دبي - أثبتت مجموعة أباريل، الشركة العالمية الرائدة في مجال الأزياء وأسلوب الحياة، مرة أخرى تميزها كشركة رائدة في قطاع التجزئة من خلال الفوز بجائزة سوبر براندز المرموقة لعام 2024. تؤكد جائزة سوبر براندز على المكانة الاستثنائية للعلامات التجارية، وتعكس الجودة والابتكار والمصداقية لديها – وتجسد مجموعة أباريل جميع هذه السمات. كما أقيمت النسخة العشرين لحفل سوبر براندز السنوي بتاريخ 19 سبتمبر 2024، في فندق دبل تري باي هيلتون، دبي إم سكوير.

بالإضافة لذلك، حصلت تسع علامات تابعة لمجموعة أباريل على لقب سوبر براندز، مما يؤكد من مكانة وقوة مجموعة أباريل. العلامات الحائزة على اللقب تشمل: ألدو، كلفن كلاين، ديون لندن، وليفايز، وآر آند بي، سكتشرز، وستيف مادن، وتيم هورتنز، وتومي هيلفيغر، مما يؤكد على التزام هذه العلامات بتخطي التوقعات كل يوم في جميع الفئات. حصول مثل هذه العلامات التجارية المميزة على هذا التكريم هو مدعاة للفخر، لأنه يؤكد مدى تفانيها والتزامها بالجودة والابتكار في السوق.

وعلق السيد نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة أباريل، على هذا الإنجاز قائلاً "في مجموعة أباريل، نحن ملتزمون بتخطي توقعات المستهلكين والمساهمة بشكل إيجابي في قطاع عملنا. ولا تؤكد هذه الجائزة على جهودنا المتواصلة نحو التميز والإبداع فحسب، بل تلهمنا أيضًا لوضع معايير أعلى وتحقيق إنجازات أكبر. أنا فخور للغاية بالعلامات التجارية التسع لدينا التي نالت لقب سوبر براندز؛ حصولها على هذا الاعتراف يؤكد على التزامنا الجماعي بالجودة والإبداع".

هذه الجائزة هي أكبر دليل على قدرة مجموعة أباريل على النمو والازدهار في أقوى الأسواق التنافسية، كما تعزز مكانتها الريادية في قطاع الأزياء وأسلوب الحياة العالمي. بالإضافة إلى تسليط الضوء على قدرة مجموعة أباريل على التقرب من العملاء من خلال تقديم العلامات التجارية والتجارب المميزة في هذا السوق.

لمحة عن مجموعة أباريل

تقف مجموعة أباريل، أكبر مشغل في مجالات الأزياء وأسلوب الحياة، على مفترق طرق الاقتصاد الحديث في مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم، أضحت المجموعة قادرة على تلبية احتياجات ملايين المتسوقين عبر أكثر من 2,300 متجراً وأكثر من 85 علامة تجارية وبتعيين 24,000 موظف من مختلف الثقافات.

حققت المجموعة حضوراً قوياً وراسخاً في دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين وقطر وعُمان والمملكة العربية السعودية والكويت كما أنها نجحت في التوسيع استراتيجياً لمجالات تسويقها في الهند وجنوب أفريقيا وسنغافورة وإندونيسيا وتايلند وماليزيا ومصر. وإضافة إلى ذلك، وضعت المجموعة استراتيجيات واضحة للدخول إلى العديد من الأسواق الناشئة مثل هنغاريا والفليبين.

تدير مجموعة أباريل العديد من العلامات التجارية العالمية الشهيرة، التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وأستراليا وآسيا، وتضم الكثير من الأسماء الرائدة في عالم الأزياء، الأحذية ونمط الحياة على غرار تومي هيلفيغر، تشارلز آند كيث، سكتشرز، ألدو، كروكس، ناين وست،كلفن كلاين، إروبوستال، وغيرها من الأسماء بالإضافة لعلامات تجارية رئيسية مثل تيم هورتنز، جيميز إتاليان، كولدستون كريمري، إنجلوت، ريتوالز وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

يذكر بأن الفضل في نجاحات مجموعة أباريل ونموها المذهل يعود لرؤية وتوجيهات مؤسستها ورئيسة مجلس الإدارة سيما جنواني فيد، التي انطلقت بالشركة من القوة إلى الأقوى منذ نشأتها وعلى امتداد عقدين من الزمن.

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