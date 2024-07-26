ارتفاع إيرادات النصف الأول بنسبة 14% لتصل إلى 1.09 مليار درهم إماراتي

إضافة 294 مركبة إلى أسطول مركبات الأجرة مقارنة بالعام السابق بعد منح الشركة رخصاً جديدة في الربع الأول من عام 2024

إنجاز 23 مليون رحلة عبر قطاعي مركبات الأجرة والليموزين في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 4% مقارنة بالعام السابق

28% نسبة هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، بزيارة قدرها 3% مقارنة بالعام السابق

187.4 مليون درهم صافي الأرباح بعد فرض الفوائد وضريبة الشركات، بزيادة قدرها 11% بعد استبعاد تأثير الضريبة

وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح بقيمة 159.3 مليون درهم إماراتي عن النصف الأول من عام 2024، تماشياً مع سياسة توزيع ما لا يقل عن 85% من صافي الربح السنوي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة تاكسي دبي ش.م.ع، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، اليوم عن نتائجها المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024 والتي سيشار إليها لاحقاً بالنصف الأول من عام 2024 أو الفترة.

وحققت شركة تاكسي دبي أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2024، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1.09 مليار درهم، وازداد نموها القوي في جميع قطاعاتها. وارتكز أداء الشركة على مواصلة تنفيذ استراتيجية النمو، والتي تتضمن زيادة أسطول مركبات الأجرة وإبرام شراكات استراتيجية جديدة لتعزيز مكانتها الرائدة في السوق.

وحقق قطاع مركبات الأجرة في شركة تاكسي دبي نمواً قوياً خلال تلك الفترة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 12% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 939 مليون درهم، نتيجة الزيادة في عدد الرحلات ومدتها الزمنية، حيث أضافت الشركة إلى أسطولها التشغيلي 294 مركبة مقارنة بالعام السابق بعد منح رخص تشغيل لمركبات جديدة في الربع الأول من عام 2024. كما استفاد قطاع مركبات الأجرة من ارتفاع رسوم التعرفة الذي حددته هيئة الطرق والمواصلات، إضافة إلى زيادة نسبة مركبات الأجرة المخصصة للمطار، حيث تمتلك شركة تاكسي دبي حقوقاً حصرية لتشغيل خدمة تاكسي المطار للقادمين إلى مطارات دبي وتطبيق تعرفة أعلى. وشهد قطاع مركبات الليموزين زيادة في الإيرادات بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 61.7 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2024، نتيجة زيادة عدد مركبات الأسطول وارتفاع رسوم التعرفة. وأكملت مركبات الأجرة والليموزين التابعة للشركة 23 مليون رحلة خلال الفترة، بزيادة قدرها 4% مقارنة بالعام السابق.

كما حقق قطاع الحافلات نمواً استثنائياً، حيث زادت الإيرادات بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق إلى 72 مليون درهماً، بفضل منح عقود خدمة جديدة وزيادة حجم الأسطول. كما واصل قطاع الدرّاجات في الشركة نموه المستمر، حيث زادت الإيرادات بمقدار ثلاثة أضعاف تقريباً مقارنة بالعام السابق، نتيجة التوسع اللافت في السوق وإطلاق شراكات جديدة.

وساهم أداء الإيرادات القوي لشركة تاكسي دبي في زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 27% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 309.3 مليون درهم، بهامش مميز قدره 28%، حيث تواصل الشركة التركيز على تخفيض التكاليف العامة من خلال زيادة استخدام الأصول والاعتماد على المركبات الموفرة للوقود، تماشياً مع التزاماتها في مجال الاستدامة. وارتفع صافي أرباح النصف الأول لعام 2024، والذي تأثر بفرض ضريبة الشركات في الدولة بالإضافة إلى تكاليف التمويل، بنسبة 1% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 187.4 مليون درهم. وبعد استبعاد تأثير الضريبة، ارتفع صافي الربح بنسبة 11%. وباستثناء تكلفة الفائدة المتعلقة بالقرض البالغ قيمته مليار درهم والذي حصلت عليه الشركة في سبتمبر 2023، ارتفع صافي الربح بنسبة 27% مقارنة بالعام السابق. وبلغ التدفق النقدي لهذه الفترة 178.5 مليون درهم، بزيادة قدرها 65% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.

