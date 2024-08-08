من المتوقع انتعاش الطلب العالمي على HBM و DDR5 وأقراص SSD للخوادم في النصف الثاني بفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي

عمان، الأردن– أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2024. إذ حققت الشركة إيراداتٍ مجمعة بلغت 74.07 تريليون وون كوري، وأرباحًا تشغيليةً بلغت 10.44 تريليون وون كوري، حيث أدّت الظروف المواتية في سوق الذاكرة إلى زيادة متوسط سعر البيع (ASP)، في حين ساهمت المبيعات القوية لشاشات OLED أيضًا في النتائج.

انتعاش أرباح وحدة الذاكرة ؛ وتوقعات قوية للنصف الثاني مع التركيز على طلب الخوادم

سجلت وحدة حلول الأجهزة DS إيرادات مجمعة بلغت 28.56 تريليون وون كوري، وأرباح تشغيلية بلغت 6.45 تريليون وون كوري في الربع الثاني.

مدفوعةً بالطلب القوي على HBM وكذلك DRAM التقليدية وأقراص SSD للخوادم، ليستمر سوق الذاكرة في الانتعاش. ويعود هذا الطلب المتزايد إلى الاستثمارات المستمرة في الذكاء الاصطناعي من قبل مزودي الخدمات السحابية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الذكاء الاصطناعي من الشركات لخوادمها المحلية.

وقد كان الطلب على أجهزة الكمبيوتر ضعيفًا نسبيًا، بينما ظل الطلب على المنتجات المحمولة قويًا بفضل زيادة الطلبات من العملاء الصينيين لمعدات التصنيع الأصلية (OEM). بينما واصل الطلب على تطبيقات الخوادم قوته، حيث تحسنت النتائج في الربع الثاني بشكل ملحوظ عن الربع السابق، إذ استجابت الشركة للطلب على المنتجات عالية القيمة المضافة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وعززت الشركة ريادتها في سوق DDR5 من خلال الإنتاج الضخم لمنتج بسعة 128 جيجابايت يعتمد على تقنية 1مليار نانومتر 32Gb DDR5، الذي تم تطويره لأول مرة في الصناعة.

من المتوقع في النصف الثاني من عام 2024 أن تشكل خوادم الذكاء الاصطناعي جزءًا أكبر من السوق مع توسع مزودي الخدمات السحابية والشركات في استثماراتهم في الذكاء الاصطناعي. وبما أن خوادم الذكاء الاصطناعي المزودة بـ HBM تتميز أيضًا بمحتوى عالي لكل صندوق فيما يتعلق بـنظام DRAM التقليدي وأقراص SSD، فمن المتوقع أن يظل الطلب قويًا عبر جميع المنتجات من HBM وDDR5 إلى أقراص SSD للخوادم.

ومع تكثيف القدرة الإنتاجية على HBM، وDRAMs للخوادم، وأقراص SSD للخوادم لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فمن المتوقع أن يظل العرض التقليدي من المنتجات المتقدمة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف المحمولة محدودًا.

وتخطط الشركة للاستجابة بنشاط للطلب على المنتجات عالية القيمة المضافة للذكاء الاصطناعي وستعمل على توسيع القدرة الإنتاجية لزيادة نسبة مبيعات HBM3E. وستركز الشركة أيضًا على المنتجات ذات الكثافة العالية، مثل وحدات الخوادم المستندة إلى تقنية 1b-nm 32Gb DDR5 في DRAM للخوادم.

وبالنسبة لنظام NAND، تخطط الشركة لزيادة المبيعات من خلال تعزيز توفير أقراص SSD ثلاثية المستويات (TLC)، والتي لا تزال تشكل جزءًا كبيرًا من الطلب على الذكاء الاصطناعي، وستلبي الطلب على منتجات QLC، التي تم تحسينها لجميع التطبيقات، بما في ذلك الخوادم، أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.

كما حققت أعمال System LSI مبيعات قياسية للنصف الأول من العام حيث تحسنت الأرباح في الربع الثاني نتيجة زيادة توريد المكونات الرئيسية مثل الأنظمة على رقائق (SoCs)، وأجهزة استشعار الصور، وأدوات التحكم في عرض الشاشة (DDIs) للمنتجات الرئيسية.

