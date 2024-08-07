دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصد مصرف الإمارات للتنمية جائزتين خلال حفل توزيع جوائز "جلوبال إيكونوميكس 2024"، وهما جائزتا "أفضل حل تمويلي للتنمية الاقتصادية"، و"أفضل مصرف للتمويل الصناعي" في دولة الإمارات، واللتان تعكسان دور المصرف المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي والصناعي في دولة الإمارات.

وأكد سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أن هذا الإنجاز يؤكد مساهمة المصرف الكبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الابتكار عبر مختلف القطاعات، وقال: "نواصل ومن خلال حلولنا التمويلية المتخصصة وشراكاتنا الاستراتيجية، خلق الفرص لدفع عجلة النمو الاقتصادي بما ينسجم مع أجندة التنمية الوطنية، كما أن التزام المصرف بالشمول المالي وتركيزه على الأثر الاقتصادي يمكّن الشركات من تطوير قدراتها التكنولوجية في القطاعات الصناعية الرئيسية، مما يعزز مساهماتها في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات."

ويأتي فوز مصرف الإمارات للتنمية بهذه الجوائز تتويجاً لجهوده في توفير حلول تمويلية مبتكرة تتماشى مع الرؤية الوطنية لتمكين شركات القطاع الخاص من تحقيق النجاح المستدام.

ويحرص المصرف على تعزيز تأثيره في الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتوفير فرص العمل في القطاعات الصناعية، وتوليد القيمة الوطنية المضافة من خلال تمويل المشاريع التي تساهم في دفع عجلة التنمية الوطنية عبر خمسة قطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، وهي: الصناعة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة.

وحقق المصرف في النصف الأول من العام 2024، إنجازات مهمة تؤكد التزامه ببناء اقتصاد متنوع ومرن وقائم على الابتكار، فمنذ أبريل 2021، وصل إجمالي التمويلات التي قدمها المصرف إلى 11.14 مليار درهم، مما رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي لدولة الإمارات إلى 5.5 مليار درهم.

وخلال هذه الفترة أيضاً، نجح المصرف في دعم تمويل المصروفات الرأسمالية لمشروعات صناعية بلغت قيمتها الإجمالية 48 مليار درهم، ومشاريع جديدة بقيمة 14 مليار درهم، ومشاريع استثمار أجنبي مباشر بقيمة 6.8 مليار درهم، هذا بالإضافة إلى مساهمة المبادرات المدعومة من مصرف الإمارات للتنمية في توفير 22,000 فرصة عمل في القطاع الصناعي، ما يعكس التزام البنك بالنمو الاقتصادي والصناعي.

وكانت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز قد رفعت مؤخراً تصنيفها الائتماني طويل الأجل لمصرف الإمارات للتنمية إلى "AA" من "AA-" ، وهو أعلى تصنيف ائتماني تمنحه الوكالة لمؤسسة مالية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يظهر قوة بيان المخاطر المالية للمصرف والعوامل الاقتصادية والظروف الائتمانية القوية في الإمارات.

نبذة عن مصرف الإمارات للتنمية

مصرف الإمارات للتنمية هو المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات. يقدم المصرف الدعم المالي وغير المالي للشركات من جميع الأحجام من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الكبيرة التي تقود القدرة التنافسية الاقتصادية عبر خمسة قطاعات ذات أولوية استراتيجية: الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة. تأسس مصرف الإمارات للتنمية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 07 لسنة 2011 الصادر عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبدأ مزاولة أعماله في يونيو 2015.

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