيد التوسع بأنشطتها، مشيرة في هذا الصدد إلى موافقة هيئة الرقابة المالية على منح الشركة ترخيص نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشراكة مع CI Venture Capital لإدارة صندوق استثماري بقيمة 30 مليون دولار أمريكي هو إنجاز جديد في إطار مساعي بلتون لدعم الشركات الناشئة في مختلف القطاعات.

أضافت كما حققت شركة بلتون للتمويل العقاري قفزة قوية على مستوى السوق، وأصبحت من أهم وأسرع الشركات الرائدة نموًا في ذلك القطاع بحصة سوقية تفوق 22%، لتساهم بذلك في تلبية الطلب المتزايد على خدمات التمويل العقاري في مصر، بالإضافة إلى ذلك، يعد إطلاق بلتون القابضة لمنصة الحلول التمويلية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي خطوة استراتيجية لدعم شركات التصدير المصرية وضمان حصولهم على الموارد المالية اللازمة للتنافس بنجاح في الأسواق العالمية.

واختتمت "خورشيد"، أن الإنجازات سابقة الذكر لا تهدف فقط إلى تنمية أعمال ونتائج شركة بلتون القابضة، وأنما يمتد مردودها الإيجابي على تعزيز الاستثمار من أجل دفع عجلة اقتصادنا الوطني.

هذا وقد تمكن بنك الاستثمار من مواصلة النجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية، محققًا إيرادات تشغيلية بقيمة 471 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة نمو سنوي 327%، وهو ما يمثل نسبة 16% من إجمالي الإيرادات المجمعة للشركة، وجاء هذا الأداء الاستثنائي نتيجة التوسع الكبير في عمليات الوساطة المالية، مما أدى إلى زيادة العمولات بفضل زيادة حجم محفظة الإقراض بالهامش.

وعلى صعيد إدارة صناديق الاستثمار، حافظت شركة بلتون على موقعها كأكبر شركة لإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية التقليدية وغير التقليدية غير تابع لبنك، حيث بلغت الأصول المدارة 27.7 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2024 مقابل 21.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، وبالمثل زادت إيرادات قطاع ترويج وتغطية الاكتتاب أكثر من 3 أضعاف على أساس سنوي نتيجة لتوسيع العروض في الأسهم، والدين، بالإضافة الي الخدمات الاستشارية.

واستطاع قطاع الخدمات المالية غير المصرفية لشركة بلتون من تحقيق طفرة غير مسبوقة في الإيرادات بلغت 2.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 بزيادة بمقدار 13 ضعفًا على أساس سنوي، وذلك بفضل التوسع في الشركات التابعة لها بشكل كبير مما أدى إلى زيادات كبيرة في المدفوعات النقدية للشركات التابعة باختلاف أنشطتها، علاوةً على نمو محفظة هذا القطاع 7 أضعاف على أساس سنوي لتصل إلى 15.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي.

وساهم التوسع الكبير في قطاع الخدمات التي تقدمها الشركة في نمو محفظة الخدمات المالية غير المصرفية بشكل كبير، وذلك نتيجة نمو أعمال التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي بمعدل 6 أضعاف و5 أضعاف، على التوالي، ونمو محفظة التمويل العقاري إلى 3.3 مليار جنيه مستحوذًا بذلك على حصة سوقية 22.3% خلال النصف الأول من عام 2024.

أما بالنسبة لقطاع رأس المال المخاطر، فقد قامت "بلتون لرأس المال المخاطر" بضخ ثلاث استثمارات جديدة في BirdNest وSylnder وTrella، إلى جانب زيادة استثماراتها في Way-Up Sports وAriika من خلال جولتين تمويليتين. وفي جانب الدين، أتمت الشركة صفقة ديون مع شركة Sylnder وقد وبلغ إجمالي المحفظة التمويلية لقطاع رأس المال المخاطر 109 مليون جنيه بنهاية النصف الاول من عام 2024.

عن بلتون القابضة:

بلتون القابضة (كود البورصة المصرية BTFH.CA) هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. لدى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة اعتماداً على الخبرة العالمية والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل، وتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.

لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقع الشركة: www.beltoneholding.com

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