وكان الاستقبال الأولي لنظام SoC الجديد للأجهزة القابلة للارتداء إيجابيًا، الذي يتميز بأول تقنية 3 نانومتر في الصناعة، ومن المتوقع أن يتوسع تبني نظام SoCs الذي تتميز بهذه التقنية من قبل العملاء الرئيسيين في النصف الثاني من العام. كما تخطط الشركة لضمان تزويد مستقر من Exynos 2500 للنماذج الرائدة.

وستركز أعمال System LSI على توسيع تطبيق أجهزة استشعار 200 ميجابكسل من الكاميرات الرئيسية إلى كاميرات الزوم، وتخطط لتوسيع مبيعات منتجات DDI مع بدء الإنتاج الضخم لنماذج جديدة لعميل مقره الولايات المتحدة.

حيث شهدت Foundry Business تحسنًا في الأرباح نتيجة زيادة الطلب عبر التطبيقات. بسبب زيادة الطلبات على تقنيات 5 نانومتر فما أقل، وتضاعف عدد عملاء الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء (HPC) مقارنة بالعام السابق. إذ وزعت أعمال Foundry أيضًا مجموعة تطوير العمليات (PDK) لتقنية من الترانزيستورات (GAA) بدقة 2 نانومتر للعملاء قبل الإنتاج الضخم في عام 2025.

في النصف الثاني من عام 2024، تتوقع Foundry Business انتعاشًا في الطلب على الهواتف المحمولة ونموًا مستمرًا في الطلب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء (HPC). ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يشهد Foundry Business نموًا إجماليًا، خصوصًا في العقد المتقدمة. وبالنسبة لعام 2024، سيتم دعم الإنتاج الضخم على نطاق واسع لتقنية الجيل الثاني من الترانزيستورات (GAA) بدقة 3 نانومتر، وتتوقع الشركة أن يتفوق النمو على السوق.

وتخطط Foundry Business لمواصلة توسيع الطلبات على تطبيقات الذكاء الاصطناعي/HPC، وذلك بهدف زيادة عدد العملاء أربع مرات وزيادة المبيعات تسعة أضعاف بحلول عام 2028 مقارنة بعام 2023.

سامسونج ديسبلاي SDC جاهزة لتلبية الطلب المتزايد على الهواتف المحمولة في النصف الثاني، وتسعى لزيادة المبيعات في الشاشات الكبيرة

سجلت سامسونج ديسبلاي SDC إيرادات مجمعة بلغت 7.65 تريليون وون كوري، وأرباح تشغيلية بلغت 1.01 تريليون وون كوري في الربع الثاني.

فيما سجلت شاشات الهواتف المحمولة نموًا في المبيعات، مدفوعةً بالطلب القوي على المنتجات الرائدة، بالإضافة إلى دعم فعال لإطلاق الهواتف الذكية الجديدة لأحد العملاء الرئيسيين. كما ساعدت الاستجابة السريعة لطلبات العملاء مع توفير مستقر لمنتجات OLED لتكنولوجيا المعلومات في تحقيق نتائج أعلى.

أما بالنسبة لشاشات العرض الكبيرة، فقد توسعت مبيعات منتجات شاشات المراقبة عالية الدقة ذات معدل التحديث العالي، خاصة في سوق شاشات الألعاب، بينما حافظت أجهزة التلفزيون على مبيعات مستقرة في القطاع الرفيع، مدفوعة بزيادة انتشار شاشات OLED.

في النصف الثاني من العام، من المتوقع أن يؤدي إطلاق هواتف ذكية جديدة لأحد العملاء الرئيسيين زيادة في الطلب المحتمل على الاستبدال مع تبني الذكاء الاصطناعي إلى زيادة مبيعات شاشات الهواتف المحمولة. ومع ذلك، من المرجح أن تكون المنافسة بين مصنعي الشاشات أشد من النصف الأول.

تقوم سامسونج ديسبلاي SDC بتصنيع منتجات بكفاءة ممتازة في استهلاك الطاقة، والسطوع، والتصميم الرفيع، والمتانة، وستواصل توسيع المبيعات والربحية من خلال التأمين المستمر على الجودة وتحسين الإنتاجية. وبالنسبة لصناعة الشاشات الكبيرة، تخطط SDC لزيادة المبيعات وتحسين الربحية من خلال التركيز على المنتجات ذات قيمة مضافة عالية وتقديم شاشات جديدة بمعدلات تحديث مختلفة.

