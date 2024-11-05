الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "إمفور" Emphor، إحدى الشركات التابعة لـ "مجموعة سينتينا" (Centena Group) والرائدة في تزويد حلول العمليات الصناعية، عن مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2024"، حيث تستعرض مجموعةً متنوعة من الحلول التقنية المتقدمة المصممة لدعم قطاعات الطاقة والصناعة في تحقيق مستهدفاتها للحياد المناخي.

ويوفر "أديبك 2024" منصة رائدة لشركة "إمفور" لتأكيد التزامها بتعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع الطاقة بالمنطقة، واستعراض حلولها المبتكرة التي تشمل أنظمة قياس التدفق وأنظمة تحليل الغاز وحلول الرصد المستمر للانبعاثات. علاوة على ذلك، وتعرض الشركة أيضاَ الإمكانات المميزة لمنشأة IEP الخاصة بها في قطر، التي تعدّ أحد مرافق تكامل الأنظمة لمشاريع تحليل الغاز والسائل، والتي تعمل على تطوير أجهزة تحليل تستفيد من التعلم الآلي للصيانة التنبؤية وكشف التسرب باستخدام البيانات من المحللات وعدادات التدفق.

كما يتيح الحدث للحاضرين فرصة للتعرف عن كثب على تقنيات "إمفور" من خلال عروض تفاعلية بتقنية الواقع الافتراضي، تقدّم معلومات معمقة حول دور هذه الحلول المتقدمة في توفير بيانات قياس دقيقة وتحسين العمليات والحد من الأثر البيئي، بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وقال أنانثا نارايانان، مدير عام شركة "إمفور": "تجسّد مشاركتنا في «أديبك 2024» التزامنا بتقديم حلول مستدامة وفعّالة تدعم الصناعات في تحقيق أهدافها للحياد المناخي. ونسعى من خلال مشاركتنا في هذا الحدث الرائد إلى تقديم إسهامات فاعلة في المسيرة التي تخطوها المنطقة نحو مستقبل أكثر استدامة بيئياً من خلال حلولنا المتنوعة، مثل أنظمة قياس التدفق التي تعدّ ضرورة لتحديد حجم ونسبة تدفق الغازات والسوائل اللازمة للعمليات المرتبطة بالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه. كما تسهم هذه الأنظمة في دعم قطاعاتٍ حيوية مثل النفط والغاز والكيمياويات والإسمنت والطاقة المتجددة، حيث تؤدي عداداتنا لتدفق الغاز، على سبيل المثل، دوراً محورياً في عملية معالجة الغاز الطبيعي، وتضمن الدقة في مزج الغاز الطبيعي والهيدروجين في خطوط الأنابيب وقياس الهيدروجين لاستيفاء معايير السلامة والجودة. وتتيح هذه الدقة في القياس للقطاعات المتنوعة تقليل بصمتها الكربونية مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية."

وأضاف: "نعمل في «إمفور» مسترشدين برؤية «مجموعة سينتينا» المتمثلة في تطوير حلول متقدمة تعزز الابتكار وتدفع القطاعات نحو آفاق جديدة. وسنواصل التزامنا بتجاوز التوقعات، والإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي وجودة الحياة."

وتتطلع "إمفور"، من خلال هذه المشاركة وعلى مدى الأربعة أيام، للتواصل مع قادة الصناعة وصنّاع القرار والشركاء المحتملين لمناقشة فرص التعاون واستكشاف مستقبل حلول الطاقة المستدامة.

وتحرص الشركة على إبراز دورها الرائد في الابتكار، في ظل ما يشهده العالم من تحوّل نحو مستقبل أكثر استدامة. كما تسعى إلى تعزيز مكانتها كمزود رائد للحلول المتقدمة التي ترسي معايير جديدة لقطاع الطاقة وذلك خلال مشاركتها في "أديبك 2024".

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