وزعت أكثر من 9000 من المستلزمات الصيفية الأساسية على موظفي التجزئة في اينوك في إطار الحملة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، حملة السلامة الصيفية 2024 والتي هدفت من خلالها لتزويد موظفي التجزئة في المجموعة بمعلومات التوعية اللازمة والأدوات العملية للتعامل مع موسم الصيف بأمان.

هذا وتضمّنت الحملة توزيع أكثر من 9000 من المستلزمات الأساسية للصيف في أماكن الإقامة الثلاثة المملوكة للشركة، وتشمل هذه المستلزمات الآيس كريم وزجاجات المياه والفواكه وحقائب التبريد والمياه المدعمة بالفيتامينات وكريمات الوقاية من الشمس. بالإضافة إلى ذلك، أجرت المجموعة ورشة عمل حول مشروبات الإلكتروليت، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بين الموظفين حول أهمية حصول الجسم على كميات كافية من الماء خلال فصل الصيف.

وتماشياً مع قرار حكومة الإمارات بتنفيذ استراحة منتصف النهار الإلزامية اعتباراً من 15 يونيو 2024 إلى 15 سبتمبر 2024، اختتمت الحملة بتكريم الشركاء الأساسيين الذين ساهموا في نجاحها بما في ذلك شرطة الشارقة ومستشفى "ميدكير رويال التخصصي" ومركز خدمات الصحة المهنية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "تأتي صحة وسلامة كوادرنا العاملة على رأس أولياتنا في إينوك. ويعكس نهجنا الاستباقي لضمان تزويد جميع موظفي التجزئة في اينوك بالتوعية اللازمة خلال موسم الصيف، التزامنا بالحفاظ على صحة وسلامة الموظفين. وتعد حملة السلامة الصيفية 2024 جزءاً لا يتجزأ من القيمة الأساسية لعلامتنا التجارية الرامية لتعزيز وضمان بيئة عمل آمنة لموظفينا في كافة قطاعات أعمال المجموعة."

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة اينوك كانت قد كرّمت 55 موظفاً في حفلها السنوي لجوائز التميز في الصحة والسلامة والبيئة وذلك احتفالاً باليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل 2024.

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من 12500 موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

-انتهى-

#بياناتشركات