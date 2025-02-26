ارتفاع الدخل التشغيلي وصافي الربح المعدل بنسبة سنوية %18 و6% على التوالي.

قفزة في الدخل التشغيلي لقطاعي التمويل والتأمين بنسبة سنوية 14%، و37% على التوالي خلال العام.

المحفظة التمويلية تسجل 21.1 مليار جنيه مصري خلال عام 2024.

قطاع التأمين يسجل نتائج قياسية بصافي ربح بلغ 154 مليون جنيه مصري، بنسبة نمو 56% خلال العام.

القاهرة : أعلنت اليوم شركة كونتكت المالية القابضة (CNFN.CA)، الشركة الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، عن نتائج أعمالها المجمعة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، حيث سجلت الشركة دخلًا تشغيليًا مجمعًا بلغ 2.5 مليار جنيه مصري، محققةً نموًا بنسبة 18% على أساس سنوي، في حين ارتفع صافي الربح المعُدل بنسبة سنوية 6% ليسجل 736 مليون جنيه مصري بنهاية العام، كما ارتفعت المحفظة التمويلية للشركة إلى 21.1 مليار جنيه مصري، مما يعكس حرصها على تلبية احتياجات السوق المتنامية من خلال توفير حلول تمويلية مرنة ومبتكرة.

وعلى صعيد قطاع التمويل، فقد حققت الشركة أداءً قويًا، حيث ارتفع الدخل التشغيلي للقطاع بنسبة 14% على أساس سنوي ليبلغ 2 مليار جنيه مصري، متجاوزًا التحديات الاقتصادية التي يشهدها السوق المصري، وقد ساعد التعافي الملحوظ خلال النصف الثاني من العام في تعزيز الطلب على مختلف منتجات قطاع التمويل، لا سيما تمويل السيارات والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب الأداء القوي في قطاعي التمويل العقاري وتمويل رأس المال العامل، بينما ارتفع الدخل التشغيلي للقطاع في الربع الأخير من عام 2024 إلى 647 مليون جنيه مصري، محققًا نموًا ملحوظًا بنسبة 71% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.

ويواصل قطاع التأمين تحقيق نتائج قياسية، حيث ارتفع إجمالي الأقساط التأمينية بمعدل سنوي53% ليسجل 2.3 مليار جنيه مصري خلال عام 2024، مدفوعًا بالأداء القوي لكل من ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة وأسهم هذا النمو في ارتفاع كل من الدخل التشغيلي وصافي الربح للقطاع بنسبة سنوية 37% و 56% على التوالي خلال العام، ليبلغ الدخل التشغيلي 478 مليون جنيه مصري، فيما بلغ صافي الارباح 154 مليون جنيه مصري بنهاية العام، وقد انعكس هذا الأداء القوي على نتائج الربع الأخير من عام 2024، حيث ارتفعت إجمالي الأقساط التأمينية لتبلغ 526 مليون جنيه مصري، محققًا نموًا بنسبة 63% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، وجاء هذا الأداء المتميز مدعومًا بتقديم باقة متكاملة من الخدمات التأمينية التي تلبي احتياجات العملاء، إلى جانب التوسع المتزايد في السوق.

وعلى الصعيد الرقمي، واصلت كونتكت تقدمها الملحوظ في مجال التكنولوجيا المالية، حيث شهدت تطبيقات الشركة إقبالًا متزايدًا، لا سيما تطبيق "ContactNow" الذي يعد أول منصة مالية رقمية شاملة في السوق المصري، كما عزز التطبيق منظومة المدفوعات الخاصة به عبر شراكات تتيح للمستخدمين خيارات دفع متنوعة، تشمل خدمات الدفع نقدًا أو بالتقسيط، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي قيمة المعاملات المنفذة عبر التطبيق بمعدل سنوي 38% خلال عام 2024، مما يعكس تزايد ثقة العملاء في الحلول الرقمية التي تقدمها كونتكت.

أما منصة "كونتكت كارز دوت كوم"، فقد واصلت نموها الملحوظ، حيث ارتفع إجمالي عدد المستخدمين الشهري إلى 1.2 مليون مستخدم، مما يعزز مكانتها كوجهة رائدة للباحثين عن السيارات في السوق المصري، وشهدت المنصة خلال عام 2024 إطلاق منتج "أطلبها"، الذي يتيح للعملاء شراء السيارات التي يرغبون بها بأفضل سعر وفي أقل وقت، بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق منتج مزاد السيارات للشركات، بهدف تسهيل عمليات بيع السيارات بين التجار، مما أدى إلى زيادة تسجيلات التجار المدفوعة بنسبة سنوية 27% خلال الربع الأخير من عام 2024.

وتعليقا على نتائج أعمال كونتكت قال السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة بأن الشركة قد اختتمت عام 2024 محققةً نتائج قوية تعكس متانتها واستقرارها، مدعومةً بنموذج أعمالها المرن الذي أثبت مرارًا وتكرارًا قدرته على التكيف مع التقلبات الاقتصادية، وبفضل رؤيتنا الواضحة، وإدارتنا الواعية، وتركيزنا المستمر على الابتكار وتطوير الخدمات، نجحنا في تحقيق نمو مستدام يعكس كفاءة استراتيجياتنا التشغيلية والتزام فريقنا بالتميّز.

وأشار إلى أن الأداء القوي لقطاع التمويل خلال عام 2024، يعود إلى التعافي الملحوظ الذي شهده القطاع خلال النصف الثاني من العام والذي انعكس في ارتفاع حجم التمويلات الجديدة، كما أعرب عن فخره بالنتائج القياسية التي حققها قطاع التأمين، والتي أسهمت في تعزيز الأداء المالي للمجموعة، إلى جانب الاستثمار في التحول الرقمي لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المستخدم، فقد شهد هذا العام خطوات بارزة على هذا الصعيد، أبرزها تطوير تطبيق "ContactNow" ، مما يعزز ريادتنا في السوق ويمنحنا الثقة لمواصلة مسيرة نجاحنا.

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