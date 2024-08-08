أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة برجيل القابضة بي إل سي (يُشار إليها فيما يلي باسم "برجيل" أو "المجموعة")، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية فائقة التخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (بالرمز: "برجيل" (رقم التعريف الدولي: AEE01119B224)، اليوم عن نتائجها المالية وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وذلك عن فترة الشهور الستة الأولى من العام والتي انتهت في 30 يونيو 2024.

التقدم المستمر في الأولويات الاستراتيجية

تمكنت مجموعة برجيل القابضة من تحقيق العديد من الإنجازات الهامة، مواصلةً العمل على أولوياتها الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الأصول عالية النمو لدى المجموعة، وتوسيع نطاق البنية التحتية لخدمات الرعاية الصحية وزيادة العائدات المتأتية من المرضى من خلال توفير رعاية متقدمة بالغة التخصص.

أطلقت مجموعة برجيل القابضة منصة "Imed Technologies"، تماشيًا مع طموحنا المتمثل في أن تكون مجموعتنا واحدةً من أبرز الجهات الرائدة في مجال التكنولوجيا الصحية. وسيكون من شأن هذا المشروع إطلاق حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز التعاون مع أبرز الجهات المعنية في مجال الرعاية الصحية على مستوى العالم. وستعتمد هذه المنصة الرائدة على خبراتنا السريرية الفريدة وانتشارنا الإقليمي الواسع ومخزوننا الكبير من أصول البيانات لتعزيز فاعلية العمليات التشغيلية وتحسين عملية صنع القرارات المتعلقة برعاية المرضى، مما ينعكس إيجابًا على جودة تجارب المرضى، ومستوى رضا مقدمي الخدمات، والأداء المالي للمجموعة.

واصلت المجموعة تعزيز وجودها في دولة الإمارات بافتتاح مركزين متخصصين في جراحة اليوم الواحد في منطقة الظاهر في مدينة العين وفي مدينة زايد في الظفرة، وقد عملت على تجهيز هذه المراكز بأحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية، لتكون قادرة على تزويد أفراد المجتمع المحلي بأفضل خدمات الرعاية الصحية وأكثرها كفاءةً وفعالية، وحرصت على تسهيل الوصول إليها بما يضمن حصول الجميع على خدمات علاجية متميزة بالقرب من أماكن سكنهم.

علاوةً على ذلك، عززت برجيل القابضة الخدمات التي تقدمها في مجال رعاية مرضى السرطان، بافتتاحها معهد برجيل للأورام. في موقعٍ استراتيجي في مدينة برجيل الطبية، ليكون واحدًا من أضخم شبكات العناية بمرضى السرطان في دولة الإمارات. ويقدم المعهد طيفًا واسعًا من الخدمات المتخصصة بما يشمل العلاج الكيماوي والعلاج المناعي وجراحة الأورام والجراحة الإشعاعية التجسيمية والعلاج الإشعاعي التجسيمي لضمان حصول المرضى على تجربة استشفاء سلسة. علاوةً على ما سبق، يضم المعهد التجهيزات اللازمة لإجراء البحوث الانتقالية والتجارب السريرية عالية الجودة، ويعد مركزًا متطورًا لرعاية مرضى السرطان في المنطقة.

تظل المملكة العربية السعودية إحدى أهم أولويات النمو. وقد خطت المجموعة خطوتها الأولى في طريقها نحو تعزيز قدرات الرعاية الصحية الأولية في المملكة، حيث أطلقت مشروعًا مشتركًا مع شركة "كيرالتي"، إحدى الشركات الكولومبية متعددة الجنسيات الرائدة في مجال الرعاية الصحية. ومن خلال هذا المشروع المشترك، ستعمل المجموعة، بالتعاون مع "كيرالتي"، على طرح نموذج رعايةٍ صحيةٍ فريد يقوم على تعزيز القيمة للمستفيدين من خلال مجموعة من مراكز الرعاية الأولية المتخصّصة الموزّعة في مختلف أنحاء المملكة، وذلك استجابةً للطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة وميسورة التكلفة. وفي السياق ذاته، استكملت المجموعة إنشاء خمسة مراكز فيزيوثيرابيا جديدة في يوليو، ليصل مجموع فروعها إلى 22 فرعًا، كما أبرمت اتفاقيات تعاون جديدة مع الاتحاد السعودي لألعاب القوى وشركة ملاذ للتأمين.

