توزيع أعلى أرباح سنوية في تاريخ الشركة بواقع 54 فلساً للسهم الواحد، بزيادة قدرها 59% على أساس سنوي

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) ش.م.ع، عن نتائجها المالية للربع الرابع والسنة المالية 2024. وحققت الشركة نمواً قوياً في الإيرادات السنوية بنسبة 7.3% فيما بلغ هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 44.2% ليتوسع بزيادة قدرها 1.7 نقطة مئوية، وارتفع مستوى الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 11.6%. وتعكس هذه النتائج السنوية القوية الأداء المالي الاستثنائي للشركة خلال العام الماضي ونجاحها في تنفيذ مبادراتها وبرامجها الاستراتيجية، حيث تجاوزت النتائج المالية المسجلة توقعات الشركة لأداء عملياتها خلال العام 2024. كما يعكس نمو صافي الأرباح بنسبة 49.1% وبلوغه مستوى قياسياً عند 2.5 مليار درهم إماراتي قدرة الشركة على تعزيز نمو الإيرادات وزيادة معدلات الربحية. وبفضل هذا الأداء المالي اللافت والميزانية العمومية القوية التي تتمتع بها الشركة، فقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نهائية بواقع 34 فلساً للسهم الواحد، مما يرفع الأرباح الموزعة عن العام بأكمله إلى 54 فلساً للسهم الواحد، مما يمثل أعلى توزيعات أرباح في تاريخ شركة دو، وهو الحد الأقصى المسموح به وفقاً لسياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة.

أبرز الأحداث خلال السنة المالية 2024:

تعزيز مكانة الشركة وحصتها في السوق، وتنويع مزيج الإيرادات مما أدى إلى نمو الإيرادات بنسبة 7.3% لتصل إلى 14.6 مليار درهم إماراتي

تحقيق معدلات استثنائية من الربحية مع ارتفاع الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 11.6% لتصل إلى 6.5 مليار درهم إماراتي، وزيادة هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 1.7 نقطة مئوية إلى 44.2%، وتسجيل صافي الربح نمواً قياسياً بنسبة 49.1% إلى 2.5 مليار درهم إماراتي

عودة النفقات الرأسمالية إلى مسارها الطبيعي بكثافة رأسمالية بلغت 14.0%

زيادة التدفق النقدي من العمليات التشغيلية بنسبة 23.0% ليصل إلى 4.4 مليار درهم إماراتي، مما يعكس التدفقات النقدية العالية للأعمال

إبرام شراكة استراتيجية مع مجموعة "أورانج" ومجموعة "تليفونيكا" لدفع عجلة الابتكار وتسريع وتيرة النمو

وفي معرض حديثه عن النتائج المالية، قال مالك سلطان آل مالك، رئيس مجلس إدارة شركة (دو): "حققت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة في عام 2024 تقدماً كبيراً ولافتاً في إطار استراتيجيتها ورؤيتها لمواصلة تقديم خدمات وحلول رقمية متكاملة تتجاوز خدمات الاتصال التقليدية، وقد كان هذا التقدم مدعوماً بالمناخ الاقتصادي المتميز والمرن الذي تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة وأجندتها الرقمية الطموحة. وقد أسهم إطلاق علامتينا التجاريتين الفرعيتين du Tech وdu Infra في تنويع محفظة خدماتنا ومنتجاتنا المقدمة لعملائنا من المؤسسات، وتعزيز قدرتنا على تلبية احتياجات مختلف فئات عملائنا في السوق. كما ساهمت منصتنا المبتكرة du Pay في إحداث تحولات إيجابية ملحوظة في مشهد الخدمات المالية الرقمية في الدولة عبر تمكينها جميع المستخدمين من الوصول إلى منتجات وخدمات مالية تلبي تطلعاتهم على نحو سلس وآمن. وتمثل اليوم شبكاتنا المتطورة للهاتف المتحرك والثابت، والتي تقدم الدعم لنحو 10 ملايين مشترك، دعامة وركيزة أساسية للاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، ما يسلّط الضوء على نجاح استراتيجيتنا الرقمية التي تتمحور حول تلبية متطلبات عملائنا. وسنواصل التركيز على توفير أحدث التقنيات والحلول الرقمية وإبرام شراكات استراتيجية مع الشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا على مستوى العالم، بما يدعم رؤيتنا وأهدافنا المتمثلة بأن نكون الشريك المفضّل والموثوق به من جانب عملائنا من المؤسسات في رحلتهم نحو مواكبة متطلبات العصر الرقمي".

