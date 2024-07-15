الإمارات العربية المتحدة، دبي – يوليو 2024: انطلاقًا من حرصها على التواجد في قلب الأحياء السكنية في أنحاء العالم، تعمل علامة فنادق إنديجو، إحدى علامات مجموعة IHG للفنادق والمنتجعات، على مضاعفة عدد فنادقها خلال فترة 3 إلى 5 سنوات القادمة – ما يعني مزيدًا من فنادق إنديجو حول العالم.

تدير فنادق إنديجو حاليًا 154 فندقًا في 25 دولة، لتكون ثاني أكبر العلامات ضمن مجموعة فنادق IHG من الوجهات الفاخرة بعد إنتركونتيننتال للفنادق والمنتجعات. وتستمر العلامة في النمو والتوسع عبر توفير خيارات الإقامة في فئة "أسلوب الحياة الراقية" لتقدم خمسة منتجعات جديدة عام 2024- تمتد من شواطئ جزر كايمان إلى قمم جبال سلطنة عُمان.

في هذا السياق قالت كارول هولر، نائب الرئيس لإدارة العلامات التجارية العالمية لفنادق إنديجو وڤوكو: "يمثل كل فندق من فنادق إنديجو انعكاسًا حيويًا للمنطقة المحيطة به، حيث يتناغم بشكل رائع مع طابع الأحياء المحلية. ورغم ارتباط علامة إنديجو غالبًا بالمدن، فإن الأحياء توجد في كل مناطق العالم ولكل منها قصته الخاصة التي تنتظر استكشافها، ولهذا فإننا نسعى لتغيير معايير أسلوب الحياة الراقية بحيث تمتد منتجعاتنا إلى مناطق جديدة ومتنوعة."

تضم فئة المنتجعات تحت علامة فنادق إنديجو 15 منتجعًا في 6 مناطق حاليًا، وهي فئة هامة للنمو حيث تخطط العلامة لإضافة 34 منتجعًا جديدًا إليها – ما يسمح بتقديم المزيد من الخدمات المتميزة والتجارب ذات الطابع المحلي والاهتمام الشخصي للضيوف في وجهات فريدة من نوعها.

الأمريكيتان

فندق إنديجو لا باز بويرتا كورتيز

يقع فندق إنديجو لا باز بويرتا كورتيز في شبه جزيرة باجا المكسيكية في كاليفورنيا سور، وهو أول منتجعين سيتم افتتاحهما في المكسيك هذا العام. تم افتتاح هذا الفندق في أوائل عام 2024 ليكون بمثابة واحة حميمة تلتقي فيها الصحراء بالبحر، حيث يضم 115 غرفة فندقية ويقدم إطلالات رائعة وشواطئ رملية بيضاء، إلى جانب وسائل الراحة المتميزة بما في ذلك نادي الشاطئ ومطعمين داخل الفندق وصالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل وناد صحي ومسبح جميل في الهواء الطلق، بالإضافة إلى أكثر من ألف متر مربع من مساحة الاجتماعات والفعاليات. كما يوفر فندق إنديجو لا باز بويرتا كورتيز، المعروف باسم لؤلؤة بحر كورتيز، للمسافرين إمكانية الوصول الفوري إلى أفضل ملاعب الجولف وجولات القوارب والتجديف بالكاياك والغطس والغوص.

فندق إنديجو جراند كايمان

يقع فندق إنديجو جراند كايمان، الذي تم افتتاحه في مايو 2024، بجوار منتجع وسبا كيمبتون سيفاير، على بعد خطوات معدودة من شاطئ سيفن مايل الشهير. يوفر فندق إنديجو جراند كايمان المكون من 282 غرفة للضيوف تجربة إقامة تحتفي بالإرث الثقافي الغني لجزر كايمان (والتي تجسد الجمالية البوهيمية، وتتميز بأعمال فنية منسقة من الحرفيين المحليين)، بما في ذلك مركز متعدد الوجهات لتناول الطعام المتنوع، وشرفة خارجية وبركة سباحة مطلة على المحيط، ومساحة للاجتماعات والفعاليات تمتد أكثر من 6000 قدم مربع، بالإضافة إلى أول مطعم وبار على سطح الفندق في الجزيرة.

الشرق الأوسط

منتجع وسبا إنديجو الجبل الأخضر

يقع منتجع وسبا إنديجو الجبل الأخضر في هضبة سيق في سلسلة جبال حجر بسلطنة عمان، على ارتفاع 2000 متر فوق سطح البحر، ويوفر إطلالات بانورامية لا مثيل لها على الجبل الأخضر.

ويعد الفندق الذي يضم 173 غرفة أول فنادق علامة إنديجو في سلطنة عمان، ليجمع منتجع البوتيك الأنيق بين أساليب الحياة القديمة والفخامة الحديثة من خلال الديكورات والتصاميم الفريدة. تشمل وسائل الراحة سبا جالا، وهو ناد صحي متميز عالميًا يمتد على مساحة 3000 متر مربع؛ إلى جانب الفلل مع برك السباحة الخاصة والمناظر الخلابة من كافة الاتجاهات. وبوسع الضيوف زيارة إحدى الشرفات المتنوعة في المنتجع أو في مطعم "VUE" - وهو أحد أعلى وجهات الطعام المقامة على أسطح المباني في العالم، للاستمتاع بإطلالات لا مثيل لها.

