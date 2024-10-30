الرياض: فاز مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمركزين الأول والثاني في جائزة عين على الابتكار (Eye on Innovation) من "جارتنر (Gartner) "لعام 2024، في فئة الرعاية الصحية وعلوم الحياة، نظير مبادرتين رائدتين برزتا من بين 2700 مبادرة شاركت في الجائزة، ما يعكس مكانة التخصصي كرائد في توظيف التقنيات المبتكرة، ويضاف إلى سجله الحافل بالجوائز والاعتمادات من مؤسسات دولية وإقليمية ومحلية.

وتوجت مبادرة تفعيل برنامج الصيدلة الوراثية بالمركز الأول؛ حيث تهدف إلى وصف أدوية أكثر فعالية وأماناً تتناسب مع تغييرات الشفرة الجينية لكل مريض، وهو ما يمثل تخلياً عن النهج الطبي السائد الذي يصف دواء وجرعة مماثلة للمرضى جميعهم، وانتقالاً إلى أسلوب يركز على التكيف مع الفروقات الفردية الجينيَّة في الاستجابة للأدوية، ويتطلع "التخصصي" إلى توسيع نطاق تطبيق المبادرة تدريجياً لتشمل جميع التخصصات الطبية.

فيما حلت مبادرة توظيف تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في المركز الثاني، حيث تتيح تصميم حلول طبية مخصصة للمرضى، تعزز دقة العلاج، وتساهم في تحسين التخطيط الجراحي المسبق، وإنتاج أطراف اصطناعية مخصصة للمرضى بمواد ذات خصائص فيزيائية تلائم كل تطبيق على حدة، إضافة إلى النماذج التعليمية لأجهزة وأدوات طبية تساعد على تكوين فهم أفضل للتشريح ومحاكاة العمليات الجراحية.

وتكرم جائزة عين على الابتكار من "جارتنر" المؤسسات التي تنجح في توظيف القدرات التقنية لتحسين النتائج السريرية وجودة الحياة للمرضى، وتعزيز الكفاءة في العمليات الإدارية والطبية وأبحاث التطوير، فضلاً عن تطبيق التقنيات الناشئة بشكل مبتكر وفعّال، وهو ما يعكس التزامها بإحداث تأثير إيجابي شامل في تجربة المرضى، وكفاءة الإنفاق والتشغيل وتعزيز الابتكار في قطاع الرعاية الصحية.

يُذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث صُنف الأول في الشرق الأوسط وإفريقيا والـ 20 عالميًا، للسنة الثانية على التوالي، ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم، والعلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط، بحسب "براند فاينانس (Finance Brand) لعام 2024، كما أدرج ضمن قائمة "أفضل المستشفيات الذكية في العالم" لعام 2025 من قبل مجلة نيوزويك (Newsweek).

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