وفي حديثه عن الإنجازات المميزة التي حققتها المجموعة خلال الأشهر الستة الماضية، قال السيد جون سنيل، الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة:

"خلال النصف الأول من عام 2024، حققت برجيل القابضة نموًا مبهرًا في إيراداتها، وشهدت ارتفاعًا متسارعًا في إقبال المرضى على منشآتها، مواصلةً جهودها التوسعية في مختلف الأسواق. وعلاوةً على ذلك، فقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا على صعيد تحقيق الإنجازات الاستراتيجية والتشغيلية الرئيسية، مع استمرار استثماراتنا في المجالات فائقة التخصص مثل الأورام وزراعة الأعضاء وتوسيع نطاق شبكتنا الإقليمية. وقد مكَّن ذلك المجموعة من تلبية الطلب المحلي والدولي القوي، ما سيؤدي إلى زيادة استخدام الموجودات والعائدات المتأتية من تقديم الخدمات للمرضى.

وتابع حديثه بالقول: "تعد رعاية مرضى السرطان إحدى مجالات التركيز الرئيسية لدينا، إذ إنّها تنطوي على إمكانات نمو مرتفعة، فمجموعة برجيل تحتل موقع الصدارة في علاج الأورام بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتطمح إلى أن تصبح رائدة في مجال الرعاية المتقدمة لمرضى السرطان على الصعيد العالمي. ومن الأمثلة البسيطة على التقدم الضخم الذي أحرزناه في مبادراتنا الساعية نحو إحداث تحولٍ في علاج السرطان والارتقاء بمستويات النتائج التي يحصدها المرضى، إطلاقنا الأخير لمركز علاج السرطان الذي يمتاز بتقنياته المتطورة وتركيزه على تقديم أفضل رعاية للمرضى، إلى جانب مختبر التشخيص الجزيئي المتقدم الأول من نوعه في المنطقة، فضلًا عن قيامنا بتوسيع نطاق الشراكات المنعقدة على مستوى حلول العلاج المناعي".

وأضاف: " تكتسب برامج زراعة الأعضاء المتعددة وزراعة نخاع العظم لدينا المزيد من الزخم، وما هذا إلّا دليلٌ على تفرّد قدرات المجموعة وقوتها من ناحية، وعلى شدة الطلب على خدمات الرعاية المتطورة والشاملة التي تقدمها من ناحيةٍ أخرى. فمنذ أول عملية أجريناها لزراعة الكبد في أبريل 2024، نجحت مدينة برجيل الطبية في إجراء 10 عمليات من هذا النوع ومنها، أول عملية زراعة كبد للأطفال في الإمارات العربية المتحدة وأول عملية تجمع بين زراعة الكبد وزراعة الكلى في آن واحد، ما يؤكد على امتلاكنا القدرات اللازمة لتوفير مجموعة كاملة من خدمات زراعة الأعضاء المتعددة للصغار والكبار على حدٍ سواء. علاوة على ما سبق، لا زلنا نواصل السعي لتعزيز برنامجنا لزراعة نخاع العظم، وأكملنا في هذا السياق أكثر من 141 إجراءً، 52 منها كانت مخصّصة للأطفال".

وقال موضّحًا: "يعد إطلاق العنان لخدمات الرعاية الصحية الأولية في المملكة العربية السعودية محور التركيز الرئيسي لاستراتيجية النمو طويلة الأجل لدينا. ومع المزيج الصحيح من الشركاء البارزين، يتمثل هدفنا في توفير حلول رعاية صحية عنوانها التفرد والفعالية من حيث التكلفة، تقوم على الوقاية من المخاطر الصحية وكشفها وإدارتها من خلال شبكة متكاملة للخدمات الصحية السريرية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. فمن شأن ذلك، جنبًا إلى جنب مع ما نخطط لتطويره من وحدات جراحة اليوم الواحد وشبكة فيزيوثيرابيا للعلاج الطبيعي ذات النمو المتسارع، أن يعززا مكانتنا كجهة فاعلة رئيسية في سوق الرعاية الصحية السعودي.

واختتم حديثه بالقول: "تحظى مجموعة برجيل الطبية بمكانة فريدة تؤهلها لتحقيق مستويات نمو وربحية مرتفعة، بما بتوافق مع توجّهاتنا. ونعتقد أنّ أداءنا خلال النصف الثاني من عام 2024 سيكون متميزًا أيضًا بفضل التوسع السريع في الأصول عالية النمو والخدمات التي تنطوي على إيرادات مرتفعة، إلى جانب النمو السريع في إقبال المرضى الدوليين والمحليين على حدٍ سواء".

