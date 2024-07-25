تسجيل نمو قوي في إيرادات المبيعات بنسبة 36.1% على أساس سنوي لتصل إلى 189.72 مليون درهم إماراتي، ونمو الأرباح التشغيلية بنسبة 67.3% على أساس سنوي إلى 24.3 مليون درهم إماراتي.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ايزي ليس ((ADX: EASYLEASE، الشركة الرائدة في حلول التنقل، وهي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة (ADX:IHC) ومقرها أبوظبي، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2024 للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، حيث بلغت الإيرادات 189.72 مليون درهم إماراتي، بزيادة كبيرة قدرها 36.1٪ على أساس سنوي مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، بينما ارتفع إجمالي الأرباح التشغيلية بنسبة 67.3٪ على أساس سنوي ليصل إلى 24.3 مليون درهم إماراتي.

خلال نفس الفترة، سجل صافي الربح بعد الضريبة 18.24 مليون درهم إماراتي، مقارنة بـ 16.38 مليون درهم إماراتي في الفترة المماثلة السابقة، بزيادة بلغت 11.3%. ويعكس هذا النمو مدى كفاءة الاستثمارات الاستراتيجية للشركة في مجال التكنولوجيا والبنية التحتية وقوة خططها التوسعية في السوق وأنشطة الأعمال الجديدة في مجال التنقل، والتي تعتبر أساسية لدعم النمو على المدى الطويل وفرصة لترسيخ مكانة ايزي ليس الرائدة في مشهد التنقل السريع التطور.

وفي المقابل، بلغ إجمالي الأصول 478.98 مليون درهم إماراتي بحلول 30 يونيو 2024، مقارنة مع 376.21 مليون درهم إماراتي في بداية العام، مما يؤكد على المكانة المالية القوية للشركة والتزامها بتعزيز كفاءاتها التشغيلية وتوسيع حضورها في السوق.

وفي هذا السياق، قال مطر سهيل علي اليبهوني، رئيس مجلس إدارة إيزي ليس: "يجسد هذا الأداء الاستثنائي في النصف الأول من العام مدى قوة عروض شركتنا التي تتوافق مع متطلبات السوق الإماراتية. كما تشير هذه النتائج إلى قوة أعمالنا، التي ترسي أسساً متينة لتحقيق النمو المستدام على المدى البعيد، وتمكننا من بلوغ أهداف النمو الطموحة التي حددناها لبقية العام 2024 وما بعده."

ويواصل قطاع التنقل في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي تسجيل وتيرة نمو لافتة بما يشمل الخدمات اللوجستية وحلول النقل وخدمات التأجير والبنية التحتية. وجاء هذا النمو نتيجة التطور الملحوظ في البنية التحتية والطلب المتزايد على الحلول ذات الكفاءة العالية والقابلة للتطبيق على نطاق واسع ضمن مختلف القطاعات.

وتعليقاً على ذلك، قال أحمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة إيزي ليس: "قمنا بتصميم خططنا الاستراتيجية بشكل يكفل خلق منظومة شاملة قادرة على تلبية الاحتياجات المتنوعة لقطاعات التنقل المختلفة، إذ تجمع بين التقنيات الحديثة في مجال التنقل وآخر الابتكارات في مجال المركبات الكهربائية. ونهدف لتوسيع نطاق وصولنا إلى مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال اغتنام الفرص الجديدة وتحسين الكفاءة التشغيلية ودفع عجلة النمو المستدام. وبما يتوافق مع مكانة دولة الإمارات العربية كمركز عالمي رائد للتجارة ونقطة اتصال مهمة على مستوى العالم، وستواصل ايزي ليس الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية بينما يكمل فريقنا عمله الدؤوب من أجل تلبية احتياجات المستهلكين بما يتجاوز التوقعات. ولا شك أن التزامنا بالابتكار والنمو الاستراتيجي هو عنصر أساسي في تعزيز قدرتنا على التنبؤ باتجاهات السوق. وكسب ثقة المساهمين والارتقاء بباقة أعمالنا لمستويات جديدة من النجاح والتفوق.

وتعمل ايزي ليس على تسخير قدرات التقنيات المبتكرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية لعملاء الشركة، وتقديم حلول أكثر سرعة وكفاءة واستدامة ضمن مختلف مجالات التنقل.

عن ايزي ليس: نبذة عن إيزي ليس

تأسست «إيزي ليس» في عام 2011، وهي شركة مدرجة في سوق أبوظبي المالي الثاني أو الموازي تحت الرمز: EasyLease، وتعمل كشركة تابعة للشركة العالمية القابضة. وتعد الشركة رائدة في مجال خدمات حلول التنقل المتكاملة، وتوفر خدماتها لكافة قطاعات الأعمال شاملة لشركات التجارة الإلكترونية والتوصيل والخدمات اللوجستية والبريد السريع ومنصات مقدمي خدمات الطعام، حيث يضم أسطول الشركة ما يزيد عن 25,000 مركبة، ليشكل بذلك واحداً من أكبر الأساطيل في دولة الإمارات.

تواصل الشركة تعزيز وتوسيع حضورها وعملياتها ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخاصة منطقة الخليج العربي، مع التركيز على توظيف الابتكار واعتماد الكفاءة كنهج في كافة خدمات التنقل المتكاملة. تقدم شركة إيزي ليس خدمات وحلول تأجير مرنة للمركبات، مصممة خصيصاً لتلبي متطلبات التنقل لكافة قطاعات الأعمال والشركات. هذا وتضع الشركة العملاء في صميم أولوياتها، حيث تحرص على توظيف أحدث التقنيات المتطورة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي لضمان ريادتها وتفوقها في صناعة خدمات النقل.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 بصفتها جزءًا من مبادرة لتنويع قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتطويرها، وقد نمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية يبلغ قدرها 876 مليار درهم إماراتي اعتباراً من 31 مارس 2024. تسعى الشركة العالمية القابضة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي من خلال ما بات الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. وتعتبر الشركة العالمية القابضة مدرجة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 "فاداكس 15"، وتمثل أكبر 15 شركة وأكثرها سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتتمثل أهداف الشركة العالمية القابضة بكل وضوح في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية ودمج الأعمال. تسعى الشركة العالمية القابضة، التي تضم أكثر من 900 شركة تابعة، إلى توسيع أصولها وتنويعها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة الأصول، والرعاية الصحية، والعقارات والإنشاءات، والملاحة البحرية والتجريف، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية، إنتاج الأغذية وخدماتها والمرافق والخدمات.

ومن خلال استراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تعمل الشركة العالمية القابضة على تحقيق التآزر التشغيلي وتعظم كفاءة التكلفة عبر جميع القطاعات - كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. مع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تركز الشركة العالمية القابضة على المرونة والابتكار وإعادة تحديد السوق لنفسها ولعملائها وشركائها.

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