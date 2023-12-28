التوسع الصناعي يحفز الطلب المتزايد على نظم السلامة من الحرائق المتقدمة في دولة الإمارات

70% من قادة قطاع الإطفاء والإنقاذ العالمي يجتمعون في معرض إنترسك 2024 في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 يناير في مركز دبي التجاري العالمي

مؤتمر إنترسك 2024 للإطفاء والإنقاذ يسلط الضوء على موضوعات ترسم ملامح القطاع وأحدث التطورات لتعزيز الحماية من الحرائق والسلامة على مستوى العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تزامناً مع قرب انطلاق فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض إنترسك، المعرض التجاري الرائد عالميًا للسلامة والأمن والحماية من الحرائق، سيتم تسليط الضوء من خلاله بشكل رئيسي على الابتكار والتعاون الاستراتيجي في قطاع الاطفاء والسلامة.

تُقام دورة اليوبيل الفضي من معرض إنترسك تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 يناير 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، ومن المتوقع أن تكون هذه الدورة الاستثنائية، التي تنطلق تحت شعار "ربع قرن من ابتكار التكنولوجيا الأمنية" هي الأضخم من نوعها في تاريخ المعرض، مع التركيز بشكل كبير على ابتكارات مكافحة الحرائق والإنقاذ بتعاون وثيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي.

ووفقًا لشركة 6 دبليو ريسيرتش، فإنه من المتوقع أن ينمو حجم سوق نظم ومعدات السلامة من الحرائق في الإمارات العربية المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.0% خلال الفترة الممتدة بين عامي2020-2026، حيث تهدف زيادة الاستثمار في القطاع الصناعي إلى تنويع الاقتصاد إلى جانب مشاريع البنية التحتية الاجتماعية الجارية مثل رؤية الإمارات 2021، والرؤية البحرية 2030، واستراتيجية دبي الصناعية 2030، والتي من شأنها تعزيز الطلب على نظم ومعدات السلامة من الحرائق في دولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات المقبلة.

وبهذه المناسبة قال جرانت توشتن، مدير مجموعة المعارض لدى شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الشركة المنظمة لمعرض إنترسك: "يمثل إنترسك 2024 لحظة محورية حاسمة في تطور تكنولوجيا مكافحة الحرائق والسلامة، حيث تسلط دورة هذا العام من المعرض الضوء على قطاع الإطفاء والإنقاذ، إذ يعد التعاون مع الدفاع المدني بدبي بمثابة شهادة على التزامنا بتعزيز السلامة والأمن الإقليميين، كما يعد النمو والتطور الذي نحققه دليلاً قاطعاً على أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي مركز حيوي للمؤسسات العالمية المختصة بمكافحة الحرائق والسلامة والأمن".

يقدم إنترسك 2024 تجربة غنية بالفعاليات تتضمن برنامج مؤتمرات واسع النطاق وحفل توزيع جوائز إنترسك المرموق، حيث من المقرر أن تشهد هذه الدورة التاريخية من المعرض حضور 1000 عارض من أكثر من 60 دولة، مع مشاركة ما يقرب من 25٪ منهم لأول مرة، ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار إلى أكثر من 45,000 زائر تجاري من جميع أنحاء العالم.

ومن بين القطاعات التي يغطيها المعرض، يبرز قسم الإطفاء والإنقاذ، الذي يضم أكثر من 400 عارض متوزعين على خمس قاعات بمركز دبي التجاري العالمي، باعتباره القسم الأسرع نموًا في المعرض، ومن الجدير بالذكر أن 70% من قادة القطاع على مستوى العالم سيجتمعون تحت سقف واحد خلال المعرض، مما يمثل فرصة مثالية لعقد الصفقات التجارية في الشرق الأوسط.

وستعرض شركة نافكو، الشركة الرائدة في مجال مكافحة الحرائق والسلامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمعروفة بمعدات مكافحة الحرائق من الدرجة الأولى وهندسة السلامة، العديد من الحلول المبتكرةـ كما سيضيف العارضين مثل: بالدوين بوكسال، و اتش دي فاير، وكوروديكس، و آينيم و بينتاير و كولبر و إس في تي برودكتس، و فايكينغ، و إيرس كابلو، مزيدًا من التنوع إلى المعرض.

وأضاف توتشتن قائلاً: "تؤكد مشاركة هذا المزيج المثالي من العارضين الحاليين والجدد على الجاذبية العالمية وروح التعاون التي تجعل من إنترسك منصةً محوريةً لمجتمع مكافحة الحرائق والسلامة".

وسيتناول مؤتمر إنترسك 2024 للإطفاء والإنقاذ الذي تستضيفه الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي موضوعات مهمة ترسم ملامح القطاع وأحدث تطوراته التي من شأنها تعزيز الحماية من الحرائق والسلامة على مستوى العالم.

وتشمل أبرز المواضيع الرئيسية في المؤتمر كلاً من: التخطيط للاستجابة لحالات الطوارئ، ومكافحة الحرائق الصناعية، والابتكارات في مجال الحماية من الحرائق، من بين العديد من الأمور الأخرى، حيث يجتمع نخبة من أبرز المتحدثين مثل: غاري بارثرام، كبير مسؤولي الإطفاء في مطار هيثرو - المملكة المتحدة، ومحمد اسعيفان، رئيس قسم مكافحة الحرائق لشركة أرامكو السعودية في المملكة العربية السعودية، وتيرانس ويسانغ، كبير مسؤولي الإطفاء (كولون) في إدارة خدمات الإطفاء في هونغ كونغ، لتقديم رؤى وخبرات ثاقبة لا تقدر بثمن.

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نبذة عن معرض انترسك:

إنترسك هو الفعالية العالمية الرائدة في مجال خدمات الطوارئ والأمن والسلامة، حيث سيتم تنظيمه في الفترة من 16 إلى 18 يناير 2024 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "ربع قرن من إبتكار التكنولوجيا الأمنية"، ليجمع قطاع الأمن العالمي ويسرّع المناقشات لاستكشاف الاستراتيجيات والحصول على أحدث التقنيات للتحديات التي يواجهها قادة وخبراء الأمن العالميون ودعم التجارة الثنائية والابتكار العابر للحدود.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت واحدة من أبرز شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم ولها مركز معارض خاص بها، ونحو 2160 موظف في مقرها الرئيسي في فرانكفورت آم ماين وفي 28 شركة تابعة. تنظم الشركة الفعاليات في جميع أنحاء العالم. حيث بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2022 حوالي 454 مليون يورو. وتفتخر بخدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار عمل معارضنا وفعالياتنا ومواقعنا ومجالات خدماتنا. تتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية لشركة ميسي فرانكفورت في شبكة مبيعاتها العالمية القوية والمترابطة، والتي تغطي حوالي 180 دولة في جميع مناطق العالم. تضمن مجموعة خدمات الشركة الشاملة سواء في الموقع أو عبر الإنترنت تمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة عالية ومرونة على الدوام عند تخطيط وتنظيم وتشغيل فعالياتهم. كما تستخدم خبراتها الرقمية لتطوير نماذج أعمال جديدة. تشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض وبناء وتسويق المعارض التجارية وخدمات الموظفين والضيافة. كذلك تعد الاستدامة الركيزة الأساسية لاستراتيجية الشركة. حيث تحقق توازناً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com/sustainability

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست جي إم بي أتش:

تشمل قائمة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم 2022/2023، استضافت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 3,939 عارضاً من 66 دولة وجذبت 151,990 زائراً من 116 دولة.