دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "غاز الإمارات"، التابعة لمجموعة اينوك، عن مشاركتها في النسخة العشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة، ورئيس نادي صقاري الإمارات؛ في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) من 31 أغسطس إلى 8 سبتمبر 2024.

وخلال الحدث، تستعرض "غاز الإمارات" محفظة منتجاتها، من بينها الجيل الجديد من أسطوانات غاز البترول المسال المركبة المخصصة للمنازل المتنقّلة (الكارفان). فقد صُنعت الأسطوانات الجديدة من مواد مركبة ومتطورة خفيفة الوزن وآمنة وشفافة، كما يضمن تصميمها المتين أداءً موثوقاً في مختلف الظروف والبيئات، مما يجعلها مناسبة لمختلف الأنشطة الحافلة بالمغامرات.

وبهذا الخصوص، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "يسعدنا أن نستعرض أحدث منتجاتنا في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024، أكبر معرض للصيد والفروسية والحفاظ على التراث في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن خلال إطلاق أسطوانة الغاز المركّبة الجديدة، نؤكدّ في اينوك الالتزام بمواكبة أحدث معايير الصحة والسلامة والبيئة المتّبعة في الدولة."

ومن خلال مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024، تتطلع "غاز الإمارات" إلى تعزيز الوعي وتسليط الضوء على الفوائد المتعددة لهذه الأسطوانات المتطورة بالنسبة لعشاق الأنشطة الخارجية، وصنّاع المنازل المتنقلة (الكرفان)، للمساهمة في الارتقاء بتجارب العملاء في أنشطة الهواء الطلق.

جهّزت أسطوانات الغاز المركّبة الجديدة بالعديد من المزايا الرئيسية، بما في ذلك صمام تخفيف الضغط الزائد بقدرة 30 ملي بار والذي يحقق أقصى درجات السلامة أثناء الاستخدام، فيما يضمن التصميم القوي متانة الأسطوانة ومقاومة التآكل والتلف على المدى الطويل، أما الغشاء المطاطي فائق الجودة، فيمنع التسربات ويوفر طبقة إضافية من الأمان.

ويمكن للعملاء زيارة شركة "غاز الإمارات" في جناحها رقم 7-195 في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية. وستتيح نسخة 2024 من الحدث للشركات فرصة التواصل مع أكثر من 174 ألف عميل لبناء حضور غير مسبوق لعلاماتها التجارية وشبكاتها، فضلاً عن استقطاب عدد كبير من العملاء الجدد في المنطقة.

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في قطاع الطاقة العالمي، مملوكة بالكامل لحكومة دبي، وتعد جزء لا يتجزأ من نجاح الإمارة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من اثني عشر ألفاً وخمسمائة موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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