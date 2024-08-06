ارتفاع إيرادات تمويل الشركات والاستشارات بنسبة 74 %

إطلاق خدمة التداول في الأسالأمريكية واق ، مما يتيح فرصًا استثمارية جديدة .

توسع في تقديم خدمات السيولة من خلال عقود مبرمة مع كبرى الشركات المحلية.

دبي الامارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الرمز ش.م.ع (ALRAMZ:UH)، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2024 ، حيث سجلت الشركة صافي ربح قدره 2.4 مليون درهم.

شهدت الأسواق تحديات جمة ناجمة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية. وعلى الرغم من بيئة السوق الراكدة واصلت المجموعة الحفاظ على إيراداتها التشغيلية ، مما يدل على مرونتها وقدرتها على التكيف حيث ارتفعت جودة الأرباح المعدلة للاستثمارات بنسبة 49% مقارنة بالفترة السابقة للعام المنصرم.

الإنجازات الكبرى في توفير السيولة: حققت الرمز تقدماً ملحوظاً في خدمات توفير السيولة. تم تعيين الرمز كموفر سيولة لكل من وشركة أدنوك للحفر ش.م.ع.(ADX: ADNOCDRILL) أكبر شركة حفر آبار في الشرق الأوسط من حيث حجم الأسطول وشركة موانئ أبوظبي ش.م.ع. (ADX: ADPORTS) ، الرائدة في تسهيل التجارة العالمية والخدمات اللوجستية والصناعة. يؤكد ذلك قدرة الرمز على تحقيق نتائج ملموسة ويرسخ مكانتها كقائد بارز في توفير السيولة وصناعة السوق ضمن أسواق رأس المال الإماراتية.

الإيرادات التشغيلية: شهدت إيرادات تمويل الشركات والاستشارات زيادة بنسبة 74% بينما نمت إيرادات التمويل بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة للعام المنصرم. يؤكد نمو الإيرادات التشغيلية التزام المجموعة بتحقيق أداء مالي مستدام.

تطوير استراتيجي لتطبيق التداول: أطلقت الرمز خدمة التداول في الأسواق الأمريكية لعملائها خلال الربع الثاني من عام 2024 حيث يشكل هذا الإنجاز علامة فارقة في استراتيجية نمو المجموعة ، مما يمكن عملائها من الوصول إلى أحد أكبر الأسواق المالية في العالم. تؤكد هذه الخطوة التزام الرمز بتوسيع خدماتها وفتح آفاق استثمارية أكبر.

علق محمد المرتضى الدندشي، العضو المنتدب لمجموعة الرمز ، على أداء المجموعة في النصف الأول من عام 2024 بالقول: " نحن سعداء باطلاعكم على ثبات الإيرادات التشغيلية وزيادة في إيرادات تمويل الشركات والاستشارات. تؤكد هذه النتائج ثقتنا في القدرة على التعامل بمرونة مع ظروف السوق المتقلبة. كما أن إطلاق خدمة تداول الأسواق الأمريكية عبر تطبيقنا يعزز من مكانتنا ويفتح فرص نمو جديدة. كما إن تعييننا كموفر سيولة لشركة أدنوك للحفر ش.م.ع. وشركة موانئ أبوظبي ش.م.ع. هو دليل على خبرتنا في صناعة السوق والتزامنا بتحسين السيولة وتحسين ظروف التداول للشركات الرائدة في المنطقة.

الالتزام بخلق قيمة للمساهمين والنموالمستدام: ينصَّبُ تركيزنا الاستراتيجي على الالتزام بخلق قيمة للمساهمين والعمل بشكل مستدام ومسؤول ضمن المشهد المالي المتغير من خلال الاستثمار في الكوادر وتعزيز منصة التداول الخاصة بنا. نسعى للتكيف مع تعافي السوق واستباقه ، مما يؤدي في النهاية إلى صياغة نموذج أعمال قوي يواكب المستقبل.

نظرة مستقبلية وأولويات استراتيجية: تلتزم الرمز بتحسين البيئة الاستثمارية من خلال المبادرات الاستراتيجية ، بما في ذلك توسيع وجودها في السوق ، وتحسين الكفاءة التشغيلية ، والمحافظة على النمو المستدام. نحن واثقون من قدرتنا على التعامل مع التحديات الحالية والاستفادة من الفرص المستقبلية."

نبذة عن مجموعة الرمز

تأسست شركة الرمز في العام 1998، وهي شركة مساهمة عامة مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة مدرجة في سوق دبي المالي وتخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية وكذلك سلطة دبي للخدمات المالية. تقدم الرمز مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل إدارة الأصول وتمويل الشركات والوساطة المالية والتداول بالهامش وصناعة السوق وتوفير السيولة وإدارة الطرح العام والأبحاث المالية.

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