حصدت شركة سيجنيفاي مصر، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الإضاءة، جائزة الابتكار في حلول الاضاءة المستدامة والموفرة للطاقة، وذلك ضمن جوائز مجلة جلوبال بيزنس أوتلوك لعام 2024. وتأتي هذه الجائزة بمثابة تتويجًا لجهود شركة سيجنيفاي مصر المستمرة في تطوير حلول إضاءة فعالة ومبتكرة تساهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتضع شركة سيجنيفاي الاستدامة والابتكار في صميم استراتيجيتها، فعلى مدار أكثر من 125 عاما حققت سيجنيفاي مصر انجازات رائدة وغير مسبوقة في مجال الإضاءة، وساهمت الشركة بشكل كبير في تحويل مصر إلى مجتمع أكثر استدامة. من خلال مجموعة منتجات ذكية من بينها توفير حلول إضاءة LED عالية الكفاءة، قادرة على تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالحلول التقليدية. ولا يقتصر هذا الوفر في الطاقة على الفوائد البيئية، بل يشمل أيضاً خفض التكاليف التشغيلية بشكل ملحوظ، مما يحقق قيمة مضافة للعملاء.

انطلاقاً من هذا النهج، تلتزم الشركة في تقديم حلول شاملة لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة، بما يتماشى مع مبادئ الاستدامة، مثل حلول الإضاءة الزراعية، وأنظمة الإنترنت من خلال اللإضاءة «Trulifi»، و أنظمة إضاءة لتحسين الصحة النفسية. كما تعمل الشركة على تطوير منتجات قابلة لإعادة التدوير ، مما يساهم في الحفاظ على البيئة وتقليل الهدر لتعكس كل هذه المجهودات رؤية متكاملة تدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لرؤية مصر 2030.

وتعليقاً على الجائزة، صرح محمد سعد، الرئيس التنفيذي لسيجنيفاي أفريقيا قائلا: " نفخر بحصولنا على جائزة الابتكار في حلول الاضاءة المستدامة والموفرة للطاقة في عام 2024 من مجلة جلوبال بيزنس أوتلوك المرموقة والتي تؤكد ريادتنا في مجال الإضاءة المستدامة في مصر، وتعكس تفاني فريق عملنا في تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا المتغيرة وتساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة". وأضاف " ضمان الاستدامة هو جزء أساسي من استراتيجيتنا، لذلك نحن ملتزمون بتوفير إضاءة عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة، نساعد المستهلكين على تقليل فواتير الكهرباء وتحسين صحتهم وسلامتهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن منتجاتنا تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لنكون جزء من جهود الدولة في التحول نحو الطاقة النظيفة".

وتسلط جوائز مجلة جلوبال بيزنس أوتلوك الضوء على الشركات التي تركت بصمة واضحة في صناعاتها. وتخضع الشركات المتنافسة لمجموعة من المعايير الدقيقة التي تقيس الأداء الشامل للشركة، بما في ذلك حجم الأعمال، والابتكار، والقيادة، ومعدلات الكفاءة، وغيرها من مؤشرات الأداء الرئيسية، وتضمن هذه المعايير الصارمة اختيار الفائزين الذين يمثلون قمة التميز في عالم الأعمال، وشهادة على التزام الشركات بتحقيق التميز والمساهمة في التنمية المستدامة

عن سيجنيفاي:

سيجنيفاي (المدرجة في بورصة "يورونكست: LIGHT") شركة رائدة عالميًا في مجال الإضاءة للشركات والمستهلكين وحلول الإضاءة لإنترنت الأشياء. تقدم منتجات الشركة تحت العلامة التجارية Philips، أنظمة الإضاءة متصلة تفاعلية والخدمات الممكّنة بالبيانات، قيمة للأعمال وتحول الحياة في المنازل والمباني والأماكن العامة بشكل أكثر استدامة. في عام 2023، بلغت مبيعات سيجنيفاي 6.7 مليار يورو، ويعمل لدى الشركة حوالي 32 الف موظف في أكثر من 70 دولة. حققت الشركة الحياد الكربوني في عام 2020، وتم ادراجها في مؤشر داو جونز العالمي للاستدامة منذ الطرح العام الأولي لمدة ست سنوات متتالية وحصلت الشركة على لقب الشركة الرائدة في المجال في 2017 و2018 و2019.

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