وحافظت شركة تاكسي دبي على ميزانية عمومية جيدة منذ شهر يونيو 2024، مع معدل صافي دين منخفض بقيمة 1.1 مقارنة بالأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، ورصيد نقدي قدره 374 مليون درهم، من ضمنها ودائع الوكالة.

وتعليقاً على نتائج النصف الأول من عام 2024، قال سعادة عبد المحسن إبراهيم كلبت، رئيس مجلس إدارة شركة تاكسي دبي: "تعكس نتائج أداء الشركة للنصف الأول من عام 2024 نجاحها في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى زيادة النمو والتوسع في قطاع النقل والاستفادة من قصة نجاح دبي ونموها الاقتصادي. لدينا رؤية واستراتيجية واضحة تستفيد من التطور الحضري السريع في دبي ومعدلات النمو الكبيرة في عدد سكان دبي وقطاعها السياحي، وهو ما يضمن أننا في وضع جيد لمواصلة النجاح وتحقيق فوائد أكبر لمساهمينا مع مرور الوقت. ويسعدني أيضاً أن أؤكد أن مجلس إدارة شركة تاكسي دبي قد وافق على توزيع أرباح بقيمة 159.3مليون درهم عن النصف الأول من العام، وذلك تماشياً مع سياستنا المميزة في توزيع الأرباح على المساهمين لتوزيع ما لا يقل عن 85% من صافي الربح السنوي."

من جهته، قال منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي: "حققنا نتائج مميزة خلال النصف الأول من عام 2024، حيث زادت الإيرادات بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق، وتمكّنا خلالها من الحفاظ على هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 28%، ومواصلة تنفيذ خططنا الاستراتيجية للنمو من خلال توسيع أسطولنا والاستفادة من شراكاتنا الرائدة في هذا القطاع الحيوي. وأضفنا إلى أسطولنا من مركبات الأجرة 294 مركبة مقارنة بالعام السابق بعد الحصول على تراخيص جديدة في الربع الأول من عام 2024، وهو ما أسهم في تعزيز ريادتنا وزيادة حصتنا السوقية إلى 45٪ من إجمالي سوق مركبات الأجرة في دبي. ونحن ملتزمون بتقديم فوائد أكبر لمساهمينا من خلال النمو والتميز التشغيلي، وذلك عبر تعزيز استخدام الأصول وتقليل تكاليف العمليات التشغيلية وزيادة حجم أعمالنا من خلال توظيف التكنولوجيا. "

وأضاف الفلاسي: "ننظر إلى المستقبل بتفاؤل وإيجابية نابعة من نجاح دبي المستمر كوجهة رائدة للأعمال والترفيه، إضافة إلى العديد من المعطيات الاقتصادية المهمة التي تعزز من النمو السكاني وزيادة المساحات الحضرية في دبي، والتي نراها عوامل محفزة تسهم في زيادة الطلب على خدماتنا على المدى الطويل بصورة مستدامة."

مجلس الإدارة يوافق على توزيع أرباح النصف الأول من عام 2024

وقد وافق مجلس إدارة شركة تاكسي دبي على توزيع أرباح بقيمة 159.3 مليون درهم، بواقع 6.37 فلس للسهم الواحد عن النصف الأول من عام 2024، وذلك تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح للشركة التي تستهدف توزيع الأرباح بما لا يقل عن 85% من صافي الربح السنوي، يتم توزيعها كل نصف سنة. ومن المتوقع توزيع الأرباح الفصلية المعلنة في أغسطس 2024.