آسيا والمحيط الهادي

فندق إنديجو بينتان لاجوي بيتش

سيتم افتتاح فندق إنديجو بينتان لاجوي بيتش في خريف 2024، ويتمتع بموقع مميز على مقربة من أبرز المعالم ومناطق الجذب في الجزيرة، مثل الشواطئ البكر والغابات الخضراء والأسواق المحلية الصاخبة. تم تصميم المنتجع بدقة لتجسيد الثقافة والشخصية والتاريخ الغني لحي بنتان الساحر، ويهدف إلى تقديم تجربة إندونيسية أصيلة للضيوف من خلال الديكور والأنشطة المتوفرة - مثل رحلات صيد الأسماك الحصرية في الجزيرة والرحلات إلى الأسواق المحلية. ويمكن للمسافرين أثناء إقامتهم الاستمتاع بأجواء الاسترخاء في نادي الشاطئ المميز بالمنتجع المفتوح لكل من الضيوف والسكان المحليين، والاستمتاع بالمطعم المواجه للشاطئ، أو الاسترخاء في تيكي أو ساتاي بار. كما إن بوسعهم الاستمتاع بوسائل الراحة الإضافية مثل الصالة الرياضية والمسبح الجميل.

فندق إنديجو بالاو

من المقرر افتتاح فندق إنديجو بالاو بحلول نهاية عام 2024، ليستقبل الضيوف في جزيرة ملكال الخلابة – وهي واحدة من أكثر من 300 جزيرة نائية في منطقة ميكرونيزيا المفعمة بالجمال الطبيعي البكر. يطل المنتجع على الشعاب المرجانية النابضة بالحياة، ويوفر إطلالات لا مثيل لها على المحيط الهادئ مع إمكانية الوصول المباشر إلى مواقع الغوص والعجائب البحرية في الفندق، مما يجعله الوجهة المثالية للمسافرين الباحثين عن المغامرة المبهجة.

ويعد الفندق المكون من 200 غرفة أول فنادق علامة إنديجو في المنطقة، ويدعو الضيوف لقضاء وقتهم في أجواء من الاسترخاء والأناقة بفضل مجموعة من وسائل الراحة والمرافق المتميزة، ومنها مقهى Neighborhood المفتوح طوال اليوم ومطعم المنتجع والمقهى، بالإضافة إلى مقهى ومطعم بجانب المسبح وسبا وصالة رياضية مجهزة بالكامل. يحتضن فندق إنديجو بالاو مجتمع الجزيرة النابض بالحياة، ويحتفي بالطابع المميز والتاريخ العريق والطبيعة الغنّاء في محيطه، كما يحتفي بتعهد "حماية البحر المعجز" الذي يستمد الإلهام من النباتات والحيوانات المذهلة في واحدة من أجمل وأنقى المحميات البحرية في العالم.

الصين

فندق إنديجو لاجو ليك

من المقرر أن يفتح فندق إنديجو لاجو ليك أبوابه في يوليو 2024، حيث يمتاز بموقع جميل في منطقة زودي حول بحيرة لاجو. ويمتاز الفندق بالأجواء الروحانية التي تميز المنطقة المحلية، والمستوحاة من جبل Goddess Gemu القريب وبحيرة لاجو التي تقول الأساطير بأنها تضم دموع الآلهة. كما يمثل الفندق ثقافة Mosuo ويمنح الضيوف واحة روحانية من خلال 138 غرفة، ومجموعة متنوعة من المرافق المريحة، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع في برك السباحة أو الصالة الرياضية، أو إقامة مناسباتهم وفعالياتهم في القاعة متعددة الأغراض بمساحة 240 مترًا.

فندق إنديجو بيداهو

يفتح فندق إنديجو بيداهو أبوابه لاستقبال الضيوف أواخر خريف العام 2024، ويقع في "الحزام الذهبي للثلج والجليد" في جيلين. يضم الفندق 121 غرفة وجناحًا، وهو مصمم بشكل فريد مستوحى من ثقافة المانشو وطوطم الصيد الملكي في تلك الثقافة، والذي يحمل اسم "هايدونغكوين". يعتبر منتجع التزلج هذا الأول من نوعه تحت مظلة علامة إنديجو، وهو محاط بالثلوج ليدعو الضيوف للاستمتاع بمغامرات التزلج واللعب بالثلج أثناء إقامتهم. كما يمكنهم الاستمتاع بالأطباق الشهية في مطعم سيوكي هاوس وتناول الأطباق المستوحاة من المطبخ الكوري، والتي تمتاز بالمذاق الشهي والدفء بعد يوم طويل على المنحدرات الثلجية.

لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني لفنادق إنديجو. وللحجز في أحد فنادق ومنتجعات إنديجو، يمكنكم تحميل تطبيق IHG One للاطلاع على مجموعة مختارة من فنادق إنديجو ومشاهدة جولة افتراضية في الأحياء التي تقع فيها.

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