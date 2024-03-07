بالشراكة مع شركة الفنار في الرياض، افتتحت شركة أتش بي إي مصنعها الجديد لإنتاج آلاف الخوادم من أتش بي إي بروليانت الرائدة عالميًا خلال العام الجاري

أتش بي إي تعتزم تخصيص المزيد من الاستثمارات لإضافة خطوط إنتاج جديدة وزيادة حجم الإنتاج بهدف تلبية الطلب المتزايد من العملاء في المملكة

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: HPE) اليوم عن عن تقديم خوادم أتش بي إي "صناعة سعودية"، وذلك عقب افتتاح منشأة الإنتاج الجديدة الخاصة بها في الرياض. وستنتج أتش بي إي بالتعاون مع الفنار، آلاف الخوادم سنويًا من محفظة الحوسبة أتش بي إي بروليانت (HPE ProLiant) الرائدة في السوق. يشار إلى أن المصنع الجديد يوظف نسبة كبيرة من النساء، تماشيًا مع التزام أتش بي إي بالسعودة وبرؤية المملكة 2030 وتجري الشركتان مناقشات لزيادة حجم الإنتاج في المنشأة وإضافة خطوط إنتاج جديدة، وذلك بعد أن استثمرتا ملايين الدولارات في الموقع.

وبرعاية ودعم ومشاركة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الاستثمار، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، ستلبي المنشأة الجديدة الطلب المتزايد من قبل العملاء في السعودية وستسهم في تعزيز وتنويع سلسلة الإمداد العالمية لشركة أتش بي إي. وكجزء من برنامج "صناعة سعودية"، ستحمل خوادم أتش بي إي شعار "تقنية سعودية".

ستنتج المنشأة الأولى من نوعها في المملكة لإنتاج تقنية المعلومات الآلاف من خوادم أتش بي إي بروليانت DL360 وDL380 Gen11 سنويًا. وقد تم تصميم نماذج الجيل الحديث للبيئات الهجينة، ولتوفير الأمان والموثوقية، وقد تم تحسينها لتتماشى مع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي مثل استدلال رؤية الكمبيوتر، والذكاء الاصطناعي المرئي التوليدي، ومعالجة اللغات الطبيعية الشاملة - وهو أمر أساسي لهدف المملكة الرامي لأن تكون رائدة في تطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول العام 2030.

من المتوقع أن ينمو الطلب على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بسرعة في المملكة، مدفوعًا باحتياجات المشاريع الكبرى والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي. ولتلبية هذا الطلب، ستنشئ أتش بي إي العشرات من الأدوار الفنية والمبيعات الجديدة في مقرها الرئيسي بالشرق الأوسط في الرياض. وستعمل هذه الفرق تحت إشراف وقيادة المدير العام لشركة أتش بي إي في الشرق الأوسط، محمد الرحيلي، من أجل تسريع منظومة الابتكار التكنولوجي، ودعم برنامج "صناعة سعودية "، وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة.

وتناقش كل من أتش بي إي والفنار إمكانية رصد المزيد من الاستثمارات لزيادة حجم الإنتاج في المنشأة، وإضافة خطوط إنتاج جديدة مخصصة للخوادم المُحسّنة للاتصالات ومقدمي الخدمات السحابية.

وإلى جانب موقع الإنتاج الذي افتتحته أتش بي إي في الرياض تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، تلتزم الشركة بإرساء السعودة من خلال نقل الخبرات والمعارف، وتوظيف نسبة مرتفعة من النساء اللاتي يخضعن لبرنامج تدريبي صارم عالي التقنية مع خبراء أتش بي إي العالميين. وتعتبر مسألة نقل المعرفة مجرد بداية لمشروع طويل المدى من أجل تدريب العمال السعوديين على طرق تطوير وبناء التقنيات الرائدة عالميًا.

