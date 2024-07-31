أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مُدن القابضة ش.م.خ (كيو القابضة سابقاً) عن تحقيق أداء مالي استثنائي خلال النصف الأول من عام 2024، وذلك بعد استحواذها الأخير على شركة مُدن العقارية وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك".

وحققت "مُدن القابضة" إيرادات بنحو 2.2 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة بلغت 333% على أساس سنوي، وإجمالي أرباح بقيمة 833.2 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 277% على أساس سنوي. وفي المقابل، سجلت المجموعة ارتفاعاً في صافي الأرباح ليصل إلى 8.74 مليار درهم، والتي نتجت عن مكاسب شرائية نتيجة الاستحواذ على كل من شركة مدن العقارية و"مجموعة أدنيك". وتعتبر هذه الصفقة واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، وترسم مساراً جديداً لطموحات مُدن القابضة نحو المستقبل المتمثلة بترسيخ مكانتها كلاعب رائد في المجال العقاري.

وقال معالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس مجلس إدارة "مُدن القابضة": "إن الأداء القوي لمجموعة مُدن القابضة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري هو انعكاس لنجاح عملية الاستحواذ الأخيرة والتي أضافت أداء متميز في إظهار القيمة المقترحة للاندماج. وأضاف الزعابي: "سيساهم نهج المجموعة الذي يركز على بناء مدن ذكية في رفع جودة الحياة، وبناء مجتمعات ذات مستوى عالمي. وفي الوقت ذاته، ستلعب استثماراتنا الأخرى في كل من قطاع السياحة وتنظيم الفعاليات دوراً هاماً في تقديم تجارب استثنائية، ودعم الجهود الرامية لترسيخ مكانة أبوظبي كنموذج رائد ومبتكر عالمياً في التطوير الحضري ويعكس مكانتها كوجهة سكنية وسياحية واستثمارية ترتقي بجودة حياة المواطنين والمقيمين والزوار."

وقال سعادة عبدالله الساهي، العضو المنتدب لدى "مُدن القابضة": "شكّل الاستحواذ الاستراتيجي التي نفذته مُدن القابضة ونجاحها في مواءمة عملياتها مع مُدن العقارية وأدنيك، مجموعة متنوعة من الإمكانات عبر سلسلة القيمة العقارية، والتي بدورها ستدفع عجلة النمو والتحول في قطاعي السياحة والعقارات ومشهد الأعمال عموماً في أبوظبي. وإن التكامل بين قطاعات أعمالنا المتنوعة يساهم في دفع التحول الاستراتيجي المستمر لنموذج أعمال الشركة، ويفتح آفاقًا جديدة وغير مسبوقة للابتكار في أساليب الحياة العصرية والتقنيات المتقدمة."

من جانبه، قال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لدى "مُدن القابضة": "تتمتع مجموعة مُدن القابضة بمزيج فريد من القدرات والإمكانات عبر مختلف المجالات منها مجال التصميم والتطوير وإدارة العقارات، فضلاً عن كفاءتها العالية في قطاعات الإعلام والضيافة والسياحة وتنظيم الفعاليات من خلال مجموعة أدنيك."

وأضاف أوريجان: "تشكل نتائج الأداء القوية التي حققتها مجموعة مُدن القابضة خلال النصف الأول من العام الجاري، مبيعات بقيمة 7.6 مليار درهم مدعومة بطلب قوي على المشاريع الجديدة، كما أضافت ركائز متينة لتحقيق المزيد من النمو في المستقبل. وستواصل مُدن القابضة من خلال هذا النجاح الذي جاء نتيجة اندماج "كيو القابضة"، و"مُدن العقارية" و"مجموعة أدنيك"، على خلق فرص جديدة وواعدة في مختلف المجالات، وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية والدولية."

المؤشرات الرئيسية:

الرؤية الاستراتيجية:

تم تغيير العلامة التجارية لشركة كيو القابضة إلى "مدن القابضة" من خلال التصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوي في 18 مارس 2024 .

أدى الاستحواذ على شركة مدن العقارية ومجموعة أدنيك والأصول المساعدة في 27 فبراير 2024، إلى تعزيز المكانة المالية لمجموعة مدن القابضة بشكل كبير.

الاستحواذ على شركة مدن العقارية ومجموعة أدنيك والأصول المساعدة في 27 فبراير 2024، إلى تعزيز المكانة المالية لمجموعة مدن القابضة بشكل كبير. تغطي محفظة مُدن القابضة قطاعات مختلفة ومناطق متنوعة، مما يعزز مرونة المجموعة. وتلتزم مدن بدعم تطلعات إمارة أبوظبي على المستويين المحلي والدولي، بما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة .

نمو الأرباح والإيرادات:

ارتفعت الإيرادات إلى نحو 2.2 مليار درهم، محققة نمواً استثنائياً بنسبة بلغت 333% على أساس سنوي، وذلك نتيجة الاستحواذ على كل من مجموعة أدنيك وشركة مدن العقارية، ونمو المبيعات وقوة محفظة الأصول التشغيلية.

ارتفع إجمالي الأرباح إلى 833 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 277% على أساس سنوي.

تعزيز السيولة:

ارتفعت السيولة لدى المجموعة بنسبة 119%، مما أتاح لمجموعة مدن القابضة الاستفادة من الفرص الاستراتيجية ورفد مسيرة النمو.

تحديث القيمة السوقية:

اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغت القيمة السوقية لمجموعة مُدن القابضة 45.94 مليار درهم، بزيادة قدرها 114% على أساس سنوي.

مؤشرات الأعمال الرئيسية:

شهدت مشاريع التطوير العقاري مبيعات قوية بلغت 7.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مع نمو بنسبة 153% على أساس سنوي في حجوزات المبيعات، مدعومة بالطلب القوي على المشاريع الجديدة والمخزون الحالي .

وصلت قيمة الإيرادات المجمعة إلى 22.3 مليار درهم على صعيد المجموعة.

حققت مواقع الفعاليات المختلفة التابعة لمجموعة أدنيك زيادة بنسبة 21% في أعداد الزوار على أساس سنوي.

نبذة عن مجموعة مدن القابضة

تقوم مجموعة "مُدن القابضة" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها بتطوير مجتمعات عصرية نابضة بالحياة، وتجارب ضيافة وأسلوب حياة عصري وفريد، إلى جانب مرافق رياضية عالمية المستوى. وتتمتع المجموعة المدرجة في سوق أبوظبي المالي، والتي تساهم القابضة (ADQ) والشركة العالمية القابضة (IHC) كأغلبية مساهمين فيها برؤية استراتيجية عالمية. ومن خلال محفظة أعمالها الشاملة والمتنوعة في دولة الإمارات، تعمل المجموعة على الاستثمار الاستراتيجي وتعزيز الابتكار على نطاق واسع لا مثيل له، مما يسهم في تشكيل المدن المستقبلية، حيث يتمحور هدفها الرئيسي في تقديم قيمة مستدامة طويلة الأجل، ووضع الأسس لحياة ذكية ومتصلة.

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا