دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت بورصة الخليج للسلع (GME)، البورصة الدولية الأولى في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة والسلع، عن تحقيقها نمواً ملحوظاً في إجمالي حجم التداول خلال عام 2024، ما يعكس الثقة المتزايدة التي تكتسبها البورصة في أسواق النفط العالمية.

وشهدت البورصة ارتفاعاً في حجم التسليم الفعلي بنسبة 8 % ليصل إلى 217 مليون برميل في 2024 مقارنة بـ 201 مليون برميل في 2023. كما ارتفع حجم تداول العقود الآجلة لشهر التسليم بنسبة 20%، مع تداول 965 مليون برميل في عام 2024، مقارنةً بـ 800 مليون برميل في العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، سجلت البورصة نمواً في اجمالي حجم التداول بلغ 29.26% في أكتوبر 2024 حيث تم تداول 116،931 عقداً، مقارنة بـــ 90،462 عقداً في شهر سبتمبر من نفس العام.

ويُجسّد هذا النمو الثقة الكبيرة التي يضعها المتداولون والمشاركون في السوق في بورصة الخليج للسلع، والتي رسّخت مكانتها كمنصة رائدة وموثوقة لاستكشاف أسعار النفط الخام في منطقة الشرق الأوسط. ويساهم العقد الآجل لخام عمان بتسعير أكثر من 5 ملايين برميل من إجمالي خام الشرق الأوسط المصدّر إلى الأسواق الآسيوية يومياً.

وتعليقا على هذا النمو، صرح المدير العام لبورصة الخليج للسلع رائد بن خليفة السلامي: "مجدداً تشهد البورصة نمواً ملحوظاً في أحجام التداول والتسليم الفعلي، وهذا يعكس مكانة بورصة الخليج للسلع والعقد الآجل لخام عمان في المنطقة والعالم. ويُعتبر هذا النمو دليل على ثقة عملائنا بالخدمات التي نقدمها، وتأكيداً على موثوقية العقد الآجل لخام عمان."

وأضاف السلامي: "بينما نتطلع إلى المستقبل، فإننا نعمل على تعزيز خدماتنا وتوسيع دورنا في أسواق النفط العالمية، عبر تطوير منصة التداول وتوفير فرص المشاركة في استكشاف أسعار النفط لجميع العملاء على حد سواء".

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