وأضاف آل مالك: "وعلى صعيد النتائج المالية، فقد أسهم التنفيذ الدقيق والمدروس لاستراتيجية أعمالنا في تسجيل أداء استثنائي في عام 2024، حيث حققنا إيرادات قوية ومستوى قياسياً في صافي الربح، وبناءً على هذه النتائج، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نهائية بواقع 34 فلساً للسهم الواحد، مما يرفع الأرباح الموزعة عن العام بأكمله إلى 54 فلساً للسهم الواحد، وهو ما يمثل أعلى توزيعات أرباح في تاريخ شركة دو. وتظل توقعاتنا لأداء عملياتنا في المستقبل إيجابية، حيث نواصل التركيز على تسريع وتيرة تحولنا، واعتماد أحدث التقنيات الناشئة، وتعزيز مكانتنا في مجال خدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتلبية المتطلبات المتطورة في السوق. ونحن واثقون بقدرتنا على دفع عجلة النمو المستدام وخلق المزيد من القيمة لمساهمينا مع التركيز في الوقت نفسه على رسم ملامح المستقبل المدعوم بأحدث التقنيات والحلول الرقمية والذي نتطلع إليه في دولة الإمارات العربية المتحدة".

ومن جانبه قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة (دو): "شكلت سنة 2024 لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة محطة مهمة واستثنائية بكل المقاييس، حيث سجلنا أداءً مالياً قياسياً وحققنا إنجازات تشغيلية واستراتيجية لافتة في رحلتنا نحو المستقبل الرقمي. كما تمكنت الشركة من ترسيخ مكانتها كمزود رائد في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، من خلال تركيزها المستمر على دفع حدود الابتكار عبر طرح خدمات متطورة وخلق مسارات جديدة للإيرادات، فضلاً عن تحسين البنية التحتية لشبكاتنا، وتعزيز استراتيجيتنا الرقمية الهادفة إلى توفير تجارب استثنائية لمختلف فئات عملائنا. وشملت أبرز الإنجازات التي حققناها خلال العام المنصرم إطلاق العلامتين التجاريتين الفرعيتين du Tech و du Infra، إضافة إلى أحدث حلولنا في مجال التكنولوجيا الماليةdu Pay ، هذا إلى جانب نجاحنا في نشر أول شبكة داخلية من الجيل الخامس المتقدم في منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف الحساوي: "كما شهدت سنة 2024 تصنيف دو كثالث أقوى علامة تجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل براند فاينانس، ما يعكس حضورنا القوي ومكانتنا المتميزة في السوق، ويشكل دليلاً على الثقة التي نحظى بها من جانب عملائنا. ويعود الفضل في تحقيق هذه النتائج المتميزة إلى الجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء الإدارة العليا للشركة والتفاني المستمر من جانب فرقنا وموظفينا عبر جميع الأقسام، حيث أثمرت هذه الجهود عن تسجيل نمو لافت في إيراداتنا السنوية بنسبة 7.3% لتصل إلى 14.6 مليار درهم إماراتي، ونمو قياسي في صافي أرباحنا بنسبة 49.1% إلى 2.5 مليار درهم إماراتي، مما دفع مجلس الإدارة للتوصية بزيادة توزيعات الأرباح بنسبة 59%. ونتطلع خلال العام القادم والسنوات المقبلة إلى مواصلة دفع عجلة التحول الرقمي وتنويع مصادر إيراداتنا، إلى جانب تعزيز البنية التحتية لشبكاتنا وتوسيع نطاق شراكاتنا، بما يضمن لنا تعزيز كفاءة عملياتنا التشغيلية وتعزيز النمو المربح وخلق قيمة مستدامة لمساهمينا وعملائنا".