نمو مستدام في الإيرادات واستثمار كبيرة في دعم النمو المستقبلي في إقبال المرضى

حققت برجيل القابضة نموًا كبيرًا نسبته 10.4% في إيراداتها لتصل إلى 2.4 مليار درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2024، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع معدلات إقبال المرضى على منشآتها (+6.2 على أساس سنوي) مصحوبًا بتحسّن العائدات المتأتية منهم، واتساع نطاق الإجراءات الطبية المعقدة التي تقدمها المجموعة. ومن ناحيةٍ أخرى، ارتفعت الإيرادات المتأتية من مرضى العيادات الخارجية والمرضى الداخليين بمقدار 137 مليون درهم إماراتي (+10.3% على أساس سنوي) و82 مليون درهم إماراتي (+11.0% على أساس سنوي) على التوالي. ويُعزى النمو الذي شهدته المجموعة في إيراداتها بشكل أساسي إلى اتساع نطاق المزيج الخدمي المقدم في مجال طب الأورام (+64.1% على أساس سنوي)، مما ساهم في حوالي 30% من النمو التراكمي في الإيرادات.

كان أداء المجموعة مدعومًا بالارتفاع الكبير في إقبال المرضى الداخليين على منشأتها، والذي ارتفع بنسبة 13.6% خلال النصف الأول من عام 2024 نتيجة الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية المتقدمة التي توفرها. وعلى خلفية الطلب المتزايد على رعاية الأورام المعقدة، نفذت المجموعة 7,100 إجراء طبي وجراحي لعلاج الأورام (+41.3% على أساس سنوي) و4,200 جلسة لعلاج الأورام بالإشعاع (+42.7% على أساس سنوي). ويُذكر أنّ أساس النمو في إقبال المرضى الداخليين هو مدينة برجيل الطبية، ومستشفى برجيل التخصصي في الشارقة، ومستشفى ميديور في أبوظبي، ومستشفى برجيل رويال في العين.

تمكنّت برجيل القابضة من تسريع وتيرة النمو في إقبال المرضى الخارجيين على منشآتها من خلال تعزيز قدراتها الاستيعابية وتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها. وكان مصدر النمو في معدلات إقبال مرضى العيادات الخارجية هو مدينة برجيل الطبية ومستشفى خط الحياة في صلالة ومركز برجيل لجراحة اليوم الواحد في الريم ومستشفى برجيل رويال في العين.

ارتفعت الأرباح التي حققتها المجموعة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين باستثناء البنود غير المتكررة بنسبة 2.2% لتصل إلى 477 مليون درهم إماراتي، وذلك على الرغم من ارتفاع التكاليف المباشرة الناتجة عن الاستثمار المتواصل في مجال طب الأورام بغية تعزيز الإيرادات المتأتية نتيجة تنامي إقبال المرضى على العلاج في المستقبل. كما عكس هذا النمو الأثر المترتّب على زيادة الأصول الجديدة وارتفاع التكاليف العامة الناتجة عن الاستثمار في تنمية السياحة العلاجية والتوسع الإقليمي.

ارتفع صافي أرباح المجموعة باستثناء البنود غير المتكررة والضرائب2 بنسبة 5.9% أي ما يعادل 238 مليون درهم إماراتي، وذلك على خلفية نمو الإيرادات وانخفاض تكاليف التمويل والاستهلاك.

أداء قوي على مستوى القطاعات

لا يزال قطاع المستشفيات المساهم الرئيسي في إيرادات المجموعة، إذ ساهم بنسبة 88% من إجمالي إيرادات المجموعة خلال النصف الأول من عام 2024، على غرار الفترات السابقة. ارتفعت معدلات إشغال الأسرّة لدى المجموعة بنسبة 64% خلال النصف الأول من عام 2024، مما يعكس إمكانية إجراء المزيد من التوسع في البنية التحتية الحالية.

شهدت المستشفيات ارتفاعًا في الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 9.2% و8.6% على التوالي خلال النصف الأول من عام 2024، ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى تنامي معدلات إقبال المرضى الداخليين والخارجيين على الخدمات المقدمة في مجال طب الأورام، وتركيز المجموعة المتواصل على خدمات الرعاية المتخصصة المتقدمة، بما يشمل زراعة الأعضاء وطب الأجنة والتخصصات الفرعية لطب الأطفال وجراحة العظام.

أما قطاع المراكز الطبية الذي يؤدي دورًا مهمًا كمصدر الإحالة الرئيسي في المجموعة، فقد حقق نموًا ملحوظًا في الإيرادات بنسبة 13.3% في النصف الأول من عام 2024. وفي قطاع المراكز الطبية، تسارعت وتيرة نمو أقسام الرعاية المتخصصة، مثل أقسام النساء والولادة والأطفال والعظام وأمراض القلب. وفي السياق ذاته، ارتفعت الأرباح التي حققتها المراكز الطبية قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، بنسبة 12.9% لتصل إلى 66 مليون درهم إماراتي، وذلك باستثناء مراكز فيزيوثيرابيا.