وحدة أعمال تجارب الأجهزة المحمولة MX تركز على الهواتف الذكية الرائدة ومنتجات النظام البيئي لتحقيق نمو الإيرادات

حققت وحدة أعمال تجارب الأجهزة المحمولة MX وأعمال الشبكات إيرادات مجمعة بلغت 27.38 تريليون وون كوري، وأرباح تشغيلية بلغت 2.23 تريليون وون كوري في الربع الثاني.

بينما تراجع الطلب العام على الهواتف الذكية بشكل تسلسلي، حيث استمرت التأثيرات الموسمية في سوق الهواتف الذكية. وبينما سجلت MX Business انخفاضًا في الإيرادات بشكل تسلسلي، وحققت سلسلة Galaxy S24 نموًا بنسبة مزدوجة في الشحنات والإيرادات على أساس سنوي مقارنة بالربع الثاني والنصف الأول من العام، مما يدل على النجاح المستمر للسلسلة.

إذ تراجعت الربحية قليلاً مقارنة بالربع السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة التكاليف الناتجة عن ارتفاع أسعار المكونات الأساسية. ومع ذلك، سجلت MX Business ربحية مزدوجة الأرقام للنصف الأول من العام بأكمله.

في النصف الثاني من عام 2024، من المتوقع أن يزيد الطلب الإجمالي على الهواتف الذكية على أساس سنوي، مع زيادة الطلب على المنتجات المتميزة مدفوعةً بالطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي وإطلاق منتجات جديدة بميزات مبتكرة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يزداد الطلب على منتجات نظام Galaxy Ecosystem مثل الأجهزة اللوحية، والساعات الذكية والخواتم الذكية. وبناءً على ذلك، تتوقع MX Business زيادة شحنات الهواتف الذكية في الربع الثالث، بينما من المتوقع أن تظل شحنات الأجهزة اللوحية مستقرة تسلسليًا.

وستسعى MX Business لتحقيق نمو في الإيرادات من خلال توسيع مبيعات الهواتف الذكية الرائدة ومنتجات نظام Galaxy Ecosystem، مع الاستمرار في ضمان الربحية القوية من خلال تحسين مواصفات المنتجات، بما في ذلك توحيد المكونات، وتحقيق كفاءة التشغيل.

أعمال العرض المرئي تقود النمو في سوق التلفزيونات من خلال تعزيز التنافسية الفريدة

سجلت أعمال العرض المرئي والأجهزة الرقمية إيرادات مجمعة بلغت 14.42 تريليون وون كوري، وأرباح تشغيلية بلغت 0.49 تريليون وون كوري في الربع الثاني.

كما شهد الطلب الإجمالي على أجهزة التلفزيون زيادة على أساس سنوي، خاصة في الدول المتقدمة، وكذلك زيادة على أساس ربع سنوي بفضل الأحداث الرياضية العالمية. ولدعم الإطلاق المميز للنماذج الجديدة من أجهزة التلفزيون في عام 2024، عززت أعمال العرض المرئي قيادتها في السوق من خلال التركيز على بيع المنتجات الاستراتيجية مثل Neo QLED، OLED والشاشات التلفزيون الكبيرة. ومع ذلك، انخفضت الربحية على أساس سنوي مع زيادة التكاليف، بسبب ارتفاع أسعار الشاشات واشتداد المنافسة في السوق.

في النصف الثاني من عام 2024، من المتوقع أن حدوث انتعاش تدريجي في الطلب الإجمالي بفضل زيادة الطلب على شاشات QLED، OLED والشاشات الكبيرة. وستقوم أعمال العرض المرئي في مواسم البيع بتركيز على أجهزة التلفزيون المميزة والكبيرة الحجم. علاوة على ذلك، ستروج لميزات تنافسية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمان والتصميم بالإضافة إلى تجارب العملاء المتميزة التي توفرها Samsung SmartThings.

بالإضافة إلى ذلك، ستسعى أعمال العرض المرئي إلى تعزيز نموها من خلال تعزيز أعمال الخدمات الخاصة بها.

حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

تعتبر شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والكاميرات والأجهزة المنزلية الرقمية والطابعات والمعدات الطبية وأنظمة الشبكات وأشباه الموصلات وحلول الإضاءة إل إي دي LED. للحصول على أحدث الأخبار يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج من خلال الرابط: www.samsung.com/

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