أبرز الإنجازات التشغيلية للربع الثاني من العام 2024

حققت شركة تاكسي دبي إنجازات قوية خلال الربع الثاني من العام 2024، تمثلت في إدراج أسهمها في مؤشرات مرموقة مثل مؤشر "إم إس سي آي للشركات ذات رأس المال الصغير" (MSCI Small Cap) ومؤشر "إس أند بي الإمارات شريعة" (S&P UAE Shariah)، وذلك اعترافاً بجودة أسهمها وأدائها القوي في السوق. كما فازت الشركة بجائزة أفضل صفقة في أسواق رأس المال وذلك خلال حفل توزيع جوائز مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك لعام 2024، وجائزة أفضل طرح عام أولي مستدام في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في حفل توزيع جوائز "إيميا فايننس" (EMEA Finance) لعام 2024، ما يعكس المعايير الرفيعة والإجراءات الدقيقة التي اتبعتها الشركة في عملية الطرح وساهمت في لفت اهتمام كبير بها من قبل المستثمرين والمجتمع المالي.

وعلى صعيد العمليات التشغيلية، واصلت شركة تاكسي دبي تحقيق إنجازات مميزة، حيث وقّعت مذكرة تفاهم استراتيجية مع "بلاكلاين الشرق الأوسط" (Blacklane) لتوفير سائقين مدربين ومحترفين وتجارب تنقل فاخرة للزوار والمقيمين وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وهو ما يسهم في تعزيز مكانة الشركة كمزود رائد لخدمات الليموزين الفاخرة.

ويواصل قطاع درّاجات التوصيل نموه السريع نتيجة الطلب الكبير والمتزايد على خدمات التوصيل من قبل شركات التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية، حيث وقّعت شركة تاكسي دبي اتفاقية استراتيجية مع شركة طلبات الإمارات، منصة التوصيل الرائدة في المنطقة لتقديم حلول النقل والتوصيل، وذلك باستخدام أسطولها المتنوع من المركبات.

النظرة المستقبلية

تتطلع شركة تاكسي دبي إلى مستقبل واعد في جميع القطاعات، وذلك بفضل التوقعات القوية لأداء اقتصاد دبي، حيث من المتوقع أن يشهد معدل النمو المركّب للسكان زيادة بنسبة 2.8% بين الأعوام 2023 و2040، بالإضافة إلى معدل نمو سنوي مرّكب لزيارات السيّاح بنسبة 20.5% بين عامي 2023 و2025. وخلال هذه الفترة، عزز مركز دبي المالي العالمي مكانته باعتباره المركز المفضل لشركات إدارة الثروات والأصول وصناديق التحوط، حيث يضم أكثر من 370 شركة متخصصة في تلك المجالات، وهو ما يسلط الضوء على مكانة الإمارة المتنامية كمركز تجاري عالمي بارز، إضافة إلى مطار دبي الدولي الذي حقق أفضل أداء ربع سنوي في تاريخه بتسجيله أعلى حركة للمسافرين، ما يؤكد مكانته كمركز عالمي رائد للطيران.

ويتيح موقع الشركة الرائد والمتنامي لها أن تستفيد من النمو القوي الذي تشهده الإمارة، والتوسع نحو الإمارات المجاورة واستكشاف فرص الاندماج والاستحواذ في السوق.

نبذة عن شركة تاكسي دبي

أصبحت شركة تاكسي دبي (ش.م.ع) بموجب القانون رقم (21) لسنة 2023 شركة مُساهمة عامة. وتعد شركة تاكسي دبي (DTC) شركة رائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، حيث تقوم بتشغيل أسطول يضم أكثر من 8,200 مركبة، بما في ذلك أكثر من 5,500 مركبة أجرة. تأسست شركة تاكسي دبي في عام 1994 لتشغيل أسطول من مركبات الأجرة، وتوسعت منذ ذلك الحين لتقدم مجموعة واسعة من حلول التنقل المتكاملة عبر أربعة خطوط عمل رئيسية: مركبات الأجرة، ومركبات الليموزين لكبار الشخصيات، والحافلات، وخدمات توصيل الميل الأخير عبر دراجات التوصيل. تعد شركة تاكسي دبي هي المشغل الأول لمركبات الأجرة من حيث حجم الأسطول في دبي بحصة سوقية تبلغ حوالي 45%. وفي 2023، قامت مركبات الأجرة ومركبات الليموزين التابعة للشركة بـ 46 مليون رحلة.

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