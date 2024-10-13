الرياض: وقعت شركة تطوير المربع الجديد إحدى شركات الصندوق وبحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ومعالي وزير السياحة أحمد الخطيب، عقد رعاية لموسم الرياض 2024 مع الهيئة العامة للترفيه، ونيابة عن الرئيس التنفيذي لشركة المربع الجديد مايكل دايك، مثل الشركة الرئيس التنفيذي للمالية طارق المشرف ومن جانب الهيئة العامة للترفيه الرئيس التنفيذي المهندس فيصل بافرط.

وبهذه المناسبة قال طارق المشرف: "إن هذه الرعاية تعد جزء من التزام المربع الجديد في دعم قطاع الترفيه في المملكة والتي تعتبر من مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتطوير القطاع وبما يتوافق مع تطلعاته، بالاضافة الى حرص الشركة على دعم الأحداث والفعاليات الترفيهيه التى تنظمها الهيئة العامة للترفيه والتي ترفع من معدلات جودة الحياة".

وأكد المشرف على أهمية موسم الرياض للمربع الجديد، حيث تسهم تلك الفعاليات في مشاهدة ومعرفة ملايين الزوار للوجهة الأحدث بالعالم، كما سلط الضوء على الأيقونة التى يحتضنها المكعب. وأضاف المشرف: "تمثل رعايتنا لهذا الموسم فرصة في التعريف بالداون تاون العصري في العاصمة الرياض واستمرار جذب السياح إلى المملكة".

الجدير بالذكر أن المربع الجديد يعمل على بناء وجهة عصرية مفعمة بالحياة في مدينة الرياض تمتد على مساحة 27 مليون متر مربع من العقارات الفاخرة والموزعة على 18 مجمّعاً سكنياً. ومن المتوقع أن يصل السكان إلى أكثر من 400,000 نسمة. ستكون هذه الوجهة بمثابة نموذج للتخطيط الحضري، حيث سيضم المربع الجديد بنية تحتية مستدامة والعديد من وسائل النقل الذكية حيث يتناغم فيه الابتكار والتقنية، بالطبيعة والاستدامة، سيمهد المربع الجديد الطريق لمرحلة جديدة من مستقبل المملكة العربية السعودية المُشرق.

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