قاعدة المشتركين

نمت قاعدة عملاء الهاتف المتحرك في الربع الرابع بنسبة 4.2% على أساس سنوي لتصل إلى 8.9 مليون مشترك، حيث بلغ صافي المشتركين الجدد 600 ألف مشترك جديد في الربع الرابع. كما نمت قاعدة عملاء الدفع الآجل بنسبة 10.0% على أساس سنوي لتصل إلى 1.8 مليون مشترك بفضل المبادرات التجارية والخدمات والعروض الجاذبة التي طرحتها الشركة لعملائها من المؤسسات مثل الباقات غير المحدودة المصممة للشركات الصغيرة والمتوسطة وباقات خدمات الدفع الآجل الجديدة للعملاء من المؤسسات الكبيرة، بالإضافة إلى العروض الجديدة للعملاء الأفراد، مثل باقة الدفع الآجل الحصرية للمواطنين الإماراتيين. كما نمت قاعدة عملاء الدفع المسبق بنسبة 2.9% على أساس سنوي لتصل إلى 7.1 مليون مشترك مدفوعة بالعروض والخدمات الجذابة التي قدمتها الشركة لفئات عدة من المقيمين مثل العروض المصممة خصيصاً للعمال ذوي الياقات الزرقاء والعروض الجذابة المخصصة لعملاء خدمة du Pay بالإضافة إلى الاستفادة من الانتعاش المحلوظ للقطاع السياحي من خلال تقديم خدمات وعروض تتناسب مع متطلبات السياح مثل خدمة الشريحة المدمجة e-sim للزوار ومكافأة الترحيب بالزوار وباقات البيانات المحسنة.

بالإضافة إلى الاستفادة من الانتعاش المحلوظ للقطاع السياحي من خلال تقديم خدمات وعروض تتناسب مع متطلبات السياح مثل خدمة الشريحة المدمجة للزوار ومكافأة الترحيب بالزوار وباقات البيانات المحسنة. شهدت قاعدة عملاء الهاتف الثابت نمواً قوياً بنسبة 12.8% على أساس سنوي لتصل إلى 682 ألف مشترك، حيث بلغ صافي المشتركين الجدد 27 ألف مشترك في الربع الرابع، ما يرفع إجمالي عدد المشتركين الجدد على مدار الاثني عشر شهراً الماضية إلى 78 ألف مشترك، وذلك بفضل نمو الطلب على خدمات شبكة الألياف الضوئية والاتصال اللاسلكي المنزلي بما في ذلك الألعاب اللاسلكية المنزلية والعروض الجذابة التي طرحتها العلامة التجارية "فيرجن موبايل" التابعة للشركة، إضافة إلى تحسن حصتنا السوقية في قطاع خدمات الهاتف الثابت.

أبرز النتائج المالية في الربع الرابع والسنة المالية 2024

نمت إيرادات الشركة في الربع الرابع بنسبة 8.8% على أساس سنوي لتصل إلى 3.9 مليار درهم إماراتي. وبلغت الإيرادات السنوية 14.6 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 7.3% على أساس سنوي، متجاوزة بذلك توقعات الشركة بتحقيق معدل نمو يتراوح بين 5 و7%، حيث تم تسجيل نمو ملحوظ عبر مختلف قطاعات أعمال الشركة. ويعود هذا النمو القوي في الإيرادات إلى الانتعاش الملحوظ في بيئة الأعمال وحصتنا السوقية المتنامية في مجال خدمات الهاتف المتحرك والثابت، بالإضافة إلى توسيع نطاق محفظة خدماتنا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ارتفعت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك في الربع الرابع بنسبة 8.0% على أساس سنوي لتصل إلى 1.7 مليار درهم إماراتي. وشهدت الإيرادات السنوية لخدمات الهاتف المتحرك نمواً بنسبة 7.3% لتصل إلى 6.5 مليار درهم إماراتي مدفوعة في المقام الأول بنمو قاعدة العملاء - بما في ذلك انتعاش الأنشطة السياحية - و تحسن مزيج الإيرادات إلى جانب النمو القوي في شريحة خدمات الدفع الآجل والتركيز على المنتجات التي تتميز بمتوسط ​​عائد مرتفع من كل مستخدم.

بما في ذلك انتعاش الأنشطة السياحية و تحسن مزيج الإيرادات إلى جانب النمو القوي في شريحة خدمات الدفع الآجل والتركيز على المنتجات التي تتميز بمتوسط ​​عائد مرتفع من كل مستخدم. ارتفعت إيرادات خدمات الهاتف الثابت في الربع الرابع بنسبة 9.8% على أساس سنوي لتصل إلى 1.0 مليار درهم إماراتي. وارتفعت الإيرادات السنوية لخدمات الهاتف الثابت بنسبة 6.0% على أساس سنوي إلى 4.0 مليار درهم إماراتي مدفوعة بالنجاح المستمر لخدمات الاتصال اللاسلكي المنزلي، وباقات النطاق العريض للمؤسسات بما في ذلك العقود المبرمة مع المؤسسات الكبيرة إضافة إلى التوسع المستمر لشبكة الهاتف الثابت في مناطق جديدة، مما عوض جزئياً التأثير السلبي الناتج عن إنهاء عقد مجموعة قنوات beIN في نهاية الربع الثاني من عام 2023.

في نهاية الربع الثاني من عام 2023. ارتفعت "الإيرادات الأخرى" في الربع الرابع بنسبة 9.3% على أساس سنوي إلى 1.1 مليار درهم إماراتي. ونمت "الإيرادات الأخرى" في السنة المالية 2024 بنسبة 8.7% إلى 4.1 مليار درهم إماراتي مدفوعة بالنمو القوي الذي شهدته وحدة أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشركة، ما يسلط الضوء على نجاح استراتيجية الشركة بتنويع مصادر إيراداتها خارج نطاق خدمات الاتصال الأساسية التي تقدمها للعملاء. كما كان ارتفاع "الإيرادات الأخرى" مدفوعاً بالنمو الذي شهدته قاعدة المشتركين في خدمات الهاتف المتحرك، مما أدى إلى ارتفاع إيرادات الربط البيني، وارتفاع إيرادات خدمات التجوال نتيجة زيادة تدفق السياح إلى الدولة وزيادة مبيعات الهواتف المتحركة مع إطلاق هاتف iPhone16 .

ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الرابع بنسبة 10.6% إلى 1.6 مليار درهم إماراتي، بهامش ربح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 40.8%. وارتفعت الأرباح السنوية قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 11.6% إلى 6.5 مليار درهم إماراتي، بهامش ربح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 44.2%، بتحسن بواقع 1.7 نقطة مئوية مقارنة بالسنة المالية 2023 ليتجاوز بذلك التوقعات المعدلة للشركة بتسجيل هامش بأعلى من 43%. ويعود هذا النمو في الهامش بشكل رئيسي إلى الزيادة القوية التي شهدتها الإيرادات وتحسن مزيجها مع ارتفاع حصة إيرادات خدمات الدفع الآجل، وانخفاض تكاليف خدمات المصادقة، وتحسن تكلفة خدمات المحتوى، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لحالة استثنائية غير متكررة شهدتها الشركة في الربع الثالث من عام 2024. وقد تم تعويض ذلك جزئياً بشكل خاص عبر التأثير المخفف لزيادة مبيعات الأجهزة، إضافة إلى ارتفاع النفقات المتعلقة بتحديث البنية التحتية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات في الشركة بهدف تقديم أفضل التجارب الرقمية للعملاء، والارتفاع في نفقات عمليات التسويق لدعم المبادرات والبرامج التجارية التي تهدف إلى توسيع شريحة العملاء ذات القيمة العالية.

ارتفع صافي الربح في الربع الرابع بنسبة 47.5% على أساس سنوي إلى 585 مليون درهم إماراتي. وبلغ صافي الربح السنوي 2,488 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 49.1% على أساس سنوي، مما يعكس الأداء القوي للأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وفعالية إدارة السيولة النقدية التي أدت إلى تحسين الدخل المرتبط بالفوائد، وعودة تكاليف الإهلاك والاستهلاك إلى المستوى الطبيعي، مما يعكس بدوره العودة التدريجية لنفقاتنا الرأسمالية الأساسية إلى مسارها الطبيعي، هذا بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لآلية احتساب وسداد رسوم حق الامتياز الاتحادي وضريبة الشركات. ويسلط هذا الأداء القوي الضوء على نجاح الشركة في تعزيز التوسع في الإيرادات وتحقيق النمو المربح.

