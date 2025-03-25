انخفاض إجمالي الديون للممولين بمقدار 757 مليون درهم إماراتي، بما في ذلك تسوية الديون التي تضمنت تخفيض الديون بقيمة 238 مليون درهم إماراتي وأسفرت عن مكاسب صافية بقيمة 45 مليون درهم إماراتي.

التوصل لاتفاق مع الممولين الستة المتبقين بشأن خطة سداد الديون المتبقية البالغة 971 مليون درهم إماراتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أملاك للتمويل اليوم عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث ركزّت الشركة على إدارة عملياتها وميزانيتها العمومية في دولة الإمارات العربية المتحدة بكفاءة.

وحققت الشركة أرباحاً صافية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بلغت 52 مليون درهم إماراتي، مقارنةً بـ 259 مليون درهم إماراتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وارتفعت إيرادات أملاك من أنشطة أعمال التمويل والاستثمار لعام 2024 بنسبة 10% لتصل إلى 135 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 122 مليون درهم إماراتي في عام 2023. وانخفض إجمالي إيرادات أملاك لعام 2024 بنسبة 23% لتصل إلى 347 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 452 مليون درهم إماراتي في العام السابق.

وانخفضت التكاليف التشغيلية لشركة أملاك للتمويل بنسبة 20% في عام 2024 لتصل إلى 119 مليون درهم إماراتي، مقارنةً بـ 149 مليون درهم إماراتي في العام السابق.

واستمر نجاح عمليات تسوية الديون من خلال النقد ونتج عنها تسوية ديون اثنين من الممولين بالكامل خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وسجلت الشركة مكاسب بقيمة 45 مليون درهم إماراتي (مقارنةً بـ 174 مليون درهم إماراتي في عام 2023) من إجراءات تسوية الديون، كما نجحت في تخفيض الديون بقيمة 238 مليون درهم إماراتي.

وواصلت الشركة تنفيذ التزاماتها بكفاءة، بما في ذلك تسديد 519 مليون درهم إماراتي للممولين. تم التوصل إلى اتفاق مع باقي الممولين وعددهم ستة بشأن خطة سداد المبلغ المستحق البالغ 971 مليون درهم إماراتي. وقامت أملاك للتمويل منذ عملية إعادة الهيكلة بتسوية 91٪ من التزامات الودائع الإسلامية، بما في ذلك أداة المضاربة المتعلقة بالممولين.

وشهدت استثمارات شركة أملاك للتمويل في مصر انخفاضاً في قيمة الجنيه المصري أمام الدرهم الإماراتي، مما أثر على المركز المالي للمجموعة، في حين حقق الاستثمار في المملكة العربية السعودية عائداً بقيمة 9 ملايين درهم إماراتي.

وفي إطار تعليقه على هذه النتائج، قال السيد جمال حامد المرّي، رئيس مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل ش.م.ع: "كان عام 2024 يتسم بالإدارة الحكيمة والاستراتيجية. على الرغم من التحديات، لقد عززنا مركزنا بالتركيز على الكفاءة التشغيلية والإدارة الرشيدة للديون. هذه الجهود جعلتنا نواكب تطورات السوق بثقة. وبالنظر إلى المستقبل، نؤكد التزامنا باستغلال الفرص المتاحة في قطاع العقارات المزدهر بدولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على خلق قيمة مستدامة وطويلة الأجل، وهو ما سيدفع نمو أملاك للتمويل في المستقبل. نحن ملتزمون بتحقيق قيمة مضافة لأصحاب المصلحة لدينا، والمساهمة في تقدم القطاع.".

بدوره قال السيد عارف البستكي، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل ش.م.ع: "أظهرت الشركة مستوىً عالٍ من المرونة والوحدة بما يمهد الطريق لظروفٍ أفضل خلال العام القادم. وبالرغم من التحديات المالية التي يفرضها وضع السوق، نواصل تحقيق رؤيتنا ونحرز تقدمًا ملحوظاً في ملف إدارة الديون، والذي سيكون محور تركيزنا الأساسي لعام 2025 بما يتيح لنا التحول نحو نموذج أعمال جديد. ، بجانب مواصلتنا هذا العام اغتنام الفرص المتاحة لتحقيق أهدافنا طويلة الأجل. وننطلق في ذلك كله من إيماننا العميق بقدرة الابتكار على تحقيق القيمة المستدامة التي ننشدها جميعاً. وقد حققت أملاك إنجازات مهمة في ديسمبر 2024، بما في ذلك تسوية الالتزامات المستحقة لاثنين من أصل ثمانية ممولين بنسبة تسوية ديون بلغت 70%، والتي حققت ربحاً صافياً بلغ 45 مليون درهم. وقد عزّز ذلك وضعنا المالي ومكّننا من توجيه تركيزنا نحو الفرص المستقبلية".

عن شركة أملاك للتمويل ش.م.ع:

منذ تأسيسها في نوفمبر 2000 كأول مقدم لخدمات التمويل في المنطقة، قدمت أملاك للتمويل لعملائها منتجات وحلول تمويل عقاري مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية تم تصميمها لتلبية الطلبات المتطورة بشكل سريع في السوق.

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