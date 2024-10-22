دبي: سجلت إستونيا، الدولة الأوروبية الرائدة عالمياً في مجال التحوُّل الرقمي، حضوراً لافتاً في معرض جيتكس جلوبال 2024 الذي أسدل الستار عليه أخيراً في دبي، وذلك عبر 7 شركات إستونية رائدة قامت باستعراض أحدث ابتكاراتها في مجالات الأمن السيبراني، والتنقل الذكي، وتقنية تدفق الميونات التي تعتبر واحدة من أدق التقنيات لتعزيز سلامة البُنى التحتية المدنية؛ كالأبنية والجسور.. وغيرها. تنضوي هذه الشركات السبع تحت مظلة "إستونيا للتجارة" التابعة للهيئة الإستونية لريادة الأعمال "إنتربرايز إستونيا". وتعكس هذه الابتكارات والتقنيات التزام إستونيا بإحداث تأثيرات نوعية على الأسواق العالمية عبر إسهامها في تسريع التحوُّلات الصناعية على النطاق العالمي.

وانطلاقاً من حرص إستونيا على تعميق تعاونها الدولي، وترسيخاً لدورها المتنامي في مجال التنقل الذكي، وقّعت شركة "بولت" ومؤسسة "تاكسي دبي" مذكرة تفاهم ضمن جيتكس جلوبال أُسنِدَت بموجبها إلى الشركة الإستونية مهمة تقديم حلول مبتكرة؛ للارتقاء بتجربة التنقل الذكي المُستدام، وتوفير بدائل خضراء وفعّالة لأنظمة النقل التقليدية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

دفع عجلة التكنولوجيا

وخلال الفعاليات كشف الجناح الإستوني عبر تعاون بين شركتي "روبوتيكس 5.0" و"كوكا" عن روبوت آلي مصمم لأنظمة الإنتاج الذكية بذراع ذات 6 محاور قادرة على إنتاج مجموعة كبيرة من العناصر الصناعية؛ بدءاً من الأثاث المنزلي وانتهاءً بالمكونات العسكرية وفقاً لأعلى معايير السلامة الدولية. وتُعَدُّ شركة روبوتيكس 5.0 رائدةً في توفير هذه التكنولوجيا للمرة الأولى في الأسواق، مقدمةً نموذجاً مبتكراً يتيح إمكانية توطين التصنيع، ويمنح الأجيال الشابة من رواد الأعمال فرصاً جديدة؛ للإسهام في ترسيخ مجتمعات أكثر استدامة وازدهاراً في جميع أنحاء العالم.

وعلى هامش فعاليات جيتكس، شارك معالي إيركي كيلدو، وزير الاقتصاد والصناعة في جمهورية إستونيا، في حلقة نقاشية تناولت دورالاقتصادات الرقمية في تعزيز التنمية المستدامة. وأشاد الوزير الإستوني خلال المناقشة بمعرض جيتكس جلوبال 2024، مؤكداً أنه يمثل منصة عالمية للابتكار والتعاون، ويضع معايير هامة في مجال التقدم التكنولوجي. وأشار إلى أن المعرض يجمع المبتكرين من جميع أنحاء العالم لتشكيل مستقبل التكنولوجيا، معرباً عن سعادته بمشاركة بلاده في هذا الحدث، ومساهمتها في تحقيق هذه الرؤية المستقبلية.

كما استعرض الوزير رؤيته حول تطوير البنية التحتية الرقمية، وأهمية تكامل الذكاء الاصطناعي لتحقيق الاستدامة، مسلطاً الضوء على دور بلاده في دفع عجلة التقدم التكنولوجي على مستوى العالم.

فرص تعاون جديدة

إضافةً إلى ذلك، نظمت السفارة الإستونية في دبي فعالية تواصلية استضافت خلالها سعادة ماريا بيلوفاس، سفيرة جمهورية إستونيا لدى الإمارات، وفوداً من رواد الأعمال الإستونيين والإماراتيين بهدف استكشاف فرص جديدة للتعاون، وتعزيز الشراكات التي ترتكز على العلاقات الدبلوماسية والتجارية الوطيدة بين إستونيا والإمارات.

وأشاد المشاركون في الفعالية بالنجاح الكبير الذي حققته إستونيا في جيتكس جلوبال 2024، وبدورها الرائد عالمياً في مجال التكنولوجيا والابتكار، وتميزها في تقديم الحلول المتطورة التي من شأنها الإسهام في رسم ملامح مستقبل الصناعة.

عن إستونيا للتجارة

تمثّل "إستونيا للتجارة" جزءاً من الهيئة الإستونية لريادة الأعمال "إنتربرايز إستونيا"، وبوصفها منظمة حكومية، تسعى إلى مساعدة الشركات الإستونية في التوسع نحو الأسواق الدولية، مع التركيز على التقنيات المستقبلية والمشاريع الرائدة. كما توفر لهذه الشركات تحليلات واستراتيجيات تسويقية، وتخلق الظروف التي تساهم في نجاحها على الصعيد العالمي. ولا يقتصر دور "إستونيا للتجارة" على فتح آفاق جديدة للأعمال وإقامة الشراكات الاستراتيجية وحسب، بل أيضاً تسهم في تيسر الوصول إلى الشبكات الدولية، معزّزةً بذلك تنافسية الشركات الإستونية على المستوى العالمي.

-انتهى-

#بياناتشركات