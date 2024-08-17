أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة -كشفت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، عن النتائج الأولية لحركة المسافرين لشهر يوليو 2024.

ونقلت الشركة 1.7 مليون ضيف، فيما بلغ متوسط نسبة إشغال المقاعد 89 بالمئة على مدار الشهر.

وبهذه المناسبة قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "خلال شهر يوليو 2024، حققنا نمواً بلغ 33% بالمئة على أساس سنوي في أعداد المسافرين، ما يعكس نمونا المستمر. وارتفعت أعداد المسافرين إلى 10.4 مليون مسافر ما يعني أننا استقبلنا 2.8 مليون ضيف أكثر أو ما يقارب 40% مقارنة بمايو 2023، ليبلغ عدد المسافرين معنا هذا العام 16.8 مليون مسافر.

وتابع: "وعكس عامل الحمولة بنسبة 89% نجاحنا خلال فترة الذروة الصيفية، مع الزيادة المهمة في القدرة الاستيعابية منذ 2023. وأصبح عدد الطائرات المشغّلة 93 طائرة مقارنة بـ78 طائرة في يونيو 2023، مع إضافة 10 وجهات جديدة إلى الشبكة مقارنة بالعام الماضي."

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. تعتبر الاتحاد للطيران أن معالجة أزمة المناخ هي أهم قضية في عصرنا، وقد حصلت على لقب أفضل شركة طيران بيئية لثلاثة أعوام على التوالي منذ 2022 من إيرلاين رايتينغز لتصنيف شركات الطيران. وقد استثمرت الشركة مبالغ ضخمة في الطائرات الموفّرة للوقود. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مع كبرى العلامات التجارية العالمية للطيران ومصنعي المعدات الأصلية، تواصل الاتحاد للطيران سعيها الدؤوب لإزالة الكربون من القطاع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا