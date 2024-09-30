رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: رسخت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة مكانتها الرائدة كوجهة مفضلة للعمل بحلولها للمرة الثانية ضمن المراكز الأولى في قائمة "أفضل بيئة عمل للنساء للعام 2024" عن فئة الشركات الصغيرة لدول مجلس التعاون الخليجي والصادرة عن مؤسسة "Great Place to Work" العالمية المتخصصة بتقييم وتكريم بيئات العمل التي تتمتع بأعلى مستويات الموثوقية والأداء، وهو ما يعكس التزام الهيئة بتوفير بيئة عمل يشعر فيها جميع الموظفين، من كلا الجنسين، بالتقدير والتمكين.

ويسلط هذا التكريم الضوء على نهج هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة لتطوير بيئة قائمة على المساواة، تشجع على تنمية المهارات والقدرات وتطوير ثقافة العمل، وتتضمن تعزيز التقدم الوظيفي والتشجيع على تولي أدوار قيادية. ويضاف هذا التكريم الأحدث إلى قائمة واسعة من الجوائز التي حصدتها الهيئة ومنها تكريمها ضمن قائمة "أفضل بيئة عمل" للعام الرابع على التوالي، وقائمة "أفضل بيئة عمل في الشرق الأوسط للعام 2024"، حيث تعكس هذه التكريمات السياسات الفاعلة والجهود الحقيقية التي اتخذتها الهيئة لتوفير بيئة عمل شاملة.

ويضم فريق الهيئة في العام الجاري أكثر من 80 عضواً يمثلون 27 جنسية، ويعكس توازناً بين الجنسين، حيث يبلغ عدد الموظفات 43، وعدد الموظفين 39. وتشغل النساء خمساً من أصل 10 مناصب قيادية في الهيئة، من ضمنها مديرة إدارة العلاقات الحكومية والفعاليات، ونائبة رئيس الشؤون المالية والخدمات المؤسسية، ومديرة إدارة الموارد البشرية، ونائبة رئيس تنظيم الألعاب التجارية، ونائبة رئيس التسويق والاتصالات.

وأعرب راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، عن سعادته بالتكريم، قائلاً: "يعكس تكريمنا للمرة الثانية ضمن قائمة "أفضل بيئة عمل للنساء" لدول مجلس التعاون الخليجي للعام 2024، التزامنا الثابت بتوفير بيئة عمل تعزز من فرص النجاح والنمو لجميع الموظفين. ونحن في الهيئة لا نكتفي فقط بالحديث عن أهمية المساواة بين الجنسين، بل نعمل على اتخاذ خطوات فعلية لتحقيقها وتطبيقها في بيئة العمل. وتأتي هذه الجائزة تقديراً لجهود فريقنا وحرصه على بناء ثقافة تدعم المرأة وترتقي بها في بيئة العمل".

وتعكس ثقافة بيئة العمل في هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة دعمها للعائلات، حيث يتم منح الموظفين إجازات للأمومة والأبوة أكثر من المدة المعترف بها. وتسهم هذه السياسات الداعمة في جعل هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة ليست فقط بيئة عمل جاذبة للآباء والأمهات لتحقيق توازن بين حياتهم ومهامهم الوظيفية، بل تبرز بوضوح مدى اهتمام الهيئة بموظفيها ورفاهيتهم.

ويضاف هذا التكريم إلى قائمة التكريمات التي حصدتها الهيئة على جهودها لتوفير أفضل بيئة عمل. ففي العام 2023، حصلت الهيئة على المركز الرابع في قائمة "أفضل بيئة عمل في القطاع الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي"، وفي العام 2022، حلّت ضمن قائمة "أفضل بيئة عمل في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط- فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة"، كما جاءت ضمن قائمة "أفضل بيئة عمل لجيل الألفية"، وقائمة "أفضل بيئة عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة"، وأيضاً صُنّفت ضمن قائمة "أفضل بيئة عمل للنساء - فئة الشركات الصغيرة" في العام 2021.

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