القاهرة: تأكيدًا لريادتها العالمية، حصدت النساجون الشرقيون، الشركة الرائدة عالميًا في صناعة السجاد والموكيت، ثلاث جوائز مرموقة من مجلة الأعمال الدولية لعام 2024. فقد حصلت الشركة على جوائز أفضل مُصنِّع في صناعة المنسوجات بمصر، وأكثر استخدام مبتكر للمواد في صناعة السجاد، وأفضل منتج مستدام، مما يبرز أدائها الاستثنائي وقيادتها المستمرة في السوق المحلية وحضورها القوي عالميًا.



يتم تقديم جوائز مجلة الأعمال الدولية لتسليط الضوء على الجهود الاستثنائية للشركات الرائدة التي تظهر قيادة فريدة وتطورات مبتكرة عبر مختلف القطاعات على مستوى العالم. كما يتم منح هذه الجوائز استنادًا إلى مجموعة من المعايير الدقيقة التي يضعها خبراء متخصصون في تقييم مدى توافق الشركات مع المعايير العالمية.



يعكس تكريم النساجون الشرقيون في هذه الفئات، مكانتها كشركة رائدة في صناعة النسيج عالمياً. فباعتبارها شركة مصرية أيقونية، تمثل النساجون الشرقيون قيم التميز والابتكار والإبداع في صناعة السجاد، حيث تضع المعايير لدمج تراثها الغني مع التطورات الحديثة بسلاسة.



أعربت السيدة ياسمين خميس، رئيس مجموعة النساجون الشرقيون للسجاد، عن اعتزازها بإنجازات الشركة قائلة: "تعتبر هذه الجوائز شهادة على التزامنا الراسخ بالتميز والابتكار والاستدامة. ونحن نفخر بتمثيل مصر على الساحة الدولية وبتكريمنا كقادة ليس فقط محليًا، ولكن أيضًا عالميًا. ويمثل هذا الإنجاز مصدر فخر ليس فقط لموظفينا، ممن يعدوا بمثابة عائلة النساجون الشرقيون وركيزة أساسية في نجاح الشركة المستمر، بل لكل المصريين."



وتؤكد جائزة "أفضل مُصنِّع في صناعة النسيج في مصر 2024" على تميز النساجون الشرقيون كشركة رائدة في إنتاج السجاد والموكيت بجودة لا تضاهى. مع تواجدها في أكثر من 260 صالة عرض في مصر، حققت النساجون الشرقيون إنجازًا قياسيًا ببيع 48 سجادة كل دقيقة. كما تتعاون الشركة مع عملاء عالميين مرموقين وسلاسل فنادق فاخرة، وتخدم ملايين العملاء على مستوى العالم. بفضل ريادتها في تحديد توجهات السوق، تستقطب النساجون الشرقيون اهتمام أكبر المعارض العالمية التي تسعى لعرض مجموعاتها الفريدة ذات التصميمات والتقنيات الحديثة، مما يضمن تقديم منتجات بأعلى معايير الجودة والمتانة.



أما جائزة "أكثر استخدام مبتكر للمواد في صناعة السجاد في مصر 2024" تسلط الضوء على كيفية دفع النساجون الشرقيون لحدود علم المواد والتصميم. ومن خلال تركيزها على البحث والتطوير، استطاعت الشركة أن تبتكر منتجات فريدة ومستدامة لا تقتصر على تلبية توقعات الصناعة فقط بل تتجاوزها. لطالما وضعت النساجون الشرقيون الابتكار في مقدمة أولوياتها، حيث طورت منتجات وتقنيات رائدة تلبي احتياجات الأسواق العالمية المتنوعة. وبدمجها بين الحرفية التقليدية والتكنولوجيا الحديثة، تضمن الشركة أن منتجاتها تتسم بأعلى معايير الجودة والمتانة. فعلى مدار 45 عامًا، صممت الشركة 4.5 مليون تصميم، مما يعكس استمرار التزامها بالابتكار والتميز في صناعة السجاد.



وتلتزم ايضاً النساجون الشرقيون بشكل عميق بالاستدامة البيئية، كشركة مسؤولة مجتمعيا. ويعكس هذا الالتزام جائزة "أفضل منتج مستدام للعام في مصر 2024"، التي تكرم جهودهم في إنتاج منتجات صديقة للبيئة تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، خاصة في مجالات الاستدامة والتحول الرقمي. وتعزيزاً لذلك، قامت الشركة بتشغيل أحد معارضها الكبرى في الإسكندرية بالاعتماد على الطاقة الشمسية وتهدف إلى تشغيل أحد مصانعها بالكامل بالطاقة النظيفة بحلول نهاية عام 2024.



وأضافت السيدة ياسمين: "نحن في النساجون الشرقيون، نؤمن بأن نجاحنا لا يقاس فقط بأدائنا المالي، بل بأثرنا الإيجابي على المجتمع والبيئة ايضاً. نحن ملتزمون بإحداث فرق من خلال أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات ونلتزم بأن نكون شركة مسؤولة ومستدامة."



ويعتبر نجاح الشركة فوزاً لكافة عائلة نساجون الشرقيون، كما يعد مصدر فخر لكل مصري. حيث تستمر الشركة في كونها شركةً تجارية أيقونية تمثل التميز والابتكار في صناعة السجاد على المستوى العالمي.

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