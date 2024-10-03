أعلنت فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا عن إطلاق أحدث مشاريعها خلال القمة العالمية لمستقبل الضيافة 2024، حيث تم الكشف عن فندق ميلينيوم ريزيدينس في جزيرة السعديات بأبوظبي وستوديو أم في مسقط، سلطنة عُمان. ستعزز هذه الإضافات الاستراتيجية الجديدة من محفظة المجموعة وجودها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد استقطبت القمة، التي أُقيمت من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر في مدينة جميرا بدبي، أكثر من 1500 قائد من صناعة الضيافة من جميع أنحاء العالم، مما جعلها واحدة من أكبر الفعاليات المهنية في هذا المجال حتى الآن.

بهذا السياق، علق السيد كونستانتينوس ميخائيل، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: "نحن فخورون بالمشاركة في القمة العالمية لمستقبل الضيافة 2024. لقد قدم لنا هذا الحدث منصة قيمة للإعلان عن خططنا التوسعية وأحدث المشاريع التي تعمل عليها المجموعة. كما أتاح لنا الفرصة للتواصل مع قادة الصناعة وخبرائها، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص نمو جديدة."

تألقت فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل لافت خلال القمة، حيث عرضت أحدث مستجداتها وشاركت في حوارات ومناقشات تحفيزية مع خبراء وقادة القطاع. كما استعرض ويليام هارلي فليمنغ، الرئيس التنفيذي للعمليات في فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الوسط وافريقيا، رؤيته وخبراته في مجال الابتكار والتميز في قطاع الضيافة خلال حلقة نقاش ملهمة بعنوان "أصوات القوى العاملة: الاستفادة من الثقافة التنظيمية كميزة تنافسية" التي عُقدت في 1 أكتوبر. وأكد فليمنغ خلال الجلسة على أهمية الثقافة التنظيمية في جذب المواهب والاحتفاظ بها في ظل المنافسة المتزايدة اليوم.

ميلينيوم ريزيدنس جزيرة السعديات

يقع ميلينيوم ريزيدنس على بُعد أميال من الشواطئ الرملية البيضاء لجزيرة السعديات، ويُعتبر وجهة استثنائية للعائلات والأزواج والمسافرين الذين يسعون لإقامة قصيرة أو طويلة الأمد. يضم الفندق حمام سباحة لا متناهي وصالة رياضية مجهزة بأحدث التقنيات، بالإضافة إلى 85 ستوديو مصمم بشكل أنيق، إلى جانب شقق فسيحة بغرفة وغرفتي نوم تتمتع بإطلالات بانورامية ساحرة على الخليج العربي.

يتميز ميلينيوم ريزيدنس بموقعه الاستراتيجي في حي نابض بالحياة، حيث تحيط به معالم ثقافية بارزة مثل منارة السعديات وبيت العائلة الإبراهيمية ومتحف اللوفر أبو ظبي الشهير. كما سيستفيد عشاق الجولف من قربه من نادي شاطئ السعديات للجولف، في حين يمكن للمغامرين استكشاف المعالم القريبة في جزيرة ياس، بما في ذلك عالم وارنر براذرز وعالم فيراري وسي وورلد.

ستوديو إم مسقط

يقع ستوديو إم مسقط في منطقة السيب، على بُعد 11 كم فقط من مطار مسقط الدولي، ويُعد وجهة حضرية أنيقة تلبي احتياجات المسافرين بغرض الترفيه والأعمال على حد سواء. يجمع الفندق بين التصميم العصري والتكنولوجيا المتطورة، ويقع بالقرب من مول سيتي سنتر ومجموعة من المعالم الرئيسية، بما في ذلك الشواطئ المناسبة لممارسة رياضة التزلج على الماء ومرسى الموج للغوص والإبحار.

يُعتبر ستوديو إم خيار مميزاً للتوجه إلى المواقع الرئيسية للأعمال مثل هيئة الطيران المدني وجامعة السلطان قابوس، مع سهولة الوصول إلى شارع السلطان قابوس وطريق مسقط السريع. حيث يمكن للضيوف الاختيار من بين غرف أنيقة وشقق مفروشة بالكامل، جميعها مزودة بشاشات تلفزيون ذكية من إل إي دي، ودش مطري، وخدمة واي فاي مجانية عالية السرعة.

كما سيستمتع الزوار بوجبات إفطار شهية في مطعم ليفيل أم، بالإضافة إلى وجبات خفيفة في مطعم "هلو" (جراب اند جو). يتميز الفندق بمساحات اجتماعات مرنة وقاعة احتفالات صغيرة تستوعب حتى 80 ضيف، بالإضافة إلى صالة رياضية حديثة وحمامات سباحة جذابة على السطح، تتمتع بالتحكم في درجة الحرارة لتوفير تجربة استرخاء منعشة.

الجدير بالذكر ان المجموعة تسعى إلى مواصلة توسعها الاستراتيجي من خلال افتتاح المزيد من المنشآت الفندقية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية، مما يعكس التزامها بتعزيز وجودها مستمر في قطاع السياحة المتنامي.

نبذة عن فنادق ميلينيوم وكوبثورن

فنادق ومنتجعات ميلينيوم (MHR) هي العلامة التجارية العالمية لفنادق ميلينيوم وكوبثورن المحدودة (M&C). تعمل M&C كشركة فنادق عالمية، حيث تمتلك وتدير وتشغل أكثر من 155 منشأة فندقية في حوالي 80 موقعًا حول العالم، تضمُ مناطق في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط ونيوزيلندا والولايات المتحدة. تقع منشأتها في مدن رئيسية مثل لندن ونيويورك ولوس أنجلوس وباريس ودبي وبكين وشنغهاي وسيول وطوكيو وسنغافورة وهونغ كونغ. تحتل فنادق ومنتجعات (MHR) المواقع المتميزة حول العالم، وتُقدم العنوان المثالي للمسافرين سواء كانوا رجال أعمال أو سياحًا. وتشكل فنادق ميلينيوم وكوبثورن (M&C) الذراع الفندقية لشركة العقارات العالمية المُدرجة في سوق سنغافورة – شركة سيتي للتطوير المحدودة (City Developments Limited)، والتي تعتبر عضوًا في مجموعة هونغ ليونج (Hong Leong Group).

تدير فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا حاليًا أكثر من 60 فندق، بالإضافة إلى 20 فندق قيد التطوير في جميع أنحاء المنطقة. بدءًا من منشأة واحدة في أبو ظبي، نمت فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا لتشمل العديد من الوجهات المجاورة. كما قامت بتوسيع نطاقها من خلال تكوين شراكات مع أصحاب العقارات ذوي السمعة الطيبة، وأصبحت اليوم معترفًا بها كواحدة من أسرع شركات إدارة الفنادق نموًا في المنطقة. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.millenniumhotels.com.

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