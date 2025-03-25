الشارقة – حققت شركة ساند لإدارة المرافق المتكاملة، مكانة بارزة في قطاع إدارة المرافق والخدمات اللوجستية خلال عام 2024، إذ شهدت نمواً ملحوظاً في مشاريع الأمن والسلامة بزيادة 31% من خلال تجديد عقود الاشتراكات، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة واسعة من البرامج التدريبية في معهد سلامة، وتجديد الاشتراكات في نظام "أمان".

نمو ملحوظ في الأداء والتوسع في الخدمات

وسجلت الشركة نمواً بنسبة 21.3% في طلبات التدريب في معهد سلامة خلال الربع الأخير من عام 2024، كما ارتفع عدد الزيارات الميدانية الفنية بنسبة 10.5%، الأمر الذي أدى إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمة، ما يعكس مدى الثقة والرضا لدى العملاء، كما ارتفع عدد المنشآت المرتبطة بنظام أمان إلى 10,777 منشأة، مما يعكس نمواً ملحوظاً في التأثير والتوسع.

وفي هذا السياق، قال المهندس حامد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لشركة ساند: "تواصل ساند تقديم خدمات متكاملة في إدارة المرافق وصيانة المباني والخدمات الفنية، إلى جانب إدارة الطاقة والمبادرات المستدامة، وذلك ضمن أعلى المعايير العالمية مما يعزز من جودة وكفاءة الخدمات المقدمة في أمن وسلامة المنشآت والمرافق لمختلف القطاعات الحكومية والتجارية، مما يسهم في دعم نمو القطاع العقاري في إمارة الشارقة".

وأضاف الزرعوني: سنواصل تقديم خدمات تعزز من كفاءة العمليات التشغيلية واستدامتها، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المرافق، وسنعمل إلى تحقيق أعلى مستويات رضا العملاء عبر تطوير وتحسين خدماتنا بشكل مستمر، وضمان الاستجابة الفعالة لاحتياجات مختلف القطاعات، بما يرسخ مكانة ساند في قطاع إدارة المرافق المتكاملة ".

إنجازات

نظمت الشركة "قمة الشارقة للسلامة 2024"، بالتعاون مع هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة، بهدف تعزيز الوعي بأفضل ممارسات الصحة والسلامة المهنية.

كما فازت ساند بالمركز الثالث في جائزة ”نجوم للتميز المؤسسي“ التي نظمتها الشارقة لإدارة الأصول في نسختها الأولى، وذلك عن فئة المشاريع والمبادرات المتميزة من خلال مشروع إطلاق الجيل الثاني من نظام أمان.

توسع مستمر في المشاريع والخدمات

وواصلت ساند تحقيق النجاحات من خلال الفوز بعدد من العقود الجديدة، شملت مشاريع صيانة الأعمال الميكانيكية والكهربائية، وخدمات الأمن والتنظيف لجهات حكومية وشركات خاصة، كما قدمت الشركة خدمات الصيانة الكهروميكانيكية لمواقع مختلفة في إمارة الشارقة.

وفي إطار توسعها، شهدت الشركة نمواً في عدد القوى العاملة، حيث ارتفع عدد الموظفين من 4,850 في عام 2023 إلى 5,400 في عام 2024، كما تم تدريب 561 موظفاً على معايير الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى تدريب الفرق الميدانية على التعامل مع الإجهاد الحراري، كما أضافت ساند مجموعة من الخدمات الجديدة، شملت خدمات تنسيق الحدائق، وخدمات مساعدة المتسوقين في سوق الجبيل.

شركة ساند لإدارة المرافق المتكاملة إحدى الشركات التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.

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