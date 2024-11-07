دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMPOWER) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN: AEE01134E227)، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري 2024، حيث سجلت إيرادات إجمالية بلغت قيمتها 2.451 مليار درهم إماراتي وأرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.124 مليار درهم إماراتي. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، نمت إيرادات «إمباور» والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 8.0% و 4.7% على التوالي، كما حققت «إمباور» أرباحاً قبل الضريبة بقيمة 719 مليون درهم إماراتي بنمو بلغ 5.0% خلال الفترة ذاتها.

وأكدت «إمباور» أن النمو الاستثنائي في إيراداتها وأرباحها خلال الأشهر التسعة من العام الجاري، يعود الى الارتفاع الكبير في الطلب على خدمات المؤسسة في مختلف مناطق دبي، التي يشهد سوقها العقاري نمواً في الطلب من جهة وتزايداً في أعداد المشاريع التطويرية الجديدة من جهة أخرى والذي بدوره أدى الى نمو عمليات المؤسسة وزيادة انتشار خدماتها الصديقة للبيئة.

وقال سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: لقد أصبحت المؤسسة نموذجاً للشركات التي يحتذى بها والتي تفي بوعودها لعملائها ومساهميها، كما أن لها تأثير إيجابي كبير على جميع الشركاء.

وأضاف بن شعفار إلى أن «إمباور» تعمل على تعزيز عملياتها لتلبية الطلب المتزايد الناتج عن التطور الاقتصادي في دبي والأداء الإيجابي لسوق العقارات فيها ومعدلات النمو في قطاعي الضيافة والترفيه، مشيراً إلى أن البيانات والمؤشرات تبشر بأداء مالي وتشغيلي مميز لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

أداء مالي مستدام

خلال الأشهر الإثني عشرة الماضية، بلغت الإيرادات الموحدة لمؤسسة «إمباور» 3.217 مليار درهم إماراتي (أكتوبر 23 - سبتمبر 24) مقارنة بـ 2.989 مليار درهم إماراتي (أكتوبر 22 - سبتمبر 23)، بنموًا مميزاً بلغت نسبته 7.6%. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للفترات ذاتها 1.512 مليار درهم (أكتوبر 23 - سبتمبر 24) مقارنة بـ 1.451 مليار درهم (أكتوبر 22 - سبتمبر 23)، بنسبة نمو 4.2%.

كما قامت «إمباور» بتوزيع أرباح بقيمة 425 مليون درهم إماراتي على المساهمين عن النصف الأول من العام الجاري في أكتوبر 2024، وبذلك تكون «إمباور»، قد التزمت بتوزيع الأرباح على المساهمين مرتين سنوياً بقيمة إجمالية بلغت 850 مليون درهم خلال أول سنتين ماليتين بعد إدراجها في سوق دبي المالي

وبعد توزيع الأرباح الملتزم بها أول سنتين ماليتين بعد الاكتتاب العام تخطط المؤسسة لمواصلة توزيع الأرباح المستدامة بما يتماشى مع نمو أعمالها.

إنجازات الربع الثالث

شهد الربع الثالث من عام 2024، زيادة كبيرة في أعمال «إمباور»، حيث تم توقيع 18 عقداً جديداً لتوفير أكثر من 21,640 طن تبريد لمشاريع ومباني متعددة في دبي، موزعة على مناطق مختلفة، و بذلك تكون المؤسسة قد زادت عدد العقود الى 74 عقداً خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري وقدرة متعاقد عليها الى أكثر من 1.75 مليون طن تبريد. أما القدرة الموصلة للمؤسسة فبلغت 1.55 مليون طن تبريد، بعد زيادة أكثر من 19,615 طن تبريد خلال الربع الثالث وتوصيل 25 مبنى خلال الفترة ذاتها.

في شهر يوليو، أعلنت «إمباور»، عن رعايتها الاستراتيجية لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس2024" في نسخته السادسة والعشرين، أكبر معرض للاستدامة وتقنيات الطاقة النظيفة في المنطقة ومن بين الاشهر على مستوى العالم. كما استضافت المؤسسة في الشهر ذاته جولة فنية حول تبريد المناطق في دبي بتنظيم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) وذلك لممثلين عن حكومات كل من تونس والمملكة المغربية وحكومة ولاية البنجاب في باكستان بدعم مالي من الحكومة الإيطالية. وقد تم تنظيم الجولة الفنية في إطار مبادرة تحالف التبريد التابع للأمم المتحدة للبيئة حيث تضمنت الجولة الفنية ورش عمل وجلسات نقاشية حول تبريد المناطق في دبي وأبو ظبي، و شارك فيها ممثلين من برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) وإداريون من «إمباور» برئاسة سعادة أحمد بن شعفار، ومشاركة افتراضية من قبل وروب ثورنتون الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) بالإضافة الى ممثلي دولة الامارات العربية المتحدة من مؤتمر الأطراف كوب 28، ناقشوا فيها حاضر ومستقبل صناعة تبريد المناطق وبحثوا التحديات والفرص التي ستعيد تشكيل آفاق مستقبلها فضلاً عن الحلول المبتكرة والرائدة التي تستهدف تحقيق نقلات نوعية في هذه الصناعة الحيوية.