بلغ الإنفاق الرأسمالي في الربع الرابع 729 مليون درهم إماراتي (مقارنةً بـ 759 مليون درهم إماراتي في الربع الرابع من سنة 2023). وبلغت النفقات الرأسمالية في السنة المالية 2024 نحو 2.0 مليار درهم إماراتي، في حين انخفضت الكثافة الرأسمالية إلى 14.0%، وهو ما يمثل انخفاضاً عن مستويات الذروة حيث تم إنجاز الجزء الأكبر من الالتزامات الاستثمارية في مجال توسيع نطاق شبكة الجيل الخامس (بلغت الكثافة الرأسمالية في السنة المالية 2023: 16.1%). وتركز استثمارات الشركة في مجال شبكة الجيل الخامس حالياً على عمليات تكثيف التغطية وتعزيزها في المناطق الداخلية، فضلاً عن نشر شبكة الألياف الضوئية في المشاريع العقارية والمناطق الجديدة والحالية، إضافة إلى مواصلة تنفيذ برامج التحول في أنظمة تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للشبكات والاستفادة من الحلول المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي لرفع مستويات الكفاءة وتوفير أفضل التجارب للعملاء.

مليار درهم إماراتي، في حين انخفضت الكثافة الرأسمالية إلى 14.0%، وهو ما يمثل انخفاضاً عن مستويات الذروة حيث تم إنجاز الجزء الأكبر من الالتزامات الاستثمارية في مجال توسيع نطاق شبكة الجيل الخامس (بلغت الكثافة الرأسمالية في السنة المالية 2023: 16.1%). وتركز استثمارات الشركة في مجال شبكة الجيل الخامس حالياً على عمليات تكثيف التغطية وتعزيزها في المناطق الداخلية، فضلاً عن نشر شبكة الألياف الضوئية في المشاريع العقارية والمناطق الجديدة والحالية، إضافة إلى مواصلة تنفيذ برامج التحول في أنظمة تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للشبكات والاستفادة من الحلول المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي لرفع مستويات الكفاءة وتوفير أفضل التجارب للعملاء. ارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية في الربع الرابع (الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك – النفقات الرأسمالية) بنسبة 26.8% إلى 852 مليون درهم إماراتي، في حين بلغ التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية في السنة المالية 2024 نحو 4.4 مليار درهم إماراتي، وهو ما يعكس نمو الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وعودة النفقات الرأسمالية إلى مسارها الطبيعي. وتظل أعمال الشركة ذات تدفقات نقدية عالية، مما يعزز الوضع المالي للشركة وميزانيتها العمومية القوية. وهو ما يمنح الشركة مرونة كبيرة للاستثمار في تعزيز نموها المستقبلي وزيادة توزيعات الأرباح.

(الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك – النفقات الرأسمالية) بنسبة 26.8% إلى 852 مليون درهم إماراتي، في حين بلغ التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية نحو 4.4 مليار درهم إماراتي، وهو ما يعكس نمو الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وعودة النفقات الرأسمالية إلى مسارها الطبيعي. وتظل أعمال الشركة ذات تدفقات نقدية عالية، مما يعزز الوضع المالي للشركة وميزانيتها العمومية القوية. وهو ما يمنح الشركة مرونة كبيرة للاستثمار في تعزيز نموها المستقبلي وزيادة توزيعات الأرباح. أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نهائية بواقع 34 فلساً للسهم الواحد، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح التي أوصى بها مجلس الإدارة عن العام 2024 إلى 54 فلساً للسهم الواحد، بزيادة قدرها 58.8% على أساس سنوي مما يمثل نسبة توزيع أرباح قدرها 98%، ويعكس ذلك التزام الشركة بتعزيز وخلق المزيد من القيمة للمساهمين.

نبذة عن دو

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل مدعوم بأحدث التقنيات والابتكارات الرقمية، حيث ترسخّ الشركة ريادتها في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية المتكاملة، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المتحرك، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصال وتوفير أحدث التقنيات للعملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة الجودة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من مواكبة التحولات في المشهد الرقمي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لدعم تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الأعمال وتعزيز ازدهار المجتمع، بما يسهم في بناء مستقبل متقدم رقمياً وأكثر اتصالاً في المنطقة، ودفع عجلة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

-انتهى-

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