أبوظبي: أعلن "مصرف أبوظبي الإسلامي"، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، المشاركة كراعٍ بلاتيني في معرض "توظيف×زاهب" 2024 الذي تنطلق فعالياته يوم 19 نوفمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) ويستمر حتى 21 من نفس الشهر. وتؤكد هذه المشاركة على التزام المصرف بتعزيز جهود توطين القطاع المالي وتمكين الكوادر الوطنية من خلال توفير المزيد من فرص التدريب والتأهيل والتوظيف.

وفي إطار رفع الوعي تجاه مبادراته الرائدة في مجال توطين القطاع المالي، سيسلّط "أبوظبي الإسلامي" الضوء على عدد من مبادراته المصممة خصيصًا لتمكين الجيل التالي من قادة القطاع في دولة الإمارات، حيث سيتواجد مجموعة من كبار المسؤولين من المصرف على مدار أيام المعرض لإجراء مقابلات مع المرشحين المحتملين. وتؤكد رعاية المصرف البلاتينية لهذا المعرض المهم، التزامه بدعم جهود تطوير وتشجيع الكوادر الوطنية على دخول عالم الخدمات المالية والمصرفية المزدهر في دولة الإمارات.

ويقود "أبوظبي الإسلامي" مبادرات رائدة في مجال توطين القطاع المالي، ومن بينها برنامجي "تمكين" و"قيادات" اللذين يوفران فرص التدريب العملي على تولي مواقع قيادية في القطاع من خلال تزويد الكوادر الإماراتية بالأدوات اللازمة لدفع قدرتهم على الابتكار بما يضمن لهم تحقيق النمو المهني المستدام في هذا القطاع الحيوي. وبالإضافة إلى ذلك، يتعاون المصرف مع "معهد الإمارات المالي" وبرنامجه "إثراء" لفتح آفاق فرص التدريب والتطوير المهني في القطاع، للمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة توطين القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات.

وفي تعليق لها إلى أهمية مشاركة المصرف في هذا المعرض، قالت بشرى الشحي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مصرف أبوظبي الإسلامي: "تعكس مشاركتنا في معرض "توظيف x زاهب" التزامنا المستمر بتطوير الكوادر الإماراتية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لبناء قوى عاملة وطنية مدربة ومؤهلة لقيادة مستقبل القطاع المالي، وفق معايير الاقتصاد القائم على المعرفة. ونفخر أننا نضم ما يقارب 1000 مواطنًا إماراتيًا، 72%منهم من الكوادر النسائية المتميزة. وتركز مهمتنا في هذا المجال على تمكين كوادرنا الطموحة لتعزيز قدرات وإمكانات القطاع المالي والاقتصادي بوجه عام في دولة الإمارات."

وقالت الشحي: "نحن في بحث متواصل ولا يتوقف على أفضل الخبرات الإماراتية في القطاع، وتلك التي تمتلك الطموح والدافع لتقديم دور مؤثر في قطاع الخدمات المالية والمصرفية، ومن هذا المنطلق، نحرص على المشاركة بقوة في مختلف معارض التوظيف على مستوى الدولة، بالإضافة إلى برامجنا الرائدة التي تضمن لموظفينا الإماراتيين الحاليين والمحتملين، خوض تجارب تعليمية متقدمة تتضمن التدريب والتوجيه بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم المهنية والقيادية، بما يعزز قدرتهم أيضًا على تخطيط مسارهم الوظيفي وتحقيق كامل إمكاناتهم من خلال اكتساب مهارات احترافية ورؤية وفهم عميقين حول الدور الرئيسي للقطاع المالي في ازدهار وتنويع اقتصاد الدولة."

ويواصل مصرف أبوظبي الإسلامي، الذي يتمتع بمعدلات توطين عالية تعتبر من أعلى المعدلات على مستوى القطاع المصرفي، تعزيز قدرات كوادره الإماراتية، وتمثل الكوادر النسائية اليوم، أكثر من نصف القوى العاملة الإماراتية على مستوى القطاع. ويلتزم "أبوظبي الإسلامي" بشكل كامل بدعم الكوادر المصرفية والمالية الحالية والخريجين الجدد، حيث يقدم لهم مجموعة متنوعة من برامج التدريب والتوجيه التي تضمن لهم إمكانية الوصول إلى فرص تعليمية متقدمة واكتساب الخبرات وفق أفضل الممارسات المصرفية الدولية.

ولا يركز التزام "أبوظبي الإسلامي" على تطوير وتمكين الكوادر الإماراتية وفق أهداف حكومة دولة الإمارات في مجال التوطين وحسب، بل يحرص على تعزيز دوره الرائدة والقيادي في القطاع وفق الخطط الوطنية لتوطين القطاع، حيث يستثمر المصرف من خلال برامجه ومبادراته الرائدة لبناء قوى عاملة وطنية مؤهلة لقيادة خطط النمو المستدام على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات.

نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي مصرفًا رائدًا في دولة الإمارات العربية المتحدة بقاعدة أصول تبلغ قيمتها 223 مليار درهم إماراتي، ويقدم خدمات مصرفية رقمية عالمية المستوى عبر شبكة الإنترنت وعبر الهاتف ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول، مما يوفر للمتعاملين إمكانية الوصول بسهولة تامة إلى حساباتهم عبر المنصات الرقمية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي حلولًا مصرفية متنوعة للأفراد والمؤسسات والشركات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. تأسس المصرف عام 1997 ويتم تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يتميز مصرف أبوظبي الإسلامي بحضوره القوي في ستة أسواق استراتيجية تشمل مصر، حيث يمتلك 70 فرعًا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والسودان، وقطر، والعراق.

حصد مصرف أبوظبي الإسلامي جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من قبل مجلة "ذا بانكر" الصادرة عن "فايننشال تايمز" ويتمتع بسجل حافل من الابتكارات، أبرزها تقديم حساب التوفير "غنى" الحائز على عدة جوائز، وبطاقات العلامات التجارية المشتركة الحائزة على جوائز مرموقة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، بجانب مجموعة واسعة من خدمات التمويل.

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