القاهرة - كشف بنك أبو ظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن القوائم المالية خلال النصف الأول من عام 2024، والتي أظهرت نموًا قويًا في مؤشرات الأداء الرئيسية، حيث بلغ صافي الأرباح 15.8 مليار جنيه مصري للفترة المنتهية في يونيو 2024، بما يعكس معدل نمو بلغ 139% وبعد تحييد أثر فروق تغير سعر الصرف خلال النصف الأول من عام 2024 لتقييم نتائج النشاط الرئيسي حقق البنك نمواً بنسبة 121% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وبحسب نتائج أعمال النصف الأول من عام 2024، بلغ صافي محفظة القروض والسلفيات 121.2 مليار جنيه مصري، بنسبة نمو تقدر بـ 40% مقارنة بنهاية ديسمبر 2023. وبلغ إجمالي أصول البنك 429.9 مليار جنيه، مما يمثل زيادة بنسبة 46% مقارنة بنهاية ديسمبر 2023. وشهدت ودائع العملاء نموًا كبيرًا حيث بلغت 278.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 39% مقارنة بنهاية ديسمبر 2023. وبلغ صافي الدخل من العائد 14.6 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 116%. علاوة على ذلك، ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليصل إلى 1.3 مليار جنيه بمعدل نمو يقدر بـ 30% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.

وتعليقاً على النتائج المالية، صرح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، قائلاً: "نحمد الله على ما حققناه من أداء قوي خلال النصف الأول من عام 2024، والذي يظهر فعالية استراتيجيتنا نحو تحقيق النمو، إلى جانب التزامنا بتزويد عملائنا بالحلول المالية المبتكرة. إذ يمثل النمو الكبير في المؤشرات المالية الرئيسية لبنك أبوظبي الأول مصر مؤشراً على مكانتنا المتميزة في السوق المصرفي وقدرتنا على التعامل مع متغيرات البيئة الاقتصادية في مصر. ومن هذا المنطلق، يواصل البنك الاستفادة مما يمتلكه من نقاط قوة من أجل دفع التميز التشغيلي وتعزيز فرص النمو المستدام لتقديم قيمة طويلة الأجل لجميع المستفيدين."

وتمثل النتائج المالية خلال النصف الأول من عام 2024 انعكاساً واضحاً لنهج بنك أبوظبي الأول مصر واستثماراته الهادفة إلى تعزيز مكانته كمؤسسة مالية رائدة في مصر. إذ ركز البنك على تعزيز مكانته في السوق مع الحفاظ على الإدارة الحكيمة للمخاطر وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما ساهم في تقديم قيمة استثنائية للعملاء، وأكد على قدرة البنك على العمل في بيئة اقتصادية ديناميكية مع الحفاظ على التزامه بأهدافه طويلة المدى.

عن بنك أبوظبي الأول مصر:

يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر. وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 68 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية؛ كما يحرص بنك أبوظبي الأول مصر على تقديم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصًا لتناسب احتياجات مُختَلف عملائه من المؤسسات الكبيرة، الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالتزامن مع توظيف خبراته الكبيرة لتقديم تجربة مصرفية متميزة تلبي تطلعات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي. ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.

ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. كما يتمتع بنك أبوظبي الأول كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM.

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