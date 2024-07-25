أعلنت شركة "ديفيدند جيت كابيتال وشركاؤها"؛ الشركة البحرينية الرائدة في مجال الاستثمار بقطاعات العقار والصحة والتعليم والضيافة؛ أن الربع الرابع من العام الجاري 2024 سيشهد الانتهاء من مشروع الفلل الفاخرة "أوريا" في مدينة إستيبونا بجنوب إسبانيا، وكخطوة واسعة تؤكد مكانة الشركة ونجاح استراتيجيتها في تنويع محفظتها الاستثمارية بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية وتنفيذ مشاريع نوعية ذات عوائد مجزية حول العالم.

ويمتد مشروع "أوريا" على مساحة 8,000 متر مربع، ويتكون من 10 فلل فاخرة بمساحة بناء تزيد عن 700 متر مربع لكل منها في قلب منطقة ملعب إستيبونا للجولف، ويقع المشروع في موقع استراتيجي حيث تمتزج المساحات الخضراء لملاعب الجولف مع الطبيعة، مما يوفر للسكان إطلالة مباشرة على ملعب الجولف.

ويحتضن المشروع مزيجًا فريدًا من المرافق الترفيهية والرعاية الصحية بما في ذلك المسابح الخاصة ومناطق الترفيه والاستجمام والحدائق، كما تم تصميم الفلل بعناية فائقة لتلبية أعلى معايير الجودة، وتتميز بالمساحات الواسعة والتشطيبات الفاخرة، ويبرهن الإقبال المتزايد على المشروع على جاذبية "أوريا" كوجهة سكنية استثنائية في أوروبا.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال السيد خالد محمد الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة ديفيدند جيت كابيتال: "يُسعدنا أن نعلن عن قرب اكتمال مرحلة تنفيذ مشروع فلل "أوريا" الذي ننفذه بالشراكة مع مجموعة FM Consulting المتخصصة في إدارة المشاريع العقارية في ماربيا وكوستا ديل سول، ونؤكد لجميع شركائنا وعملائنا أن العمل مستمر بوتيرة متسارعة لإنجاز وإطلاق المشروع بنهاية العام الجاري".

ومن جانبه، قال محمد نظام خنجي، العضو المنتدب لشركة ديفيدند جيت كابيتال: "يؤكد التزامنا بالتعاون مع مقاولين ومستشارين من الدرجة الأولى مثل B. Solis وHCP Consultants لإتمام المشروع، حرصنا على تحقيق أعلى مستويات الجودة والتفرّد والكفاءة والاحترافية في كل جزء من "أوريا" من ناحية التخطيط والتصميم والبناء، انطلاقًا من سعينا لتقديم تجارب معيشية فاخرة لعملائنا".

إلى ذلك، قال فاوستو مارتينز، رئيس شركة FM Consulting: "نحن فخورون بالشراكة مع شركة ديفيدند جيت كابيتال في تقديم فلل "أوريا"، إذ يضمن التعاون بيننا كفريق أن كل فيلا في المشروع تجسّد معنى الحداثة والجودة، وتحدد معايير جديدة في العيش بالقرب من ملاعب الغولف، كما يُضيف البناء والتجهيز عالي الجودة لمسة إضافية تعزز تجربة العيش في فلل "أوريا" وتمنح ساكنيها أقصى درجات الراحة والفخامة".

هذا وتسعى ديفيدند جيت كابيتال من خلال استثماراتها في المناطق المختلفة الى تحقيق رؤيتها المستقبلية في الوصول إلى مصاف أفضل الشركات على مستوى العالم عبر خطط توسعية في الداخل والخارج قطاعياً وجغرافياً في مشاريع كثيرة وفي مختلف القطاعات، ويمثل قربها من مرحلة تسليم فلل "أوريا" في إسبانيا خطوة مهمة تعزز مكانتها كلاعب رائد في الاستثمار العقاري العالمي.

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