توقيع خمس اتفاقيات شراء طاقة، بالإضافة إلى اتفاقيتي شراء مياه، مما أضاف 10.5 جيجاواط من الطاقة المتجددة، و0.4 مليون متر مكعب من المياه إلى محفظة مشاريع الشركة.

تحقيق زيادة بنسبة 16٪ في صافي الأرباح لتصل إلى 1,255 مليون ريال سعودي.

الرياض، المملكة العربية السعودية؛ أعلنت اليوم شركة أكوا باور، المدرجة في السوق المالية السعودية، وأكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، والرائدة في مجال تحول الطاقة، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، عن نتائجها المالية الموحدة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2024.

بلغت الإيرادات التشغيلية للشركة قبل احتساب الانخفاض في القيمة والمصاريف الأخرى، 2,365 مليون ريال سعودي، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 12.5٪ مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2023م، ويعود هذا الارتفاع بشكلٍ رئيس إلى الأرباح المتحققة من الاستثمار في إعادة هيكلة أحد المشاريع إلى جانب الأرباح المتحققة من إعادة تدوير رأس المال.

كما بلغ صافي أرباح الشركة - العائدة إلى مساهمي الشركة الأم - 1,255 مليون ريال سعودي خلال الفترة، مسجلاً زيادة بنسبة 16٪ مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2023م، ونتجت الزيادة بشكل رئيس عن ارتفاع الإيرادات التشغيلية والذي قابله جزئيًا احتساب خسارة الانخفاض في القيمة في إحدى الوحدات التي تعرضت لتوقف قسري لمدة طويلة في أعمالها.

تعليقًا على النتائج المالية، صرح ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور: "تتضمن محفظتنا ستًا وعشرون مشروعًا قيد الإنشاء، وهذا الرقم يمثل أكبر عدد من المشاريع تشهدها الشركة منذ تأسيسها قبل 20 عامًا، ويؤكد على سرعتها في تحقيق النمو من خلال الإغلاقات المالية السريعة، وحجم التدفقات النقدية المستقبلية المتحققة من محفظة مشاريع قوية ومتنوعة ومتجددة".

وأكد أرتشيلي أن أكوا باور ستبقى محافظة على التزامها في تقديم مبادرات التحسين المستمرة لمواجهة التحديات التشغيلية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود لن تثبط من التزام الشركة بتوفير وصول موثوق وفعال من حيث التكلفة للطاقة والمياه، إلى جانب سعيها إلى إحداث تأثيرات إيجابية في القطاعات التشغيلية كافة.

من جهته، قال عبد الحميد المهيدب، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في أكوا باور: "شهدنا خلال الأشهر التسعة أشهر الأولى من عام 2024 تطورًا لافتًا في تنفيذ العديد من المشاريع، حيث حققنا الإغلاق المالي لسبعة مشاريع بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت 31 مليار ريال سعودي، كما شهدنا أيضًا تحقيق إيرادات من المشاريع الجديدة التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 2.2 جيجاواط وحققت تاريخ التشغيل التجاري جزئيًا أو كليًا. كما أن قاعدة مشاريعنا المتنوعة، والمشاريع المستقبلية التي ينتظر تنفيذها من قبل الشركة، والنموذج المرن لأعمالنا، إلى جانب جهودنا المتواصلة للوصول إلى التميز التشغيلي، يمنحنا الثقة في تحقيق أداء مالي ثابت ومستدام على المدى الطويل".

وبرهنت أكوا باور على قوة أدائها خلال العام الحالي 2024 من حيث تطوير المشاريع الجديدة والحالية، حيث تواصل تنمية محفظة مشاريعها في قطاع الطاقة في جمهورية أوزبكستان من خلال التوقيع على اتفاقية شراء الطاقة لمشروع محطة آرال المستقل لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح وتبلغ قدرته الإنتاجية 5 جيجاواط، كما وقعت اتفاقيات شراء الطاقة للمرحلة الرابعة من سلسلة مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، التي تم تحقيق الإغلاق المالي لها في غضون ثلاثة أشهر فقط، مما يضيف 5.5 جيجاواط أخرى للقدرة الإنتاجية لمحفظتنا من محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية. وفيما يتعلق بمحطات المياه، وقعت الشركة اتفاقية شراء مياه لمشروع حمرية المستقل للمياه، والذي سينتج عند استكماله 410,000 متر مكعب من المياه يوميًا. بالإضافة إلى ذلك، تواصل أكوا باور تطوير نموذج أعمالها، حيث نجحت في تمديد اتفاقيات شراء الطاقة والمياه لمشروع بركاء المستقل لإنتاج المياه والكهرباء في عُمان.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2024، حققت الشركة أيضًا الإغلاق المالي لسبعة مشاريع بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت 31 مليار ريال سعودي بما في ذلك المرحلة الرابعة من سلسلة مشاريع صندوق الاستثمارات العامة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومحطات طيبة والقصيم للتوربينات الغازية التي تعمل بتقنية الدورة المركبة في المملكة العربية السعودية، ومحطة طشقند للطاقة الشمسية الكهروضوئية في جمهورية أوزبكستان، ومحطة حصيان لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أخيرا، نود الإشارة إلى أنه تم تشغيل مشاريع أخرى بقدرة إنتاجية 2.4 جيجاواط خلال التسعة أشهر الماضية، وأبرزها مشروع الرس للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 700 ميجاواط، مما يبرهن على قدرة أكوا باور في تطوير مشاريع كبيرة، حيث تم الانتهاء من أعمال البناء في المشروع خلال ثمانية عشر شهرا فقط.

وتتوفر القوائم المالية الأولية للشركة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 الصادرة عن شركة كي بي إم جي للخدمات المهنية (محاسبون قانونيون معتمدون)، وتقرير المستثمرين الذي يتضمن مناقشة وتحليل الإدارة للنتائج المالية، على صفحة علاقات المستثمرين في الموقع الإلكتروني للشركة، ويمكن الوصول إليها من خلال الرابط http://acwapower.com/en/investor-relations/.

كما تستضيف الشركة مؤتمرًا عبر الهاتف لمناقشة النتائج المالية ومستجدات الأعمال يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر 2024 الساعة، 15:35 بتوقيت السعودية / 12:35 بتوقيت غرينتش.

نبذة عن أكوا باور

أكوا باور (رمز تداول: 2082)، هي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وأكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، وأول شركة تعمل في إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما أنها رائدة في مجال تحول الطاقة. ويعمل لدى الشركة التي تم تسجيلها وتأسيسها في عام 2004 في الرياض، المملكة العربية السعودية أكثر من 4000 موظف، وتمارس أعمالها في الوقت الحالي في 12 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة مشاريعها 89 مشروعاً قيد التشغيل أو في مرحلة من التطوير أو الإنشاء بقيمة استثمارية تبلغ 347.9 مليار ريال سعودي (92.8 مليار دولار أمريكي)، والقدرة على توليد 62.2 جيجاواط من الطاقة وإدارة 8.1 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، والتي يتم تسليمها بكميات كبيرة لتلبية الاحتياجات الضرورية لمرافق الدولة والصناعات على المدى الطويل، كما توفر المياه والكهرباء لجهات خارجية بموجب عقود شراء ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

للمزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط: www.acwapower.com