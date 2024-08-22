الرياض، المملكة العربية السعودية: في إطار التزامها بدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، استضافت هواوي في 20 أغسطس الجاري يومها السنوي لتقنية المعلومات والاتصالات وقمة الشركاء تحت شعار "تسريع الذكاء الصناعي". وجمع هذا الحدث، الذي انعقد في فندق وشقق هيلتون الرياض، ما يزيد على 500 من المسؤولين الحكوميين وخبراء القطاع وشركاء النظام الإيكولوجي لاستكشاف توجهات تطوير وتنمية الشبكات الذكية وأفضل ممارساتها في العصر الجديد.

شكل هذا الحدث منصة مهمة للتعاون وتبادل المعرفة، وخاض الحاضرون مناقشات موسعة حول سبل استخدام التقنيات الذكية لبناء مستقبل أكثر ذكاءً في المملكة العربية السعودية.

وبهذه المناسبة، قال إريك يانغ، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي السعودية: "يشكّل يوم هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات وقمة الشركاء 2024 دليلاً ملموساً على التزامنا بتسريع مسار التحول الرقمي الذكي في المملكة العربية السعودية. وننطلق في ذلك من إيماننا العميق بضرورة التعاون مع شركائنا وعملائنا لإطلاق العنان لقدرات الرقمنة، والمساهمة في إرساء بيئة رقمية أكثر ذكاءً وترابطاً في المملكة تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030".

تركيز مزدوج على الابتكار والتعاون

وعلى مدار فعاليات يومها السنوي لتقنية المعلومات والاتصالات في السعودية، سلّطت هواوي الضوء على أحدث ابتكاراتها التقنية المصممة خصيصاً لتلبية متطلبات السوق السعودية ودعم أهداف التنمية الوطنية في المملكة. وتعرّف الحضور على القدرات التحويلية لتقنيات الشركة بما فيها الحلول القطاعية والتعليم الذكي والمستشفيات الذكية وعروض السوق التجارية المتقدمة. وتم أيضاً استعراض التقدم المحرز في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتنوعة عبر مختلف القطاعات في المملكة العربية السعودية.

وأكدت هواوي خلال قمة الشركاء على أهمية التعاون لدفع عجلة التحول الرقمي، وركزت تحديداً على تعزيز علاقاتها مع شركاء النظام الإيكولوجي في المملكة. وكشفت الشركة خلال القمة عن سياستها الجديدة للشركاء للنصف الأول من 2024، والتي تركز بالدرجة الأولى على توسيع النظام الإيكولوجي، وضمان الامتثال التجاري، وتعزيز الشراكات التي تعود بالمنفعة على الجميع. واختتمت القمة أعمالها بحفل خاص لتكريم الشركاء والاحتفاء بمسيرة نجاحهم المشتركة مع هواوي في المملكة.

عصر جديد من التقدم التكنولوجي

شهد الحدث عقد جلسات مخصصة اكتسب فيها الحضور معارف معمقة ورؤى عملية مهمة، ومنها قمة مخصصة للشبكات، ومنتدى للتقنيات السحابية، واجتماعات مائدة مستديرة حول تخزين البيانات. وكشفت هواوي أيضاً عن العديد من حلولها التقنية المتطورة لتعزيز المشهد الرقمي للمملكة.

وتضمنت هذه الحلول ابتكارات متطورة في مجال البنية التحتية للشبكات بهدف توفير اتصال أسرع وأكثر أماناً وموثوقية لدعم التطلعات الرقمية للمملكة. وكشفت هواوي تحديداً عن منتجات وحلول شبكة Xinghe الذكية الخاصة بالمملكة العربية السعودية، والمصممة لمختلف السيناريوهات مثل شبكات "واي فاي 7" المؤسسية عالية الجودة، وشبكات Multi-DC عالية المرونة، وحل Hisec SASE لأمن الشبكات. وتؤكد هذه العروض المخصصة التزام هواوي الراسخ بالتعاون مع العملاء لإرساء بنية رقمية ذكية متميزة في المملكة.

علاوة على ذلك، قدمت هواوي أحدث حلولها الذكية والمرنة لتخزين البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي، والتي تساهم في تلبية الطلب المتزايد على الإدارة الآمنة والفعالة للبيانات. ويشمل ذلك حل التخزين All-Flash DR / مكافحة برامج الفدية، والذي تمت مناقشته بشكل موسع خلال اجتماع المائدة المستديرة حول تخزين البيانات.

كما استعرضت الشركة آخر مستجدات منصتها السحابية "هواوي كلاود" وقدراتها المحسنة لدعم مسيرة التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات. وعقدت "هواوي كلاود" جلسة مخصصة قدمت خلالها رؤى أعمق حول هذه الابتكارات.

وأكد يانغ التزام هواوي بتعزيز المستقبل الرقمي في المملكة، حيث قال: "تجسد هذه التطورات التزامنا الراسخ بدعم أهداف رؤية المملكة 2030، وسنواصل التعاون مع شركائنا وعملائنا لإرساء بنية رقمية ذكية ومترابطة بالكامل في المملكة العربية السعودية".

نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.

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