مع تعزيز المملكة موقعها المحوري كمركز للتصنيع التقني، أكد معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس. هيثم العوهلي: "أن هذا التعاون خطوة مهمة في ابراز دور المملكة العربية السعودية كقائد عالمي في مجال تصنيع التقنية ومحفز للاقتصاد الرقمي في المملكة. كما يجسد التعاون الحالي مع شركتي Hewlett Packard Enterprise و Alfanar بداية تشغيل خطوط الإنتاج في المملكة. وهذا الإنجاز يبرهن التقدم الكبير في المشهد التقني للمملكة."

بدوره، أعرب محمد الرحيلي، المدير العام لشركة أتش بي إي في الشرق الأوسط، عن فخره بخطوة افتتاح منشأة الإنتاج في الرياض، مشيرًا إلى أنها تعد إنجازًا هامًا للشركة وتظهر التزامها تجاه سوق المملكة وببرنامج "صناعة سعودية". وأشار الرحيلي إلى أنه من خلال هذا الاستثمار طويل الأمد، تسعى الشركة إلى دعم أجندة النمو الطموحة للبلاد وتوفير التقنيات المتطورة المستخدمة في بعض أكبر مشاريع التنمية في العالم. وأكد على فخر الشركة بالتزامها الراسخ بإنتاج تكنولوجيا المعلومات لأول مرة في البلاد، وبتوفير فرص عمل تتطلب مهارات عالية للمواطنين السعوديين، مما يساهم في تعزيز وتيرة تطور منظومة التكنولوجيا المحلية.

وأكد عبد الرؤوف عزي، المدير العام لمبيعات الطاقة والمياه في شركة الفنار، أهمية استقطاب الخبرات التكنولوجية المتقدمة إلى المملكة، معربًا عن التزامه الراسخ بتمكين المرأة في القطاعات الرقمية، خصوصًا في مجال تكنولوجيا المعلومات. وأشار إلى أن تعزيز مشاركة المرأة في هذه المجالات يتماشى مع التزام شركة الفنار بمجتمعها، مؤكدًا أن المواهب السعودية لا تلبي المعايير والممارسات الدولية فحسب بل تتجاوزها.

وفي هذا الإطار، قال فيل كوترون، نائب الرئيس الأول والمدير العام لمقدمي الخدمات وتصنيع المعدات الأصلية وشركات الاتصالات في أتش بي إي: "تعتبر منشأة الإنتاج الجديدة خطوة متطورة ومهمة لسلسلة إمداد أتش بي إي، والسرعة التي تم إطلاقها بها تدل على ثقافة الابتكار المزدهرة في المملكة. إن قوة السوق السعودية وبيئتها التقنية المزدهرة والقوى العاملة الماهرة يرسخ ثقتنا بأن هذا الموقع سيحقق نموًا سريعًا ويوفر آلاف الخوادم، مما يسمح لنا بإضافة خطوط إنتاج من محفظة التخزين والشبكات لدينا".

من جانبه، قال عامر العجمي، نائب الرئيس التنفيذي في شركة الفنار: "يسعدنا التعاون مع شركة أتش بي إي لتطوير البيئة المثالية لتعزيز إنتاج الخوادم تحت شعار "تقنية سعودية ". وباعتبارنا أحد أكبر مصنعي المنتجات الكهربائية والإلكترونية ومقدمي الحلول الرقمية في المملكة والشرق الأوسط، فإننا نحرص باستمرار على زيادة جهودنا للمساهمة في المحتوى المحلي من خلال تمكين الصناعات المحلية. وفي هذا السياق، نتطلع إلى مواصلة العمل لتعزيز قدراتنا، وإضافة خطوط إنتاج جديدة من أتش بي إي للمساهمة بشكل أكبر في تنمية منظومة التكنولوجيا داخل المملكة".

توافر خوادم أتش بي إي الجديدة

أصحبت خوادم HPE ProLiant DL360 وDL380 Gen11 التي تحمل شعار "صناعة سعودية" متاحة الآن أمام جميع العملاء، وتعرض لأول مرة في جناح أتش بي إي رقم H1.L40 خلال مؤتمر ليب 2024.

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