في أغسطس، أعلنت «إمباور» إنطلاق عمليات بناء محطتها بمنطقة ديرة وذلك عشية ترسيتها عقد البناء الرئيسي للمحطة الجديدة والتي بدورها ستخدم أكثر من 46 مبنى ضمن مشروع "ديرة ووترفرونت- واجهة ديرة البحرية" والمعروف أيضا بإسم مشروع إثراء ديرة، ويستهدف تنشيط وتحديث المنطقة الحيوية من خلال إقامة 20 منطقة سكنية مؤلفة من ساحات عامة مترابطة تضم شققاً فسيحة، ومساحات تجارية مميزة ومكاتب حديثة، ويتم تنفيذ ذلك مع المحافظة على جمال الطابع التراثي والثقافي لمنطقة ديرة التاريخية.

ومن جهة أخرى، أرست المؤسسة عقداً لتصميم ثاني محطاتها لتبريد المناطق في قرية جميرا، على أن تبدأ عمليات بناء المحطة خلال الربع الأول من العام المقبل 2025. وتعد المحطة الجديدة ثاني محطات قرية جميرا ضمن الستة محطات بعد محطتها الأولى التي تعد أول محطة تبريد ذاتية التشغيل بالعالم والتي تخدم حالياً حوالي 114 مبنى بقدرة انتاجية تصل الى 49,000 طن تبريد. أما المحطة الجديدة فستصل قدرتها الانتاجية الى حوالي 37,000 طن تبريد، وستكون مجهزة بتقنيات تبريد متطورة تتميز بأقل استهلاك للطاقة والمياه والتي بدورها ستخدم العديد من الأبنية السكنية والتجارية وفنادق وغير ذلك.

وفي سبتمبر ، دخلت «إمباور»,<كبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، تحت تصنيف عالمي جديد لمشروع تبريد المناطق في الخليج التجاري وهو "أعلى قدرة تبريد لمحطة تبريد مناطق (DCS)"، بقدرة موصلة بلغت 241,272 طن تبريد، ، حيث تم تسليم شهادة غينيس للأرقام القياسية لسعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي للمؤسسة من قبل ممثلي موسوعة غينيس للأرقام القياسية خلال حفل أقيم خلال معرض وفعاليات ويتيكس 2024 على منصة «إمباور» بحضور كبار الشخصيات وقادة الصناعة المشاركين في المعرض.

ويعتبر مشروع تبريد مناطق الخليج التجاري الذي تنفذه «إمباور» من أكبر مشاريع المؤسسة عالمياً حيث تبلغ قدرته القصوى 451,540 طن تبريد ويضم 9 محطات تبريد مناطق منها 4 محطات في الخدمة حالياً تستخدم تقنيات عصرية كتقنيات تخزين الطاقة الحرارية المتقدمة (TES)، وتقنيات مياه الصرف الصحي المعالجة (TSE) وبالإضافة الى ذلك يضم المشروع شبكة أنابيب بطول 52.4 كيلومتر، و يخدم 188 مبنى شاهقة الارتفاع موزعة في الخليج التجاري وعلى شارع الشيخ زايد وقناة دبي المائية.

وفي الشهر ذاته، أعلنت«إمباور» عن انتهاء حملتها الصيفية "اضبط ووفر على 24° درجة مئوية" التي كانت قد أطلقتها في يونيو من العام الجاري وتكللت الحملة بتحقيق أهدافها الرئيسية لترشيد استهلاك طاقة التبريد وخفض قيمة فواتير المتعاملين وتوجه بدوره سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور» بالشكر لمختلف شرائح المتعاملين على تفاعلهم وتعاونهم مع المؤسسة لبلوغ أهداف الحملة، وقال بأن وعي المتعاملين وإدراكهم لأهمية ترشيد استهلاك الطاقة كان المحرك الأساسي لنجاح الحملة، موضحاً أن الجميع، سواء«إمباور»، أو المتعاملين معنيون بأهمية الحفاظ على الطاقة وترشيد استهلاكها في إطار ممارسات مبنية على ثقافة الاستدامة، مؤكداً على أن مكاسب هذه الممارسة المستدامة جمة وكبيرة تشملنا جميعاً وتصل بفوائدها الى الأجيال القادمة.

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