تساهم مدينة برجيل الطبية في تحقيق نموٍ كبير في التوسع الهامشي والإيرادات المتأتية من المرضى

تُعد مدينة برجيل الطبية محركًا رئيسيًا لتحقيق طموحنا الأوسع نطاقًا وتعزيز قدرتنا على تقديم خدمات الرعاية المعقدة عالية القيمة، فقد ساهمت وحدها بنسبة 26% من إجمالي إيرادات قطاع المستشفيات في النصف الأول من عام 2024، ولا يزال لدى القطاع مجال كبير لتوظيف قدراته واستغلالها على النحو الأمثل، ما يؤكد على قدرته على المساهمة المستمرة في خطط برجيل طويلة الأمد لتوليد القيمة.

حقّقت مدينة برجيل الطبية زيادةً نسبتها 20.8% في الإيرادات بما يعادل 574 مليون درهم إماراتي، كما حققت زيادةً ملحوظة نسبتها 41.2% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين أي ما يعادل 93 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2024. حققت مدينة برجيل الطبية زيادة بنسبة 26.5% في عدد المرضى، ما يدل على الطلب الكبير على خبرة برجيل في قطاع التخصصات الفائقة. أما نسبة إشغال الأسرّة فقد وصلت إلى 57% خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادةٍ قدرها 13 نقطة مئوية مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.

كما تجدر الإشارة إلى ارتفاع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين لمدينة برجيل الطبية بنسبة 2.3 نقطة مئوية لتصل إلى 16.2% خلال النصف الأول من عام 2024، وذلك على الرغم من الاستثمار المتواصل في القوى العاملة وطب الأورام، إذ أننا نعتقد أنّ هذه الجوانب ستساهم في تحقيق نمو كبير في الإيرادات لا سيما مع الاستغلال التام للطاقة الاستيعابية وإحالات المرضى.

الحفاظ على سلامة الميزانية العمومية

ظل صافي ديون المجموعة / الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين3 وقبل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 عند 1.2 ضعف في 30 يونيو 2024، على الرغم من تأثير البنود غير المتكررة. وتوفر قوة الميزانية العمومية للمجموعة مرونة مالية كافية لاستغلال فرص النمو في المستقبل. وتخطط المجموعة لسداد جزء من الديون المستحقة عليها بين عامي 2024 و2025 وتحسينها للحد من تكاليف التمويل وتمديد الفترات، باستخدام العديد من الأدوات المتاحة.

مواصلة التطلع إلى المستقبل بإيجابية

تتطلع برجيل القابضة بنظرةٍ إيجابية إلى إمكانات نموها على المدى المتوسط والبعيد، ويعود ذلك إلى عوامل الاقتصاد الكلي المواتية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع تسجيل نمو ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، فضلاً عن النمو السكاني السريع وارتفاع الطلب على إمكانات الرعاية الصحية الإضافية. وسيؤدي الطموح الإقليمي لتوسيع الاقتصاد غير النفطي وتنويعه إلى زيادة الطلب في ظل محدودية العرض ضمن بيئةٍ مُنظَّمة، الأمر الذي سيدفع أداء المجموعة نحو الأمام.

وما زالت برجيل القابضة تشهد طلبًا شديدًا على ما تقدمه من خدمات رعاية صحية متخصصة متنوعة وبفضل بنيتنا الحديثة التي تضم العديد من الأصول ذات النمو العالي وشبكة موسعة للإحالة، تحافظ برجيل على مكانتها الفريدة التي تخولها تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى إضفاء القيمة، وذلك عن طريق زيادة عائدات المرضى ونسبة الاستخدام وتعزيز فرص التوسع الاستراتيجي. وتُواصِل المجموعة استثماراتها الرامية إلى تسخير التكنولوجيا بهدف توفير رحلة سلسة للمريض وزيادة الكفاءة السريرية.

نبذة عن مجموعة برجيل القابضة

تأسّست مجموعة برجيل القابضة في عام 2007، وهي واحدة من الشركات الخاصة الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بالغة التخصص في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، كما أنها تتوسع أيضًا في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة داخل المملكة العربية السعودية. وقد طوّرت المجموعة منظومة رعاية صحية متكاملة ومتعددة العلامات التجارية تغطي طيفًا واسعًا من خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثلاثية والرباعية، مما يضمن حصول المرضى من جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية على خدمات الرعاية المعقدة.

تضم شبكتنا 89 منشأةً في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وعُمان والمملكة العربية السعودية، بما يشمل 19 مستشفى و47 مركزًا طبيًا و15 صيدلية وغيرها من الخدمات المساندة. وتجدر الإشارة إلى أنّ العلامات التجارية التابعة لمجموعة برجيل القابضة تشمل: برجيل، وميديور، وإل إل إتش، ولايف كير، وفيزيوثيرابيا، وتجميل.

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