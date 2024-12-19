«زِد» تعلن عن إطلاق حلول تسويقية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تزيد من المبيعات وشراكات مع منصات عالمية مثل تيك توك وسناب شات.

تعلن عن إطلاق حلول تسويقية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تزيد من المبيعات وشراكات مع منصات عالمية مثل تيك توك وسناب شات. الكشف عن لوحة تحكم لوجستية موحدة وشاملة لإدارة الشحنات المحلية والدولية

الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت «زِد»، المنصة الرائدة في مجال تقنيات التجارة الالكترونية وادارة التجزئة بالمملكة العربية السعودية، عن رؤيتها الجديدة "التجارة المتكاملة"، وهي منظومة موحدة تعيد تعريف ادارة تجارة التجزئة في العصر الرقمي. جاء ذلك خلال مؤتمر ”ريبل 2024“، الحدث السنوي الذي نظمته الشركة في حي جاكس في الرياض.

شهد الحدث، الذي يُعد محطة فارقة في مسيرة الابتكار في قطاع التجزئة بالمملكة والمنطقة، بحضور أكثر من 1000 شخصية بينهم نخبة من قادة قطاع التجزئة، وممثلين حكوميين، وعشاق التكنولوجيا، وروّاد الأعمال.

تهدف رؤية "التجارة المتكاملة" إلى توحيد جميع جوانب تجارة التجزئة في منظومة واحدة متكاملة، مما يمكّن التجار من تحقيق مبيعات عبر قنوات متعددة وشحن الطلبات لعملائهم دون عناء من خلال لوحة تحكم موحدة، لتفتح لهم بذلك آفاقاً جديدة للتوسع في الأسواق المحلية والعالمية. كما تمكن المنصة الموحدة التجار من إدارة متاجرهم الإلكترونية والمبيعات عبر قنوات التواصل الاجتماعي وفروعهم من مكان واحد.

التسويق المدعوم بالذكاء الاصطناعي والشراكات العالمية

وخلال مؤتمر ”ريبل 2024“، كشفت «زِد» النقاب عن لوحة تحكم تسويقية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُتيح للتجار تصميم الحملات المستهدفة وإطلاقها وتحسينها بشكل تلقائي.

ومن خلال شراكتها مع سناب شات، توفر «زِد» للتجار أدوات احترافية لتعزيز التفاعل مع المستهلكين وزيادة المبيعات. كما توفر الشراكات مع "سوق تيك توك" و"سوق أمازون" وصولاً سلساً وغير مسبوق إلى الجمهور المناسب في الوقت المناسب.

وشهد المؤتمر أيضاً استعراض أدوات التحليل التنبؤي التي تتيح للتجار توقّع اتجاهات السوق وتحسين عروضهم. حيث تعكس هذه الابتكارات مجتمعة التزام «زِد» بتزويد التجار بحلول متطورة لتحقيق النجاح في سوق تنافسية.

منصة لوجستية موحدة للمبيعات المحلية والدولي

كشفت «زِد» عن لوحة تحكم لوجستية موحدة، وهي أداة تعمل على تبسيط إدارة المخزون وتتبع الشحنات وتنفيذ الطلبات لكل من المبيعات المحلية والدولية.

كما كشفت الشركة عن تعزيز حلولها اللوجستية بميزات جديدة ومحسّنة تشمل تجربة توصيل سلسة تساعد التجار على تلبية توقعات العملاء باستمرار، مع تمكينهم من توسيع نطاق عملياتهم بكفاءة.

صناعة مستقبل التجارة الإلكترونية

أكد "مؤتمر ريبل 2024" على الدور المحوري الذي تلعبه «زِد» في صناعة مستقبل تجارة التجزئة في الخليج، حيث أظهرت قصص نجاح التجار مدى تأثير منصة «زِد» على نمو أعمالهم. ومع توقع وصول حجم قطاع التجزئة في السعودية إلى 82.5 مليار ريال سعودي بحلول عام 2027، تؤكد رؤية "التجارة المتكاملة" على دور «زِد» في قيادة التحوّل في هذا القطاع الحيوي.

وفي هذا الصدد، قال سلطان العاصمي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «زِد»: "رؤية التجارة المتكاملة تهدف إلى تمكين كل رائد أعمال بالأدوات التي يحتاجها للنجاح والازِدهار في العصر الرقمي. فمن خلال توحيد العمليات، والتسويق، والخدمات اللوجستية، وتبسيط منظومة البيع بالتجزئة بأكملها، فإننا نُعيد تعريف معايير التجارة في المنطقة. فكل حل نقدمه مصمم لتعزيز نمو الأعمال."

من جانبه، قال مازن الضراب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للأعمال في «زِد»: " أظهر مؤتمر "ريبل 2024" جهودنا لإزالة الحواجز التقليدية في التجارة. عندما نوفر للتجار الأدوات المناسبة، والدعم، والمنظومة البيئية المتكاملة، يصبحون قوة لا يمكن إيقافها. وهذا يعكس التزامنا بخلق بيئة تتيح لكل رائد أعمال القدرة على المنافسة والنجاح."

وبفضل حزمة حلولها المتكاملة وانسجامها مع رؤية السعودية 2030، تواصل «زِد» إعادة تعريف التجارة، وبناء منظومة مزدهرة تخدم التجار والمستهلكين على حد سواء.

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