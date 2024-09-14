أعلن بنك الفجيرة الوطني عن فوزه بجائزتي "أفضل تنفيذ للمعاملات المصرفية في الوقت الحقيقي" و"أفضل تطبيق لنظام دفع" ضمن جوائز ميا فاينانس المرموقة لعام 2024، وذلك تقديراً لمساهمة البنك المميزة في قطاع المدفوعات، مما يعزز مكانته الرائدة في قطاع الخدمات المصرفية على مستوى المنطقة.

ويؤكد بنك الفجيرة الوطني التزامه بالتميز والابتكار في مجال المدفوعات من خلال تقديم حلول متطورة تلبي احتياجات عملائه المتنوعة، ونجح في إرساء معايير جديدة للتميز في قطاع المدفوعات من خلال تسخير أحدث التقنيات وتبني منهجية تركز على العملاء، ليعكس التزامه بتقديم تجربة مصرفية استثنائية لعملائه.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عدنان أنور، نائب الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: "إننا فخورون للغاية بالجائزة التي حصدناها في فعالية ميا فاينانس لعام 2024، وهو ما يؤكد التزام بنك الفجيرة الوطني الراسخ بتقديم حلول دفع مبتكرة وموثوقة لعملائنا. كما يمثل نجاحنا في تطبيق أنظمة الدفع في الوقت الحقيقي وحلول الدفع الشاملة خير دليلٍ على التزامنا المستمر بتلبية الاحتياجات المتنامية لعملائنا بكفاءة عالية وبمنتهى السرعة والأمان. وتأتي هذه الجوائز تكريماً لمنهجيتنا التقدمية والجهود الكبيرة التي بذلتها فرقنا وشركائنا لتعزيز التميز في الخدمات، كما نؤكد عزمنا على مواصلة جهود الابتكار، وتعزيز دور بنك الفجيرة الوطني في رسم ملامح مستقبل خدمات الدفع على مستوى المنطقة".

أفضل تنفيذ للمعاملات المصرفية في الوقت الحقيقي

تمكّن بنك الفجيرة الوطني من اعتماد نظام متطور للدفع في الوقت الحقيقي يضمن تنفيذ المعاملات المصرفية لعملائه بمنتهى السهولة والسرعة، ويعزز هذا النظام عملية تنفيذ المعاملات المصرفية على صعيدي الكفاءة والسرعة، مما يوفر منصة آمنة وموثوقة للعملاء لإدارة مدفوعاتهم، وتؤكد هذه الجائزة أهمية التوجه في السوق نحو تشغيل وتنفيذ خدمات المقاصة وتسوية المدفوعات التي تتسم بالسرعة.

أفضل تطبيق لنظام دفع

وبرز بنك الفجيرة الوطني بفضل ريادته في مجال أنظمة المدفوعات، حيث يتميز نظامه بأعلى مستويات الأمان والمرونة وسرعة الإنجاز وسهولة التشغيل. وانطلاقاً من فهمه العميق لسوق المدفوعات المحلي، يقدم البنك حلولاً مخصصة تلبي احتياجات العملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات، كما يسهم في تطوير منظومة مالية رقمية شاملة تغطي مجموعة واسعة من قطاعات الأعمال.

ويشهد حفل جوائز ميا فاينانس 2024 مشاركة أكثر من 400 شخصية بارزة في مجالات الخدمات المصرفية والمالية، والتكنولوجيا المالية، إلى جانب الجهات التنظيمية والمنظمات المتخصصة بوضع المعايير، للاحتفاء بأبرز المبتكرين على مستوى المنطقة. وتقوم جوائز ميا فاينانس بإجراء دراسة معمقة لضمان التوافق الدقيق لفئات الجوائز التي تطرحها مع أحدث التطورات في عالم المدفوعات، بهدف تكريم جميع الأطراف المعنية من بنوك ومؤسسات مالية ومزودي خدمات الدفع والتكنولوجيا، نظير جهودهم للارتقاء بأنظمة المدفوعات في المنطقة إلى مصاف الأفضل عالمياً.

نبذة عن بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع:

تأسس بنك الفجيرة الوطني عام 1982، ويقدم البنك خدمات مصرفية كاملة للشركات وخبرات متميزة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية والخزينة والتمويل التجاري، فضلاً عن توسيع مجموعة خيارات الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبفضل خبرات البنك ومعرفته العميقة بسوق الأعمال في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإن البنك يحظى بمكانة مرموقة لبناء علاقات دائمة مع عملائه ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهداف مشاريعهم.

ويضم مساهمو بنك الفجيرة الوطني الرئيسيين كلاً من حكومة الفجيرة وشركة عيسى صالح القرق ذ.م.م. ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. وحصل البنك على تصنيف Baa1 / Prime-2 للودائع وعلى تصنيف A3 لتقييم مخاطر الطرف المقابل من قبل وكالة موديز، وحصل على تصنيف BBB+ / A-2 من قبل وكالة ستاندرد آند بورز وكلاهما يحمل تصنيف مستقر. والبنك مُدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز "NBF"، ويمتلك شبكة فروع مكونة من 14 فرعاً في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

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