مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم تنضمّ إلى وفد دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي المشارك في المعرض الذي سيُقام في الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تشارك مدينة دبي الصناعية، الوجهة الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط لشركات التصنيع والخدمات اللوجستية، ضمن وفد دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في معرض "سيال" باريس 2024 الشهير، وهو أكبر معرض تجاري لصناعة الأغذية في العالم يُقام في الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2024 في مركز المعارض "باري نور فيوبانت" في فرنسا.

وسوف تلقي مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم، التي تملك وتدير 10 مجمّعات أعمال متخصّصة في دبي، الضوء على كيفية إسهام مجمّعها المزدهر للأعمال وبنيتها التحتية المتطوّرة وموقعها الإستراتيجي في تعزيز مرونة قطاع التصنيع والتحفيز على الابتكار فيه لضمان الأمن الغذائي على المستوى العالمي.

ومتحدثاً نيابةً عن مدينة دبي الصناعية، أكّد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، على أهمية تعزيز أواصر التعاون لضمان مستقبل يتوفر فيه الأمن الغذائي للجميع، مشيراً إلى أن وجود منظومة تصنيع متكاملة وفعّالة يسهم في تحقيق هذا الهدف الطموح.

وقال سعود أبو الشوارب: "نحرص دوماً على توفير بيئة عمل تحفّز على الابتكار ضمن قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات بما يسهم في تعزيز سلاسل إمداد الأغذية العالمية. ونؤكد في مدينة دبي الصناعية التزامنا بترسيخ مكانة دولة الإمارات ودبي الرائدة عالمياً في التميز الصناعي وكإحدى الجهات الرئيسية المساهمة بشكل بارز في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ومشروع 300 مليار ومبادرة اصنع في الإمارات والإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051".

وتأتي مشاركة مدينة دبي الصناعية في معرض "سيال" باريس 2024 تأكيداً على دورها الفاعل في رسم معالم مستقبل قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات على مستوى المنطقة، عبر تعزيز مرونة سلاسل الإمداد المحلية. ويسهم الموقع الإستراتيجي الذي تمتاز به مدينة دبي الصناعية، على مقربة من مطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي ومحطة الشحن الخاصّة بشركة "قطارات الاتحاد" وغيرها من شبكة الطرق الرئيسية، في دعم الأمن الغذائي في كافة مراحل دورة تصنيع الأغذية والمشروبات. ويتيح موقع مدينة دبي الصناعية كذلك إتمام العمليات التجارية واللوجستية لشركات الأغذية والمشروبات بسلاسة، بما يضمن الحفاظ على المواد الغذائية الطازجة وسلامتها ويتيح تزويد المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا ببوابة إلى قطاع الأغذية والمشروبات.

تجدر الإشارة إلى أنّ مدينة دبي الصناعية تأسست في عام 2004 وتضمّ اليوم أكثر من ألف عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية، بما فيها نخبة من قادة القطاع مثل مجموعة "إيه بي مولر-ميرسك" و"باتشي" و"تمور البركة"، فضلاً عن 300 مصنع قائم.

تُعدّ مدينة دبي الصناعية من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستوديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومجمّع دبي للعلوم.

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