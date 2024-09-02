تهدف تشابمان فريبورن إلى تعزيز الابتكار وتوسيع خبراتها في مجال الطيران العالمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

تستعد تشابمان فريبورن، الشركة الرائدة عالميًا في حلول استئجار الطائرات، للقاء شركاءها الرئيسيين في معرض مصرالدولي للطيران في نسخته الأولى المقررعقدها في الفترة من 03 إلى 05 سبتمبر 2024 في مطار العلمين الدولي، بهدف استكشاف شراكات جديدة وتعزيزالابتكار في صناعة الطيران العالمية.

تأتي فعاليات هذا المعرض، لجذب اللاعبين الرئيسيين في مجالات الطيران التجاري والحكومة والجيش ووكالات الفضاء. وتشارك تشابمان فريبورن في هذا المعرض للتواصل مع خبراء صناعة الطيران، ومناقشة الاتجاهات الجديدة، وتسليط الضوء على خبرتها في خدمات شحن البضائع واستئجار الطائرات الخاصة.

أكد آلان شامبونوا، الرئيس والمديرالتنفيذي لشركة تشابمان فريبورن في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، على أهمية الحدث، قائلاً: "نحن متحمسون لأن نكون جزءًا من معرض مصرالدولي للطيران في نسخته الأولى. يعد هذا الحدث منصة للتواصل مع خبراء الصناعة من جميع أنحاء العالم. نحرص على مقابلة العملاء الحاليين والمحتملين، وتبادل الأفكار المبتكرة، واستكشاف أحدث التقنيات مع التركيز بشكل خاص على شحن البضائع. ونتطلع إلى إقامة شراكات جديدة من شأنها أن تساعد في تشكيل مستقبل صناعة النقل الجوي العالمية."

تشارك شركة تشابمان فريبورن في فعاليات معرض مصرالدولي للطيران للتأكيد على رؤيتها الاستراتيجية والتزامها بدفع الابتكارفي مجال صناعة الطيران. ومن خلال التركيزعلى التعاون والاستفادة من خبرتها الرائدة في الصناعة، أصبح للشركة مكانة متميزة تمكنها من تحقيق خطوات كبيرة في قطاع النقل الجوي العالمي، لا سيما في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند. وتأتي مشاركتهم في المعرض الجوي للتأكيد على التزامهم بتوسيع أعمالهم في الشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق العالمية. وتحرص الشركة على مقابلة كل من العملاء الحاليين والمحتملين واستكشاف طرق جديدة للتعاون من شأنها أن تساهم في النمو والتطورفي قطاع الطيران.

فريق عمل تشابمان فريبورن سيكون متاحًا طوال فعاليات المعرض لمناقشة الشراكات المحتملة، واستكشاف الحلول المتخصصة، وتقديم رؤى حول خدماتهم. وسينصب التركيزعلى التواصل مع قادة الصناعة والعملاء لمناقشة سبل التعاون في مجال الطيران، لا سيما مجالات شحن البضائع واستئجار الطائرات الخاصة، حيث يأتي هذا الحدث لتعزيزالعلاقات وفرص التواصل لاستكشاف طرق جديدة للنمو والابتكار داخل مجال صناعة الطيران.

المزيد حول تشابمان فريبورن:

تأسست مجموعة تشابمان فريبورن في المملكة المتحدة عام 1973. وتمتلك الشركة مكاتب في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الشرق الأوسط وأفريقيا والهند وأمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا. تتخصص تشابمان فريبورن في مجال شحن البضائع واستئجار الطائرات لقاعدة عملاء واسعة ، بما في ذلك وكلاء الشحن والشركات متعددة الجنسيات والحكومات والوكالات الإنسانية ومجموعة من مختلف الصناعات في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى خدمات الشحن، تقدم تشابمان فريبورن خدمات ركاب متخصصة بما في ذلك استئجار الطائرات الخاصة لسفرالمديرين التنفيذيين والطائرات الكبيرة لتناوب الطاقم والسفر الجماعي الدولي، بالإضافة إلى خدمات البريد السريع. تشابمان فريبورن هي جزء من مجموعة أفيا سولوشنز، أكبر مزود للطائرات والطاقم والصيانة والتأمين في العالم، من خلال أسطول يتكون من 213 طائرة. تقدم المجموعة أيضًا مجموعة من خدمات الطيران بما في ذلك الصيانة والإصلاح والإصلاح وتدريب الطيارين والطاقم والمناولة الأرضية بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المتعلقة بها. تعمل المجموعة في جميع أنحاء العالم بدعم من 12000 متخصص في الطيران ذوي المهارات العالية.

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