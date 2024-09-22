دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكدت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، التزامها بدعم مساعي الدولة لبناء كوادر إماراتية مؤهلة للمستقبل، وذلك خلال مشاركة المجموعة في النسخة الثالثة والعشرين من معرض الإمارات للوظائف "رؤية" الذي يقام من 24 إلى 26 سبتمبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "الشباب يستطيع".

وقد شهدت المجموعة، التي تبلغ حالياً نسبة الإماراتيين بين كوادرها 52%، زيادة في نسبة التوطين في مختلف المستويات الإدارية، والتي وصلت إلى 80% في فريق الإدارة العليا، و50% في فريق الإدارة المتوسطة، و53% في المهام الإشرافية، و48% في الأدوار المساعدة. ونجحت اينوك في تحقيق نسبة توطين قدرها 100% في فريق الإدارة التنفيذية منذ عام 2018.

وبهذه المناسبة قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "انطلاقاً من دورنا كشركة وطنية رائدة في قطاع الطاقة، نلتزم في مجموعة اينوك باستقطاب وتطوير المواهب الوطنية والاحتفاظ بها، وتزويدها بمهارات المستقبل تماشياً مع جهود حكومة دولة الإمارات ورؤيتها التنموية. واليوم، يعدّ الاستثمار في التطورات التكنولوجية وتوظيف ديناميكيات القوى العاملة أمراً بالغ الأهمية للنجاح، الأمر الذي يجعلنا واثقين بأن المواهب الإماراتية - وخاصة الشباب - ستضطلع بدور كبير في دفع قطاع الطاقة الإماراتي مستقبلاً."

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة اينوك استضافت مؤخراً حدثاً مميزاً أقيمت فعالياته على مدار أسبوع كامل لتمكين موظفيها الشباب ممن يساهمون في نمو قطاع الطاقة ومستقبله. وتضمنت نسخة هذا العام، التي نظمها "مجلس اينوك للشباب"، عدة ندوات وجلسات حوارية وورش عمل حول مواضيع متنوعة استُلهمت من الأجندة الوطنية 2031 للشباب، مثل جهود العمل المناخي، وتمكين الهوية الوطنية للشباب، ومستقبل التكنولوجيا، وإحداث فارق إيجابي في المجتمع.

وحتى الآن، انضم هذا العام أكثر من 25 إماراتياً إلى مجموعة اينوك. كما تتيح المجموعة للمواهب الإماراتية حوالي 53 فرصة عمل في تخصصات خدمة العملاء، المالية والاستراتيجية، تقنية المعلومات، العمليات، الصحة والسلامة والبيئة، الهندسة. وسيتمكن المرشحون المعنيون بالانضمام إلى المجموعة، من التقدم لوظائفها مباشرةً من خلال المنصة الموجودة في القاعة زعبيل 6 - الجناح Z6-10 في مركز دبي التجاري العالمي ، أو من خلال زيارة صفحة الوظائف عبر الموقع الإلكتروني للمجموعة.

وبالإضافة إلى الرعاية الأكاديمية، وبرامج التدريب الداخلي، وفرص التدريب؛ أطلقت مجموعة اينوك سلسلة من المبادرات الهادفة لدعم وتطوير المواهب الإماراتية وتنمية قدراتها، بما فيها "برنامج تطوير الخريجين" والذي يعنى بتنمية وصقل المهارات الوظيفية والسلوكية والاحترافية والإدارية والقيادية لدى مواطني الدولة.

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من 12500 موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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